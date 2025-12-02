Advertisement
Hindi Newsदेश

जिस कब्र में दफन हुई मां, वहां से हट नहीं रही बेटी; 3 दिनों से कब्रिस्तान में गुजार रही दिन-रात

Karimnagar Telangana: बहुत से लोगों के कब्रिस्तान और श्मशान जैसी जगहें डरावनी होती हैं, खास तौर पर रात में ऐसी जगहों पर लोग जाने से डरते हैं लेकिन तेलंगाना के करीमनगर में एक बेटी अपनी मां की मौत के बाद टूट गई और तीन से कब्र के पास ही रह रही है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Dec 02, 2025, 12:41 PM IST
Telangana News: कब्रिस्तान की खामोशी आमतौर पर दुआओं, मिट्टी की सौंधी खुशबू और विदाई के आंसुओं तक सीमित रहती है, लेकिन तेलंगाना के करीमनगर में यह खामोशी अब एक जिंदा बेटी के अंतहीन मातम की गवाह बन चुकी है. मां की मौत का सदमा एक बेटी इस कदर लगा कि वह पिछले तीन दिनों से अपनी मां की कब्र के पास ही रातें गुजार रही है. दिन ढलते ही जब कब्रिस्तान में डर उतर आता है और लोग अपने-अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं, तब भी वह वहीं बैठी रहती है, कभी कब्र से सिर टिकाए, तो कभी आसमान की तरफ खामोश नजरें उठाए.

इस बेटी ने मां के सदमे में घर छोड़ दिया है, रिश्तेदारों से दूरी बना ली है और दुनिया से जैसे नाता तोड़ लिया हो. उसके लिए अब जिंदगी का मतलब सिर्फ एक ही जगह, एक ही निशान, मां की वो मिट्टी है जिसके नीचे उसकी दुनिया दफ्न हो चुकी है. मां की जुदाई ने उसे इस कदर तोड़ दिया है कि वह अपनों की आवाज भी नहीं सुनना चाहती, वो सिर्फ कब्रिस्तान की उस खामोशी से बात कर रही है, जो अब उसका अकेला सहारा बन गई है.

परिवार के लोग चिंता में

सदमे में डूबी इस लड़की घर वाले कब्रिस्तान से घर ले चलने की अपील कर रहे हैं. ना सिर्फ परिवार के लोग चिंता में हैं, बल्कि स्थानीय लोग इस लड़की को लेकर चिंता में हैं. साथ ही मानवतावादी लोग SHE टीम्स, सखी टीम और महिला कल्याण अधिकारियों से अपील कर रहे हैं कि वे इस पर ध्यान दें और उसे सुरक्षा और मेडिकल केयर दें.

मां से था बहुत लगाव

लोगों का कहना है कि उस पर गहरा मानसिक सदमा साफ तौर पर देखा जा सकता है. मां से उसका लगाव बेहद गहरा था और अचानक हुए इस नुकसान ने उसकी दुनिया जैसे पूरी तरह तोड़ दी है. अकेली लड़की का रात में कब्रिस्तान में रहना सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है.

Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

