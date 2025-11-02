क्या कांग्रेस के लिए पाकिस्तान विजेता है? रेवंत रेड्डी के बयान पर बड़ा सवाल

Telangana CM Revanth Reddy: पाकिस्तान में आतंकी डरे हुए हैं. सेना डरी हुई है और नेता भी डरे हुए हैं. डर का स्तर ये है कि वहां के नेता आसिम मुनीर को लताड़ने लगे हैं.ये ऑपरेशन सिंदूर का असर है. ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने हो चुके हैं और अब तक पाकिस्तान उससे उबर नहीं पाया है. रहीम यार खान एयरबेस अब तक ठीक नहीं हो पाया है लेकिन हिंदुस्तान में पाकिस्तानी वायरस से संक्रमित कुछ ऐसे लोग हैं, जिन्हें अब भी अपने जांबाज सैनिकों के शौर्य पर संदेह है. उन्हीं में से एक तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेसी रेवंत रेड्डी हैं.रेड्डी को भी अपनी सेना के दिखाए साक्ष्य की बजाय पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर अधिक विश्वास है. ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह तबाह होने वाले पाकिस्तान को उन्होंने विजेता घोषित किया है. उन्होंने मुनीर के कायर सैनिकों को मैन ऑफ द मैच का खिताब दे दिया है. इसलिए आज हम 'पाकिस्तान प्रेमी क्लब' के एलीट क्लास के मेंबर रेवंत रेड्डी के दूषित विचारों का DNA टेस्ट करेंगे.

ऑपरेशन सिंदूर पर बयान

महान दार्शनिक, विचारक और लेखक प्लेटो ने कहा था कि सत्ता के लिए लोग सत्य को भी बलिदान कर देते हैं.करीब 2400 साल पहले प्लूटो ने जो कहा था रेवंत रेड्डी जैसे नेता आज भी वही कर रहे हैं. सत्ता के लिए सत्य और शौर्य की हत्या कर रहे हैं. तेलंगाना के जुबली हिल्स में उपचुनाव हो रहा है. वहीं पर रेवंत रेड्डी प्रचार करने पहुंचे थे. इसी दौरान उनकी पाकिस्तान परस्त मानसिकता बेनकाब हो गई. उन्होंने वही झूठ कहा जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान कहता रहा है. रेवंत रेड्डी ने कहा ' शर्मनाक...पाकिस्तान ने लात मारी और घुटनों के बल बैठा दिया उन्होंने तब कुछ नहीं किया; अब वो जुब्ली हिल्स पर कारपेट बॉम्बिंग की बात कर रहे हैं, ये तुम्हारे बाप की जगीर नहीं है'. रेवंत रेड्डी इस तरह की बात कर शत्रुदेश को ऑरेशन सिंदूर का विजेता घोषित कर रहे हैं.रेवंत रेड्डी के मुंह से निकले ये पाकिस्तानी शब्द सेना का घनघोर अपमान है. उन वीर सपूतों का तिरस्कार है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में वीरता दिखाई. रेवंत रेड्डी को इसलिए भी पाकिस्तान प्रेमी कल्ब का सदस्य कहते हैं क्योंकि इससे पहले वो राफेल को लेकर भी पाकिस्तानी भाषा बोल चुके हैं. जबकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान में कैसी तबाही मचाई, इसका साक्ष्य सबके सामने है. पाकिस्तान की सरकार खुद कबूल कर चुकी है कि उसने गिड़गिड़ाकर सीजफायर की गुहार लगाई थी.

जुब्ली हिल्स में उप चुनाव

जिस समय तेलंगाना के जुबली हिल्स में रेवंत रेड्डी पाकिस्तानी अफवाहों को आकार दे रहे थे, कमोबेश उसी समय दिल्ली में सेना की कर्नल ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रही थी. कर्नल सोफिया कुरैशी बता रही थीं कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत की युद्ध रणनीति में कैसे बड़ा बदलाव आया है लेकिन सत्ता के लिए सत्य की हत्या करने वाले रेवंत रेड्डी को इससे फर्क नहीं पड़ता. बीजेपी के खिलाफ बोलते-बोलते उनके मुंह से वही निकला जो उनके दिमाग में है. जिस जुबली हिल्स में रेड्डी पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर का विजेता घोषित कर रहे थे, वहां पर 30 प्रतिश से अधिक मुसलमान वोटर हैं. वहां पर 2009 के बाद से कांग्रेस कभी नहीं जीती है. रेड्डी के इस पाकिस्तान परस्त बयान को अपने विशेष समर्थकों को खुश करने की कोशिश से जोड़कर भी देखा जा रहा है. सेना के इस अपमान को बीजेपी राष्ट्र-विरोधी कह रही है. बीजेपी रेवंत रेड्डी की भाषा और निष्ठा पर सवाल उठा रही है. रेवंत रेड्डी जैसे पाकिस्तानी मानसिकता वाले लोगों को हम याद दिलाना चाहेंगे कि सेना देश के लिए लड़ती है. देश के लिए बलिदान देती है. उसे पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं है. सेना की वीरता पर समूचे देश को गर्व होता है लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता अपने सैनिकों पर गौरवान्वित होने के बजाय उन्हें पराजित करार देने में लगे हैं.

रेड्डी नहीं पहले कांग्रेसी

रेवंत रेड्डी कोई अकेले कांग्रेसी नहीं हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रश्न खड़ा किया. सांसद प्रणिति शिंदे ने ऑपरेशन सिंदूर को 'तमाशा' कहा था और दावा किया था कि भारत पाकिस्तान को हरा नहीं सकता. कर्नाटक के विधायक के मंजूनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन को सिंदूर को सिर्फ दिखावा बताया था.

अब रेवंत रेड्डी ने भी ऐसी ही भाषा का प्रयोग किया है जो ना सिर्फ अनुचित और अप्रमाणिक है बल्कि ये अपमान है. अपने विशेष समर्थकों को खुश करने के लिए सेना का अपमान करना घोर आपत्तिजनक है. रेवंत रेड्डी जैसे पाकिस्तान प्रेमी क्लब के सदस्यों को समझना चाहिए कि इससे कुछ मुट्ठीभर लोग तो जरूर खुश होंगे मगर इससे उनकी खुद की और उनकी पार्टी की विश्वसनीयत खत्म होगी. पाकिस्तान के दुष्प्रचार गैंग को और हवा मिलेगी.