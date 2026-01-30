Advertisement
Telangana News: तेलंगाना के एक स्कूल में प्राइमरी स्कूल में मिड-डे मील खाने के बाद करीब 22 छात्रों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है.

Jan 30, 2026, 07:40 AM IST
मिड-डे मील खाने के बाद अचानक बिगड़ी स्टूडेंट की तबीयत, अस्पताल में एडमिट कराए गए 22 छात्र

Telangana News: देशभर के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के भोजन की भी सुविधाएं हैं. सरकार की कोशिश रहती है कि बच्चों को अच्छा भोजन मिले, हालांकि तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के एक प्राइमरी स्कूल में मिड-डे मील खाने के बाद करीब 22 छात्रों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया. स्टूडेंट्स ने दोपहर में सांभर और चावल खाया था और जल्द ही उन्हें पेट दर्द और बेचैनी जैसे लक्षण महसूस होने लगे.

ले जाया गया अस्पताल
स्टूडेंट्स को तुरंत मेडिकल मदद के लिए पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया. जहां पर उनका इलाज हुआ और हालत स्थिर हो गई और फिर बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई. बीमारी के कारण के बारे में और जानकारी का इंतज़ार है और अधिकारी स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं.

यहां पर भी बीमार हुए छात्र
इसी बीच तमिलनाडु केकोयंबटूर के पास ओडक्कलपलायम सरकारी मिडिल स्कूल में मिड-डे मील खाने के बाद 33 से ज्यादा छात्र बीमार पड़ गए. इसे लेकर अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित बच्चों को इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. खबर है कि यह घटना 4 जनवरी को हुई, जब सुल्तानपेट यूनियन के अधिकार क्षेत्र में छात्रों को मिड-डे मील परोसा गया था. खाना खाने के तुरंत बाद, लगभग 33 छात्रों ने उल्टी, पेट में तेज़ दर्द और बेचैनी की शिकायत की.

चल रही है जांच
प्रभावित छात्रों को तुरंत सुल्तानपेट और आस-पास के इलाकों के प्राइवेट अस्पतालों में ले जाया गया. जानकारी के मुताबिक कुछ छात्रों का इलाज सुल्तानपेट के आराम अस्पताल में हुआ, जबकि कुछ को पुरुषोत्तमन अस्पताल और सेंजेरी मलाई के रॉयल केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया. सूचना मिलने पर सुल्तानपेट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने मौके पर जाकर जांच की. मिड-डे मील की क्वालिटी की जांच के आदेश दिए गए और सुल्तानपेट पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है. इन घटनाओं ने सरकारी स्कूलों में खाने की सुरक्षा और मिड-डे मील स्कीम की मॉनिटरिंग को लेकर फिर से चिंता बढ़ा दी है. (ANI)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर.

