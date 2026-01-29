76 लाख रुपए में होगी मंत्री के बंगले की मरम्मत, तंगी से जूझ रही कांग्रेस सरकार ने जारी किया फंड

Telangana News: तेलंगाना सरकार के मंत्री के बंगले की मरम्मत 76 लाख रुपए में की जाएगी. जिसे लेकर सियासी तकरार छिड़ी गई है. विपक्ष लगातार कांग्रेस सरकार पर हमलावर है.
Trending Photos
Azharuddin News: तेलंगाना में पक्ष-विपक्ष अक्सर एक दूसरे पर तंज कसते रहते हैं. इसी बीच तेलंगाना सरकार के मंत्री और पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन चर्चाओं में आ गए हैं. बंजारा हिल्स के रोड नंबर 12 पर मंत्री के क्वार्टर नंबर 29 में रिपेयर और रेनोवेशन के काम के लिए 76 लाख रुपये मंजूर हुए है. यह घर हाल में ही पूर्व क्रिकेटर को दिया गया था, इसे लेकर विपक्ष कांग्रेस सरकार पर हमलावर है.
कई तरह के होंगे काम
रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ऑर्डर के मुताबिक ये फंड सरकारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए कैपिटल आउटले के तहत मंजूर किए गए हैं. GO से पता चलता है कि इस काम में बड़े पैमाने पर रिपेयर शामिल हैं, जैसे छत के स्लैब की वॉटरप्रूफिंग, फ्लोर टाइलिंग, UPVC विंडो इंस्टॉलेशन, मॉड्यूलर किचन इंस्टॉलेशन, दीवारों की रिपेयर और पेंटिंग, और लंबे समय से खाली पड़े क्वार्टर को रहने लायक बनाने के लिए दूसरे रेनोवेशन भी शामिल हैं.
सही ठहराया गया खर्च
खर्च के बारे में पूछे जाने पर सरकारी सूत्रों ने इस अलॉटमेंट को सही ठहराया और कहा कि बिल्डिंग लगभग 15 साल से इस्तेमाल नहीं हुई थी और मंत्री को अलॉट होने से पहले ही खराब हो गई थी. हालांकि यह GO अब पब्लिक डोमेन में है, जिससे राजनीतिक बहस और लोगों की आलोचना शुरू हो गई है, खासकर इसलिए क्योंकि राज्य सरकार ने बार-बार वेलफेयर कमिटमेंट्स को पूरा करने, पेंडिंग बिलों को क्लियर करने और जरूरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करने में पैसे की कमी का हवाला दिया है.
पिछले दो हफ्तों में सरकार ने कथित तौर पर मंत्रियों के सरकारी घरों में रेनोवेशन और सफाई के कामों पर 1 करोड़ रुपये से ज्यादा मंजूर किए हैं, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर के सरकारी बंगले के अपग्रेड के लिए 30 लाख रुपये शामिल हैं. विपक्षी पार्टियों ने बताया कि CM रेवंत रेड्डी हाल के दिनों में सरकार की खराब फाइनेंशियल हालत को हाईलाइट कर रहे हैं लेकिन इन अलॉटमेंट्स का स्केल, खर्च की प्रायोरिटीज में अंतर दिखाता है. इन खर्चों को लेकर सियासी तकरार छिड़ गई है. (इनपुट)
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.