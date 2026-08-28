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रोते-बिलखते भाई के शव को पहनाई राखी... तेलंगाना में रक्षाबंधन से पहले भाई की करंट लगने से दर्दनाक मौत, नजारा देख हर कोई रोया


Sister Ties Rakhi To Brother Dead Body: तेलंगाना में रक्षाबंधन के त्योहार से पहले एक युवक की मौत हो गई. 24 साल का नवीन अपनी दुकतान में बिजली की तार ठीक कर रहा था कि उसे करंट लग गया. इसमें झुलसकर नवीन की मौत हो गई.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 28, 2026, 09:22 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:22 PM IST
रोते-बिलखते भाई के शव को पहनाई राखी... तेलंगाना में रक्षाबंधन से पहले भाई की करंट लगने से दर्दनाक मौत, नजारा देख हर कोई रोया

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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