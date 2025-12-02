IAS की पद पर IPS को मिल गई नौकरी, इस राज्य में मचा हंगामा, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

IPS Officers Working In IAS Position: हैदराबाद के एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता वाडला श्रीकांत की ओर से दाखिल रिट याचिका के मुताबिक IAS के पदों पर IPS की नियुक्ति की गई है.
Telangana High Court: तेलंगाना हाईकोर्ट ने भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर ( IAS) के पदों पर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट में दायर हुई एक रिट याचिका में कहा गया था कि इस तरह से होने वाली नियुक्तियां नियम-कानूनों का उल्लंघन करती हैं. ऐसे में हाईकोर्ट ने इस तरह के फैसलों के पीछे कानूनी कारण बताने के लिए कहा है. 10 दिसंबर 2025 को मामले पर कानूनी कार्रवाई होगी.
बता दें कि मामले को लेकर रिट याचिका सामाजिक कार्यकर्ता और हैदराबाद के एक वकील वाडला श्रीकांत की ओर से दाखिल की गई है. याचिकाकर्ता के वकील विजय गोपाल के मुताबिक सरकार का फैसला खासतौर पर GO 1342 (जारी 26 सितंबर) जारी करना उन कानूनों का उल्लंघन है, जो 2 भारतीय सेवाओं की अलग-अलग जिम्मेदारियों और भूमिकाओं के बारे में बताते हैं.
इस याचिका में मुख्य रूप से 3 अधिकारियों का जिक्र किया गया है. इन IPS अधिकारियों को वह पद मिला है, जो आमतौर पर ISA कैडर के पास होता है. इसमें विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट में महानिदेशक IPS शिखा गोयल, गृह विभाग के विशेष मुख्य सचिव और हैदराबाद के पूर्व आयुक्त सीवी आनंद और सिविल सप्लाइज कमिश्नर और एक्स ऑफिशियो प्रधान सचिव के तौर पर काम कर रहे IPS स्टीफन रविंद्र हैं.
मामले को लेकर एडवोकेट गोपाल ने कहा कि इस तरह की क्रॉस कैडर नियुक्तियां IAS (फिक्सेशन ऑफ कैटर स्ट्रेंथ) रेगुलेशन, 2016 जैसे नियमों का उल्लघंन करती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2014 में BRS सरकार के समय से ही IPS अधिकारियों की प्रधान सचिव रैंक पर नियुक्तियां चल रही हैं. वहीं सरकार की ओर से पेश हुए वकील राहुल रेड्डी की ओर से कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की गई थी.
