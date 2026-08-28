/रोते-बिलखते भाई के शव को पहनाई राखी... तेलंगाना में रक्षाबंधन से पहले भाई की करंट लगने से दर्दनाक मौत, नजारा देख हर कोई रोया

Brother Dies Before Rakshabandhan: त्योहार के मौके पर जहां हर तरफ खुशहाली होती है, तो वहीं इससे पहले तेलंगाना में एक जगह पर मातम छा गया. यहां रक्षाबंधन बांधने से पहले ही एक भाई की करंट लगने से मौत हो गई. इस दर्दनाक घटना के बाद बहन ने अपने भाई को अंतिम विदाई देके हुए उसके शव को राखी बांधी.
तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में 24 साल का जमालपुर नवीन अपनी मटन की दुकान पर पावर सप्लाई को ठीक करने की कोशिश कर रहा था. तकनीकी खामी के चलते अचानक लाइट चली गई. इस दौरान बिजली की तार को ठीक करते समय उसे करंट लग गया और उसकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि नवीन चाटनपल्ली रेलवे गेट के पास शादनगर में अपनी मटन शॉप चलाता था.
नवीन शादनगर की नेहरू नगर कॉलोनी का रहने वाला था. बुधवार ( 26 अगस्त 2026) को वह अपनी मटन शॉप की लाइट ठीक कर रहा था कि तभी उसे करंट लग गया. वह पूरी तरह झुलस गया था. घटना के दौरान पड़ोस की दुकान वाले कुछ लोग उसे तुरंत अस्पताल ले कर पहुंचे, लेकिन इलाज से पहले ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. नवीन की मौत ने उसके पूरे परिवार और रिश्तेदारों को शोक में डाल दिया है. वहीं रक्षाबंधन से पहले इस तरह अपने भाई को खोने के गम से नवीन की बहन भी बेहद रो रही थी.
नवीन की बहन ने अंत में अपने भाई के शव को राखी बंधाकर उसे विदा किया. इस नजारे को देख हर किसी की आंखें नम हो गईं. बहन ने पूरे रस्मों-रिवाज के साथ अपने मृत भाई की कलाई पर राखी बांधी. अभी तक नवीन अपनी बहन के लिए हर साल राखी पर कुछ न कुछ उपहार लाता था, लेकिन इस बार उसकी बहन को गिफ्ट देने के लिए वह मौजूद नहीं था. नवीन के अंतिम संस्कार में पहुंचा हर शख्स गम में डूबा था. हर कोई उसके परिवार को हिम्मत दे रहा था. नवीन की बहन ने अपने भाई को आखिरी बार राखी बांधते हुए नम आंखों के साथ फोटो भी खिंचवाई.