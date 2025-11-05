'कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है, बिना कांग्रेस के आप कुछ नहीं', तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का विवादित बयान, देखें वीडियो

Revanth Reddy controversial statement Video: तेलंगाना की राजनीति में इन दिनों एक बयान ने तहलका मचा रखा है. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मुस्लिम समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, "कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है, जब कांग्रेस नहीं तो आप (मुसलमान) कुछ नहीं हैं." ये शब्द उनकी स्पीच के दौरान निकले, जो तेजी से वायरल हो गए. रेड्डी का ये बयान कांग्रेस की अल्पसंख्यक-समर्थक इमेज को चमकाने का कोशिश लगता है, लेकिन ये सियासी बहस की आग में घी डालने जैसा है. आइए, इसकी पूरी कहानी सरल शब्दों में समझते हैं.

पहले आप भी देखें वीडियो:-

‘Congress hai toh Musalman hai, Congress nahi toh aap Kuch nahi’ Add Zee News as a Preferred Source So the Congress CM now believes the worth & ijjat of Muslims exists only through Congress? How insulting is that! A community’s dignity, faith & existence don’t depend on any political party. This isn’t… pic.twitter.com/l9i06qZDPP — Nayini Anurag Reddy (@NAR_Handle) November 4, 2025

रेवंथ रेड्डी के वीडिय में क्या था?

वीडियो में आप देखेंगेकि रेवंथ रेड्डी अपनी स्पीच में मुस्लिम भाइयों से सीधे अपील करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करती आई है. बिना कांग्रेस के मुसलमानों को इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाता है. यह बयान उन्होंने बीआरएस (पूर्व टीआरएस) सरकार पर निशाना साधते हुए दिया है, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार में मुसलमानों की अनदेखी हुई. रेड्डी ने कहा, "हमारी सरकार ने मुस्लिम कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे वक्फ बोर्ड को मजबूत करना और शिक्षा में आरक्षण." लेकिन उनका यह कहना कि 'कांग्रेस है तो इज्जत' है इस बयान ने हंगामा मचा रखा है, जिसके बाद एक बहस शुरू हो गई है. वैसे तो रेड्डी का यह बयान कांग्रेस की मुस्लिम समर्थक छवि को मजबूत करने का प्रयास माना जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसे सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगा रहा है.