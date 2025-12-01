Advertisement
Hindi Newsदेश

'अम्मा प्लीज सरपंच का चुनाव लड़ लो....' महिला के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते नजर आए कांग्रेसी

Telangana Congress: दरअसल, दातला में सरपंच सीट को इस बार पिछड़ा वर्ग यानि की बीसी में महिला के लिए आरक्षित किया गया है. इसको लेकर स्थानीय कांग्रेस नेताओं का कहना है कि रामुलम्मा सरपंच पद के लिए उनकी सर्वसम्मति से पहली पसंद और इस आरक्षित सीट पर पार्टी को जीत दिलाने के लिए एकमात्र सक्षम उम्मीदवार हैं.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 01, 2025, 04:56 PM IST
Panchayat elections: सोशल मीडिया पर तेंलगाना का अजीबगरीब वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक एक महिला के पैरों में गिरकर अनुरोध करते दिखाई दे रहे हैं. दरअसल, सभी युवक महिला से स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के मना रहे हैं और महिला के न मानने पर एक युवक तो उनके सामने घुटनों के बल बैठकर पैर पकड़कर चुनाव लड़ने की अपील कर रहा है. ये घटना पिछले हफ्ते महबूबाबाद के दातला गांव की बताई जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो में नजर आ रहे लोग कांग्रेस के समर्थक हैं और लोकल नेता रामुलम्मा नाम कि महिला से चुनाव लड़ने की भावुक अपील भी कर रहे हैं. 

सीट रिजर्व 
क्योंकि, उनके पास पंचायत चुनाव में सरपंच पद के लिए रामुलम्मा से बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं हैं. वीडियो में दिखाई दे रही महिला एक पूर्व एमपीटीसी सदस्य की मां हैं, जिससे सभी कांग्रेस समर्थक और लोकल नेता सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने की गुहार लगा रहे हैं. दरअसल, दातला में सरपंच सीट को इस बार पिछड़ा वर्ग यानी की बीसी में महिला के लिए आरक्षित किया गया है. इसको लेकर स्थानीय कांग्रेस नेताओं का कहना है कि रामुलम्मा सरपंच पद के लिए उनकी सर्वसम्मति से पहली पसंद और इस आरक्षित सीट पर पार्टी को जीत दिलाने के लिए एकमात्र सक्षम उम्मीदवार हैं.

भावुक अपील
हालांकि, पूर्व एमपीटीसी सदस्य की मां रामुलम्मा ने कांग्रेसी नेताओं की इस भावुक अपील का हाथों हाथ कोई जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से वो काफी परेशान नजर आए और उनके पैर पकड़कर चुनाव लड़ने की अपील करते नजर आए. लेकिन कांग्रेसी नेताओं के अनुरोध ने महिला को चुनाव प्रत्याशी बनने पर सोचने के लिए जरूर मजबूर किया है, जिसके बाद उन्होंने जल्द ही चुनाव लड़ने के बारे में अपना फैसला बताने की बात कही है. जिसके बाद लोकल नेताओं ने राहत की सांस ली. लेकिन इस तरह का अनुरोध शायद ही किसी चुनाव में देखने को मिले.

यह भी पढ़ें: खड़गे के भाषण में आया जगदीप धनखड़ का नाम, नड्डा ने दी डॉक्टर के पास जाने की सलाह

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

Telangana NEWS

Trending news

Telangana NEWS
