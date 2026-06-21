Telangana Knife Attack: हैदराबाद के रायदुर्गम इलाके में एक सिरफिरे आशिक के कारनामें से पूरे मोहल्ले को दहशत में डाल दिया. इश्क में नाकाम रहे इस सनकी प्रेमी ने सुबह-सुबह अपनी पूर्व प्रेमिका के घर में घुसकर चाकू से वार करके उसके परिवार के पांच सदस्यों को घायल कर दिया. आरोप है कि हमलावर अपनी पूर्व प्रेमिका के घर में जबरन घुसा और प्रेमिका समेत उसके माता-पिता, बहन और चाचा को चाकू मारकर घायल कर दिया.
बताया जा रहा है कि यह हमला करीब एक साल पहले खत्म हुए रिश्ते को लेकर किया गया. रायदुर्गम पुलिस ने 22 साल के गोवर्धन को उसकी पूर्व प्रेमिका और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक गोवर्धन इस बात से नाराज था कि 20 साल की ग्रेजुएट लड़की ने उससे अपना रिश्ता खत्म कर लिया था. आरोप है कि हमलावर कई महीनों से उसका पीछा करके उसे धमकियां दे रहा था.
रायदुर्गम थाने के इंस्पेक्टर सी. वेंकन्ना ने बताया कि हमले में इस्तेमाल किया गया चाकू घटनास्थल से बरामद कर लिया गया है. उन्होंने कहा, 'आरोपी ने एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से 249 रुपये में चाकू खरीदा था. उसे 16 जून को चाकू की डिलीवरी मिली थी. हमने खरीदारी से जुड़ी जानकारी जुटा ली है.'
जांचकर्ताओं के अनुसार, गोवर्धन सुबह करीब 4 बजे एंडला बस्ती स्थित महिला के दूसरे मंजिल वाले फ्लैट के कॉरिडोर तक पहुंचा. वह कथित तौर पर पास की इमारत से चढ़कर वहां पहुंचा और जब परिवार के सदस्यों ने रसोई का दरवाजा खोला तो वह घर में घुस गया.
आरोप है कि गोवर्धन ने महिला की बड़ी बहन के गले पर चाकू रख दिया. जब परिवार के सदस्यों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो उसने अपनी पूर्व प्रेमिका और उसके माता-पिता पर हमला कर दिया. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि शोर सुनकर पास में रहने वाला एक रिश्तेदार भी मदद के लिए पहुंचा तो गोवर्धन ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया. इसके बाद आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए, उन्होंने आरोपी को काबू में किया और पुलिस के हवाले कर दिया.
पीड़िता, उसकी बहन, माता-पिता और चाचा के हाथों में चोटें आई हैं. अपनी आपबीती सुनाते हुए पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि गोवर्धन ने उसकी मां के चेहरे पर कई बार मुक्के मारे, जिससे उनके चेहरे पर खून की चोट आई और एक दांत टूट गया. आरोपी गोवर्धन पहले उनका पड़ोसी था. करीब चार साल पहले उसने उससे रिश्ता बनाने की इच्छा जताई थी.
पीड़िता ने बताया, 'छह महीने बाद मैंने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था. लेकिन उसके व्यवहार की वजह से मैंने एक साल पहले यह रिश्ता खत्म कर दिया. 21 अप्रैल को गोवर्धन ने रिश्ता जारी रखने से इनकार करने पर मुझे मुक्का मारा. मेरे लगातार मना करने के बावजूद वह पीछा करता रहा. वो हमेशा धमकाता था कि मैं उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं हुई तो वो मुझे और मेरे परिवार को मार देगा.'
पीड़िता की आपबीती सुनकर पुलिसवाले भी हैरान रह गए. चाकूबाजी करके गोवर्धन सारी हदें पार कर चुका था. लिहाजा शिकायत मिलते ही पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया. जानकारी के मुताबिक पहले पुलिस ने आरोपी के ऊपर सवार मोहब्बत का भूत उतारा, फिर हत्या के प्रयास के आरोपी गोवर्धन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. मामले की जांच जारी है.