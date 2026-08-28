/रोते-बिलखते भाई के शव को पहनाई राखी... तेलंगाना में रक्षाबंधन से पहले भाई की करंट लगने से दर्दनाक मौत, नजारा देख हर कोई रोया

नवीन की बहन ने अंत में अपने भाई के शव को राखी बंधाकर उसे विदा किया. इस नजारे को देख हर किसी की आंखें नम हो गईं. बहन ने पूरे रस्मों-रिवाज के साथ अपने मृत भाई की कलाई पर राखी बांधी. अभी तक नवीन अपनी बहन के लिए हर साल राखी पर कुछ न कुछ उपहार लाता था, लेकिन इस बार उसकी बहन को गिफ्ट देने के लिए वह मौजूद नहीं था. नवीन के अंतिम संस्कार में पहुंचा हर शख्स गम में डूबा था. हर कोई उसके परिवार को हिम्मत दे रहा था. नवीन की बहन ने अपने भाई को आखिरी बार राखी बांधते हुए नम आंखों के साथ फोटो भी खिंचवाई.