10,20,50 हजार नहीं, 2 लाख सैलरी; भारत के किस राज्य में मालामाल हो रहे हैं स्वीपर?

Telangana News: तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी के. रामकृष्ण राव ने स्वीपर्स की सैलरी को लेकर एक बड़ी जानकारी दी है. उनके मुताबिक स्वीपर्स महीने में करीब 2 लाख रुपये तक कमा रहे हैं. ये बदलाव कैसे आया इसके बारे में भी जानकारी दी है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 26, 2026, 12:41 PM IST
Telangana News: वो कहते हैं न कि कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं होता है. काम बस काम होता है. तेलंगाना में स्वीपर का काम करने वाले लोगों की बल्ले-बल्ले हो गई है. चीफ सेक्रेटरी के. रामकृष्ण राव ने स्वीपर्स की सैलरी को लेकर एक दिलचस्प जानकारी दी है. उनके मुताबिक  पिछले दस सालों में राज्य की सैलरी और पेंशन खर्च लगभग चार गुना बढ़कर लगभग 6,000 करोड़ हो गया है. इस बढ़त के बाद स्वीपर्स और सैनिटेशन वर्कर्स जैसे सीनियर क्लास-4 के कर्मचारी महीने में करीब 2 लाख रुपये तक कमा रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने इंजीनियर्स की भी सैलरी बताई है.

चीफ सेक्रेटरी के. रामकृष्ण राव के मुताबिक पावर यूटिलिटीज (बिजली विभागों) में चीफ इंजीनियर हर महीने Rs 7 लाख तक कमाते हैं. उन्होंने ये जानकारी सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज द्वारा आयोजित 16वें फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों पर एक कॉन्फ्रेंस में बोलते हुई दी. साथ ही कहा कि जब 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था तब खर्च Rs 1,500 करोड़ था, उसके बाद से सैलरी और पेंशन खर्च लगभग 300% बढ़ गया है, जिसका मुख्य कारण चुनाव के समय हुए लगातार पे रिवीजन हैं. जिससे सरकार का फिक्स्ड खर्च काफी बढ़ गया है.

बिजली विभागों में मिलती है ज्यादा सैलरी

पे रिविजन का एक बड़ा नतीजा यह है कि कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनियों में सैलरी अब IAS अधिकारियों और यहां तक कि गवर्नर से भी ज्यादा हो गई है. पावर यूटिलिटीज में पे स्केल तुलनात्मक रूप से ज्यादा हैं क्योंकि रिविजन हर चार साल में एक बार होता है. जहां एंट्री-लेवल म्युनिसिपल कर्मचारी लगभग Rs 28,000 प्रति माह कमाते हैं, वहीं लगभग 30 साल की सर्विस वाले ड्राइवर और सफाई कर्मचारी Rs 1 लाख से ज्यादा कमा सकते हैं.

इसलिए बढ़ जाती है सैलरी

सैलरी में बढ़ोतरी का फैसला सरकार द्वारा नियुक्त पे रिविजन कमीशन करते हैं. ये पैनल एक “फिटमेंट” प्रतिशत तय करते हैं, यह बढ़ोतरी बेसिक पे और महंगाई भत्ते को मिलाकर की जाती है, जिससे असल में सभी कैटेगरी में सैलरी बढ़ जाती है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

