एक गलती पर बैंक खाते से सीधे पैसा काट लिया जाएगा, कांग्रेस सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला

कांग्रेस शासित तेलंगाना की सरकार एक बड़ा कानून बनाने पर विचार कर रही है. राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को गंभीर समस्या मानते हुए ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर चौंकाने वाला प्रस्ताव रखा है. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सुझाव दिया है कि जो भी गाड़ी वाला ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता पाया जाए, उसके अकाउंट से अपने आप जुर्माना काट लिया जाए. सब कुछ ठीक रहा तो तेलंगाना में जल्द ही ट्रैफिक चालान के पेमेंट का ऑटो डेबिट सिस्टम शुरू हो जाएगा. इसके लिए सीएम ने कहा है कि गाड़ी रजिस्टर करते समय उसके मालिक का बैंक अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ सिंक होना चाहिए जिससे चालान जारी हो तो जुर्माना अपने आप कट जाए.

वैसे तो, यातायात के नियमों का उल्लंघन पूरे देश की समस्या है. तेलंगाना सरकार का मानना है कि यह साइबर क्राइम, ड्रग्स और हत्याओं से भी बड़ी समस्या बन चुका है. ट्रैफिक पुलिस सिस्टम को मजबूत करना समय की मांग है. सीएम रेवंत रेड्डी ने सड़क सुरक्षा जागरूकता से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया. बाद में बताया गया कि राज्य सरकार ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर गंभीरता से ध्यान दिया है. इसमें लोगों की जानें जा रही हैं. इस पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया है कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगाए गए फाइन यानी जुर्माने को सीधे गाड़ी मालिक के बैंक खाते से काट लिया जाए. अभी जुर्माना मैनुअल कलेक्शन से मिलता है.

युद्ध से भी ज्यादा हादसों में मौत

मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि देश में हर मिनट सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं. राज्य सरकार सड़क दुर्घटनाओं को एक गंभीर समस्या मानती है क्योंकि युद्ध की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं में ज्यादा लोग जान गंवा रहे हैं. यहां तक ​​कि जाने-माने लोग भी सड़क दुर्घटनाओं में अपने बच्चों को खो रहे हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित करने के उपाय किए जाएं कि जिसने ट्र्रैफिक रूल नहीं माना उसके बैंक खाते से पैसे कट जाएं.

सीएम रेड्डी ने क्या-क्या कहा

- ट्रैफिक प्रबंधन बड़ी चुनौती बन गया है. तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग कर सिस्टम को मजबूत बनाने की जरूरत है.

- सिग्नल और ट्रैफिक सिस्टम के बारे में जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ ट्रैफिक पुलिस में सुधार की आवश्यकता है.

- स्टूडेंट्स के बीच कम उम्र से ही सड़क दुर्घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए.

- साइबर क्राइम को नियंत्रित करने के लिए विशेष सिस्टम तैयार किया गया है. इसी तरह ड्रग्स के खतरे को रोकने के लिए अलग तंत्र बनाया गया है.