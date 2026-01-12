Advertisement
trendingNow13072430
Hindi Newsबिजनेसमाता-पिता की देखभाल न करने वालों की अब खैर नहीं, काट दी जाएगी सैलरी; इस राज्य में सरकार का बड़ा ऐलान

माता-पिता की देखभाल न करने वालों की अब खैर नहीं, काट दी जाएगी सैलरी; इस राज्य में सरकार का बड़ा ऐलान

Telangana Goverment New Law: भारत में तेलंगाना सरकार ने एक बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि अब माता-पिता की देखभाल नहीं करने वाले सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती होगी. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 12, 2026, 11:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

माता-पिता की देखभाल न करने वालों की अब खैर नहीं, काट दी जाएगी सैलरी; इस राज्य में सरकार का बड़ा ऐलान

Telangana News: तेलंगाना में सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अलग तरह का कानून बनाया जा रहा है, जिसके तहत अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करने वाले कर्मचारियों की सैलरी से 10 प्रतिशत की कटौती की जाएगी. इस पैसे को  माता-पिता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा. इसके अलावा सरकार ने हेल्थ पॉलिसी को लेकर भी बातचीत की. 

सरकार की घोषणा 

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सोमवार को कहा कि बूढ़े माता-पिता द्वारा अपने बेटों के खिलाफ की गई शिकायतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सैलरी का 10 प्रतिशत सीधे माता-पिता के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाए. उन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों को रेट्रोफिटेड मोटराइज्ड वाहन, बैटरी से चलने वाली तिपहिया साइकिल, बैटरी व्हीलचेयर, लैपटॉप, सुनने की मशीन, मोबाइल फोन और अन्य आधुनिक उपकरण मुफ्त में बांटने की शुरुआत करते हुए यह घोषणा की. सरकार ने इस नई योजना के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं. सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'प्रणाम' नाम से डे-केयर सेंटर भी स्थापित कर रही है. उन्होंने यह भी घोषणा की कि 2026-2027 के बजट प्रस्तावों में एक नई स्वास्थ्य नीति पेश की जाएगी. 

ये भी पढ़ें- अब 40 दिन Sissu में पर्यटकों की एंट्री बंद, नहीं ले पाएंगे बर्फबारी का लुत्फ, क्यों उठाया गया यह कदम? 

Add Zee News as a Preferred Source

 

स्वास्थ्य नीति पेश करेगी सरकार 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए, सरकार ने अगले बजट में एक नई स्वास्थ्य नीति पेश करने का फैसला किया है.  उन्होंने यह भी घोषणा की कि अगले चुनावों में सभी नगर निगमों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को को-ऑप्शन सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया जाएगा. हर नगर निगम में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक को-ऑप्शन सदस्य पद आवंटित किया जाएगा. इससे ट्रांसजेंडर लोगों को अपनी समस्याओं को उठाने में मदद मिलेगी. उन्होंने दावा किया कि सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए पहले ही कई योजनाएं शुरू की हैं. 

ये भी पढ़ें- ' मैं मुंबई आऊंगा, पैर काटकर दिखाओ...,'  राज ठाकरे के रसमलाई वाले बयान पर भड़के अन्नामलाई, MNS चीफ को दे डाली बड़ी चुनौती  

 

दिव्यांगों के लिए बड़ी घोषणा 

उन्होंने कहा,' हमारी सरकार मानवीय दृष्टिकोण से काम कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिव्यांग व्यक्ति समाज में आत्म-सम्मान के साथ रहें.' दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें शिक्षा और रोजगार में विशेष कोटा दिया गया है. सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि नवविवाहित दिव्यांग व्यक्तियों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांग व्यक्तियों को सभी क्षेत्रों में अवसर प्रदान कर रही है ताकि वे इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में पीछे न छूट जाएं, और उन्होंने उनसे इन अवसरों का लाभ उठाने की अपील की. मुख्यमंत्री ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी को याद किया, जो सर्वश्रेष्ठ सांसद बने और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रेरणा बने. उन्होंने कहा कि जयपाल रेड्डी ने दिव्यांगता का सामना करने के बावजूद बड़ी ऊंचाइयों को छुआ. ( इनपुट -आईएएनएस)

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Telangana

Trending news

माता-पिता की देखभाल न करने वालों की अब खैर नहीं, काट दी जाएगी सैलरी
Telangana
माता-पिता की देखभाल न करने वालों की अब खैर नहीं, काट दी जाएगी सैलरी
DNA: गाजा में मुसलमानों की मौत पर रोने वाले ईरान नरसंहार पर चुप क्यों? औवेसी खामोश?
DNA Analysis
DNA: गाजा में मुसलमानों की मौत पर रोने वाले ईरान नरसंहार पर चुप क्यों? औवेसी खामोश?
ओवैसी के बयान पर सियासी घमासान तेज, AIMIM ने कहा- कांग्रेस ने केवल मुलसलमों को बस...
Maharashtra
ओवैसी के बयान पर सियासी घमासान तेज, AIMIM ने कहा- कांग्रेस ने केवल मुलसलमों को बस...
अमेरिका और भारत के बीच अब हो जाएगी ट्रेड डील? US राजदूत ने जताई बड़ी उम्मीद
DNA
अमेरिका और भारत के बीच अब हो जाएगी ट्रेड डील? US राजदूत ने जताई बड़ी उम्मीद
वो पाकिस्तान जाकर पूरा कर... हिजाब वाली PM वाले बयान पर संजय निरुपम का ओवैसी को जवाब
Asaduddin Owaisi
वो पाकिस्तान जाकर पूरा कर... हिजाब वाली PM वाले बयान पर संजय निरुपम का ओवैसी को जवाब
कम बर्फबारी ने बढ़ाई टेंशन, हिमालयी ग्लेशियरों का घटना लोगों के लिए बड़ा संकट
Himalayas
कम बर्फबारी ने बढ़ाई टेंशन, हिमालयी ग्लेशियरों का घटना लोगों के लिए बड़ा संकट
महाराष्ट्र से बिहार तक जिसने पलटा नक्शा, सियासी दलों को याद आया वो फॉर्मूला
Maharashtra
महाराष्ट्र से बिहार तक जिसने पलटा नक्शा, सियासी दलों को याद आया वो फॉर्मूला
9वीं क्लास की नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी, प्रेमी ने दोस्तों संग मिलकर किया रेप
crime news
9वीं क्लास की नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी, प्रेमी ने दोस्तों संग मिलकर किया रेप
पंजाब के पहले स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन, CM भगवंत मान ने बताया कामयाबी का मंत्र
Punjab
पंजाब के पहले स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन, CM भगवंत मान ने बताया कामयाबी का मंत्र
'दो दिन से सुन-सुनकर थक...',Gen Z की जमकर तारीफ कर पीएम मोदी ने क्यों कहा ऐसा?
PM Modi
'दो दिन से सुन-सुनकर थक...',Gen Z की जमकर तारीफ कर पीएम मोदी ने क्यों कहा ऐसा?