Hindi Newsदेश

'कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है, बिना कांग्रेस के आप कुछ नहीं', तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का विवादित बयान, देखें वीडियो

Revanth Reddy controversial statement: तेलंगाना के सीएम रेवंथ रेड्डी ने एक बार फिर विवादास्पद बयान देकर सुर्खियां बटोरीं है. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है, जब कांग्रेस नहीं तो आप (मुसलमान) कुछ नहीं हैं.' जिसके बाद उनके कहे गई बातों का वीडियो वायरल होने लगा.आप भी देखें वीडियो.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 05, 2025, 11:27 AM IST
'कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है, बिना कांग्रेस के आप कुछ नहीं', तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का विवादित बयान, देखें वीडियो

Revanth Reddy controversial statement Video: तेलंगाना की राजनीति में इन दिनों एक बयान ने तहलका मचा रखा है. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मुस्लिम समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, "कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है, जब कांग्रेस नहीं तो आप (मुसलमान) कुछ नहीं हैं." ये शब्द उनकी स्पीच के दौरान निकले, जो तेजी से वायरल हो गए. रेड्डी का ये बयान कांग्रेस की अल्पसंख्यक-समर्थक इमेज को चमकाने का कोशिश लगता है, लेकिन ये सियासी बहस की आग में घी डालने जैसा है. आइए, इसकी पूरी कहानी सरल शब्दों में समझते हैं.

पहले आप भी देखें वीडियो:- 

रेवंथ रेड्डी के वीडिय में क्या था?
वीडियो में आप देखेंगेकि  रेवंथ रेड्डी अपनी स्पीच में मुस्लिम भाइयों से सीधे अपील करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करती आई है. बिना कांग्रेस के मुसलमानों को इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाता है. यह बयान उन्होंने बीआरएस (पूर्व टीआरएस) सरकार पर निशाना साधते हुए दिया है, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार में मुसलमानों की अनदेखी हुई. रेड्डी ने कहा, "हमारी सरकार ने मुस्लिम कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे वक्फ बोर्ड को मजबूत करना और शिक्षा में आरक्षण." लेकिन उनका यह कहना कि 'कांग्रेस है तो इज्जत' है इस बयान ने हंगामा मचा रखा है, जिसके बाद एक बहस शुरू हो गई है. वैसे तो रेड्डी का यह बयान कांग्रेस की मुस्लिम समर्थक छवि को मजबूत करने का प्रयास माना जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसे सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगा रहा है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Chief Minister Revanth Reddy

