जिस कब्र में दफन हुई मां, वहां से हट नहीं रही बेटी; 3 दिनों से कब्रिस्तान में गुजार रही दिन-रात

Telangana News: कब्रिस्तान की खामोशी आमतौर पर दुआओं, मिट्टी की सौंधी खुशबू और विदाई के आंसुओं तक सीमित रहती है, लेकिन तेलंगाना के करीमनगर में यह खामोशी अब एक जिंदा बेटी के अंतहीन मातम की गवाह बन चुकी है. मां की मौत का सदमा एक बेटी इस कदर लगा कि वह पिछले तीन दिनों से अपनी मां की कब्र के पास ही रातें गुजार रही है. दिन ढलते ही जब कब्रिस्तान में डर उतर आता है और लोग अपने-अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं, तब भी वह वहीं बैठी रहती है, कभी कब्र से सिर टिकाए, तो कभी आसमान की तरफ खामोश नजरें उठाए.

इस बेटी ने मां के सदमे में घर छोड़ दिया है, रिश्तेदारों से दूरी बना ली है और दुनिया से जैसे नाता तोड़ लिया हो. उसके लिए अब जिंदगी का मतलब सिर्फ एक ही जगह, एक ही निशान, मां की वो मिट्टी है जिसके नीचे उसकी दुनिया दफ्न हो चुकी है. मां की जुदाई ने उसे इस कदर तोड़ दिया है कि वह अपनों की आवाज भी नहीं सुनना चाहती, वो सिर्फ कब्रिस्तान की उस खामोशी से बात कर रही है, जो अब उसका अकेला सहारा बन गई है.

Telangana: A daughter, unable to bear her mother’s death, has been staying at the cremation ground for the past three days in Karimnagar. Grief-stricken by the loss, she has been spending nights there, leaving her family and locals deeply disturbed...#Telangana #Karimnagar pic.twitter.com/VvWErDwXpr Add Zee News as a Preferred Source — Tahir Kamran | طاہرکامران (@TahirBijnori) December 2, 2025

परिवार के लोग चिंता में

सदमे में डूबी इस लड़की घर वाले कब्रिस्तान से घर ले चलने की अपील कर रहे हैं. ना सिर्फ परिवार के लोग चिंता में हैं, बल्कि स्थानीय लोग इस लड़की को लेकर चिंता में हैं. साथ ही मानवतावादी लोग SHE टीम्स, सखी टीम और महिला कल्याण अधिकारियों से अपील कर रहे हैं कि वे इस पर ध्यान दें और उसे सुरक्षा और मेडिकल केयर दें.

यह भी पढ़ें: जहां युद्ध ने नोटों तक को बना दिया अपंग... एक नौजवान जो फटे नोटों से जोड़ रहा भविष्य

मां से था बहुत लगाव

लोगों का कहना है कि उस पर गहरा मानसिक सदमा साफ तौर पर देखा जा सकता है. मां से उसका लगाव बेहद गहरा था और अचानक हुए इस नुकसान ने उसकी दुनिया जैसे पूरी तरह तोड़ दी है. अकेली लड़की का रात में कब्रिस्तान में रहना सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है.