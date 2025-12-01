'अम्मा प्लीज सरपंच का चुनाव लड़ लो....' महिला के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते नजर आए कांग्रेसी

Telangana Congress: दरअसल, दातला में सरपंच सीट को इस बार पिछड़ा वर्ग यानि की बीसी में महिला के लिए आरक्षित किया गया है. इसको लेकर स्थानीय कांग्रेस नेताओं का कहना है कि रामुलम्मा सरपंच पद के लिए उनकी सर्वसम्मति से पहली पसंद और इस आरक्षित सीट पर पार्टी को जीत दिलाने के लिए एकमात्र सक्षम उम्मीदवार हैं.
Panchayat elections: सोशल मीडिया पर तेंलगाना का अजीबगरीब वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक एक महिला के पैरों में गिरकर अनुरोध करते दिखाई दे रहे हैं. दरअसल, सभी युवक महिला से स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के मना रहे हैं और महिला के न मानने पर एक युवक तो उनके सामने घुटनों के बल बैठकर पैर पकड़कर चुनाव लड़ने की अपील कर रहा है. ये घटना पिछले हफ्ते महबूबाबाद के दातला गांव की बताई जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो में नजर आ रहे लोग कांग्रेस के समर्थक हैं और लोकल नेता रामुलम्मा नाम कि महिला से चुनाव लड़ने की भावुक अपील भी कर रहे हैं.
सीट रिजर्व
क्योंकि, उनके पास पंचायत चुनाव में सरपंच पद के लिए रामुलम्मा से बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं हैं. वीडियो में दिखाई दे रही महिला एक पूर्व एमपीटीसी सदस्य की मां हैं, जिससे सभी कांग्रेस समर्थक और लोकल नेता सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने की गुहार लगा रहे हैं. दरअसल, दातला में सरपंच सीट को इस बार पिछड़ा वर्ग यानी की बीसी में महिला के लिए आरक्षित किया गया है. इसको लेकर स्थानीय कांग्रेस नेताओं का कहना है कि रामुलम्मा सरपंच पद के लिए उनकी सर्वसम्मति से पहली पसंद और इस आरक्षित सीट पर पार्टी को जीत दिलाने के लिए एकमात्र सक्षम उम्मीदवार हैं.
भावुक अपील
हालांकि, पूर्व एमपीटीसी सदस्य की मां रामुलम्मा ने कांग्रेसी नेताओं की इस भावुक अपील का हाथों हाथ कोई जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से वो काफी परेशान नजर आए और उनके पैर पकड़कर चुनाव लड़ने की अपील करते नजर आए. लेकिन कांग्रेसी नेताओं के अनुरोध ने महिला को चुनाव प्रत्याशी बनने पर सोचने के लिए जरूर मजबूर किया है, जिसके बाद उन्होंने जल्द ही चुनाव लड़ने के बारे में अपना फैसला बताने की बात कही है. जिसके बाद लोकल नेताओं ने राहत की सांस ली. लेकिन इस तरह का अनुरोध शायद ही किसी चुनाव में देखने को मिले.
