शादी टूटने पर युवक ने लिया खौफनाक बदला, महिला को जबरन लगाया 'HIV+ खून' का इंजेक्शन

Telangana Crime: तेलंगाना के मेडचल-मल्कजरिगी जिले से एक रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है, जहां 24 साल के एक युवक को एक महिला के शरीर में जानबूझकर अपना HIV पॉजिटिव खून इंजेक्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आरोपी की शादी उसी महिला से तय हुई थी, लेकिन उसके HIV पॉजिटिव होने की जानकारी मिलने पर लड़की के परिवार ने शादी तोड़ दी थी. इस फैसले से बौखलाए युवक ने बदले की भावना में महिला पर हमला किया और सिरिंज से उसे संक्रमित करने की कोशिश की. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है.

बीमारी के कारण टूटा रिश्ता

आरोपी और पीड़िता आपस में करीबी रिश्तेदार है. युवती के पिता ने दोनों की शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन शक था कि युवक को HIV हो सकता है, क्योंकि उसके माता-पिता इस बीमारी से पीड़ित थे. ऐसे में छह महीने पहले युवक की जांच कराई गई थी, जिसमें वह HIV पॉजिटिव पाया गया था. बेटी के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए परिवार ने तुरंत शादी से इनकार कर दिया, जिसके कारण शख्स ने हमला किया.

घर में घुसकर जबरन दी सुई

पुलिस के अनुसार, 11 मार्च को आरोपी एक सिरिंज में अपना संक्रमित खून भरकर युवती के घर पहुंचा. उस वक्त युवती घर पर अकेली थी. उसने युवती पर हमला कर, जबरदस्ती खून उसके शरीर में इंजेक्ट कर दिया. उसका मानना था कि अगर युवती भी संक्रमित हो जाएगी, तो उसके पास उससे शादी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा. युवक के इस सनकी सोच ने महिला की जान जोखिम में डाल दी.

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पुलिस ने की कार्रवाई

घटना के बाद पीड़िता को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी पर BNS की धारा 109 के तहत मामला दर्ज किया गया. इसके अलावा उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है, वहीं युवती का गांधी अस्पताल में उपचार चल रहा है.