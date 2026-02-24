Advertisement
trendingNow13121421
Hindi Newsदेशएक ही परिवार के 3 लोगों का कमरे में मिला शव, हैदराबाद की सनसनीखेज घटना से पुलिस भी सन्न; पड़ोसियों ने क्या कहा?

एक ही परिवार के 3 लोगों का कमरे में मिला शव, हैदराबाद की सनसनीखेज घटना से पुलिस भी सन्न; पड़ोसियों ने क्या कहा?

हैदराबाद में एक घर से एक ही परिवार के तीन लोगों का शव बरामद हुआ है. जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने संदेह जताया है कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है. हालांकि, वास्तविक वजह जांच के बाद ही सामने आ सकेगी. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 24, 2026, 08:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक ही परिवार के 3 लोगों का कमरे में मिला शव, हैदराबाद की सनसनीखेज घटना से पुलिस भी सन्न; पड़ोसियों ने क्या कहा?

Telangana News: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है. यहां पर एक घर के कमरे से एक ही परिवार के तीन लोगों के शव बरामद होने से सनसनी फैल गई. पुलिस का मानना है कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है. घटना के सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. 

दरअसल, पूरा मामला शहर के अंबरपेट इलाके का है. पड़ोसियों का दावा है कि मंगलवार को इस घर से कोई बाहर नहीं निकला, दरवाजे भी भीतर से बंद थे और कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी. ऐसे में कुछ अनहोनी का शक होने के बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान 55 वर्षीय राम राज, उनकी 50 वर्षीय पत्नी माधवी और उनके 24 वर्षीय बेटे शशांक के तौर पर हुई है. 

जानिए पूरा मामला 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इलाके में रहने वाले लोगों ने बताया कि पीड़ितों के घर में कोई गतिविधि नहीं देखने को मिली. परिवार का एक भी सदस्य सुबह से घर से बाहर भी नहीं निकला. ऐसे में पड़ोसियों के बार-बार दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद स्थानीय लोगों को कुछ अनहोनी की आशंका हुई और पुलिस को सूचना दी गई. जानकारी होते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया, जहां पर तीन लोग मृत अवस्था में मिले. 

Add Zee News as a Preferred Source

जांच में जुटी पुलिस 

मृतकों के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, प्रकरण में संदिग्ध मौत के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने शुरुआती जांच के दौरान संदेह जताया कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है. जांच कर रहे एक अधिकारी ने बताया कि हम सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रहे हैं

मौत की वजह तलाशने में जुटे अधिकारी 

जांचकर्ता इस बात की पड़ताल भी कर रहे हैं कि क्या परिवार किसी आर्थिक तंगी या किसी तनाव से गुजर रहा था. अगर परिवार के सदस्यों ने आत्महत्या की है, तो वह किस परेशानी से जूझ रहे थे. फॉरेंसिक टीम ने घर में छानबीन शुरू कर दी है. मौतों से पहले के घंटों में हुई घटनाओं को समझने के लिए भौतिक साक्ष्य एकत्र किए. 

यह भी पढ़ें: हैवान बना लिव-इन पार्टनर? चाकू से लगाए कट, सैनिटाइजर से निजी अंग जलाए; मां ने सुनाई दरिंदगी की दास्तां

 

मौके से नहीं मिला कोई नोट 

उल्लेखनीय है कि घटनास्थल से कोई आत्महत्या से संबंधित कोई नोट नहीं बरामद हुआ है. इस कारण मौत के आसपास का रहस्य और भी गहरा गया है. अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने और जांच आगे बढ़ने के बाद और अधिक स्पष्ट जानकारी सामने आएगी. इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है. पुल‍िस ने कहा मौत का क्‍या कारण है इस बारे में जानकारी पूरी जांच के बाद ही सामने आ सकेगी.

यह भी पढ़ें: 'उसे शुगर डैडी चाहिए था...,' बेंगलुरु रेप केस में आरोपी का बड़ा खुलासा, पीड़िता पर लगाया जबरन वसूली का आरोप

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Telangana Crime News

Trending news

श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, जानिए कब से कर पाएंगे सफर; शेड्यूल जारी
Vande Bharat Express
श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, जानिए कब से कर पाएंगे सफर; शेड्यूल जारी
हरियाणा में नशे की बढ़ती मांग पर घिरी सरकार? AAP ने सीएम नायब सिंह से मांगा जवाब
Punjab
हरियाणा में नशे की बढ़ती मांग पर घिरी सरकार? AAP ने सीएम नायब सिंह से मांगा जवाब
PAK-चीन की मिसाइल ताकत के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी, बनाने जा रहा ये अभेद्य ढाल
India Pakistan News in Hindi
PAK-चीन की मिसाइल ताकत के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी, बनाने जा रहा ये अभेद्य ढाल
एक परिवार के 3 लोगों का कमरे में मिला शव, हैदराबाद की सनसनीखेज घटना से पुलिस भी सन्न
Telangana Crime News
एक परिवार के 3 लोगों का कमरे में मिला शव, हैदराबाद की सनसनीखेज घटना से पुलिस भी सन्न
कभी हां कभी न! वक्‍त की कसौटी पर बदलते रहे हैं इन 5 देशों के साथ भारत के रिश्‍ते
india canada relations
कभी हां कभी न! वक्‍त की कसौटी पर बदलते रहे हैं इन 5 देशों के साथ भारत के रिश्‍ते
भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर भी है इजरायल; दोनों देशों के रिश्तों की दी जाती है मिसाल
India and Israel Relation
भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर भी है इजरायल; दोनों देशों के रिश्तों की दी जाती है मिसाल
क्या है सर्वाइकल कैंसर? जिसके लिए सरकार ने छेड़ी जंग; मुफ्त में देगी वैक्सीन
HPV vaccination
क्या है सर्वाइकल कैंसर? जिसके लिए सरकार ने छेड़ी जंग; मुफ्त में देगी वैक्सीन
तमिलनाडु चुनाव: 50, 45...किस फॉर्मूले पर मानेगी DMK, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस भी अड़ी
Tamil Nadu Elections 2026
तमिलनाडु चुनाव: 50, 45...किस फॉर्मूले पर मानेगी DMK, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस भी अड़ी
'पहले कहा था जय किसान और अब...', किसानों के लिए प्रोटेस्ट पर उतरे नवीन पटनायक
Odisha
'पहले कहा था जय किसान और अब...', किसानों के लिए प्रोटेस्ट पर उतरे नवीन पटनायक
'केरलमाइट’ या ‘केरलमियन’? नाम बदलाव पर थरूर ने उड़ाया मजाक, BJP ने पढ़ाया राष्ट्रवाद
Kerala News
'केरलमाइट’ या ‘केरलमियन’? नाम बदलाव पर थरूर ने उड़ाया मजाक, BJP ने पढ़ाया राष्ट्रवाद