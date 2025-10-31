'BRS और BJP के बीच फेविकोल का बंधन' जुब्ली हिल्स में रेवंत रेड्डी ने साधा निशाना

Telangana CM: उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में आठ लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत को इसका प्रमाण भी बताया है. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मुसी परियोजना और हैदराबाद मेट्रो रेल के विस्तार में 'बाधा' डालने के लिए केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी पर जमकर निशाना साधते हुए सवाल पूछ डाला.
Jubilee Hills Assembly by election: तेलंगाना के सीएम ए. रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए प्रचार-प्रसार अभियान की शुरुआत की है. इस अभियान के दौरान रेवंत रेड्डी ने बीआरएस और भाजपा पर 'फेविकोल बॉन्ड' बनाए रखने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है. रेवंत ने पूर्व सीएम और बीआरएस अध्यक्ष केसीआर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव और केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी पर जन सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार और राज्य के विकास कार्यों में बाधा डालने का भी आरोप लगाया है.
बीआरएस और बीजेपी पर निशाना
रेड्डी वेंगल राव नगर में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते वक्त उन्होंने कहा 'भाजपा नेता बीआरएस के साथ गुप्त संबंध बनाए हुए हैं'. उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में आठ लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत को इसका प्रमाण भी बताया है. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मुसी परियोजना और हैदराबाद मेट्रो रेल के विस्तार में 'बाधा' डालने के लिए केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी पर जमकर निशाना साधते हुए सवाल पूछ डाला. रेवंत यहीं नहीं रूके और उन्होंने किशन रेड्डी और केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार से तेंलगाना के विकास के लिए धन लेकर आने निशाना साधा. सीएम ने कहा 'वे बेशर्मी से कह रहे हैं कि वे जुबली हिल्स पर बमबारी करेंगे लेकिन वो भाजपा सांसद प्रधानमंत्री मोदी से धन मांगे बिना जुबली हिल्स में घूम रहे हैं'.
उप-चुनाव में प्रचार
उप-चुनाव के लिए प्रचार कर रहे रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने उपचुनाव जीतने के बाद सिकंदराबाद छावनी में 4,000 करोड़ रुपए की लागत से बड़े विकास प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, इसी आधार पर उन्होंने जुबली हिल्स के मतदाताओं से कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव का समर्थन करने की अपील की है. निर्वाचन क्षेत्र के विकास का जिक्र करते हुए उन्होंने जनता से भावनाओं को दूर रखने की बात भी कही. वहीं उन्होंने राजनीति में उतार-चढ़ाव का हवाला देते हुए जनता को चेताया कि अगर कांग्रेस को उपचुनाव में जीत नहीं दिलाई गई तो यह एक ऐतिहासिक भूल होगी.
