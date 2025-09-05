'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं दो महिलाएं, CM ने किसे ठहराया जिम्मेदार?
Advertisement
trendingNow12910273
Hindi Newsदेश

'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं दो महिलाएं, CM ने किसे ठहराया जिम्मेदार?

Telangana News: तेलंगाना में यूरिया न मिलने की वजह से किसानों में काफी ज्यादा गुस्सा है. इसी बीच दो महिलाओं में यूरिका को लेकर झड़प हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दूसरे का बाल भी खींचा. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 05, 2025, 09:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं दो महिलाएं, CM ने किसे ठहराया जिम्मेदार?

Telangana News: तेलंगाना में यूरिया लेने के लिए लंबी-लंबी लाइन लग रही है. किसानों में भारी असंतोष है. इसी बीच दो महिलाओं में यूरिया की बैग को लेकर झड़प हो गई. झड़प इतनी ज्यादा बढ़ गई कि महिलाएं एक दूसरे का बाल खींचने लगी, यही नहीं चप्पल निकालकर मारपीट की, एक ने दूसरे की साड़ी फाड़ दी. विवाद को बढ़ता हुआ देखकर लोगों ने बीच-बचाव किया. ये झगड़ा तब शुरू हुआ जब महबूबाबाद कस्बे में विवेकानंद केंद्र स्थित अग्रोस रायथु सेवा केंद्र पर खाद लेने के लिए लाइन में खड़े हुए थे.

क्या है पूरा मामला
दोनों महिलाओं में ये लड़ाई तब शुरू हुई जब किसान आधार कार्ड की फोटोकॅापी लेकर खाद की बैग लेने के लिए कतार में खड़े हुए थे. वहां पर काफी संख्या में लोग थे ऐसे में दोनों में धक्का-मुक्की हुई और ये धक्कामुक्की लड़ाई में तब्दील हो गई. ये मामला जब सीएम रेवंत रेड्डी तक पहुंचा तो उन्होंने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी. 

सीएम ने कही ये बात
मामले पर बोलते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि यूरिया का स्टॉक उपलब्ध है लेकिन लाइनों की वजह से भ्रम पैदा होता है. जब भीड़ एक जगह इकट्ठा होती है, तो स्टॉक उपलब्ध होने के बावजूद भी लाइन लंबी लगती है. यह किसी फिल्म की तरह है, अगर फिल्म हिट होती है तो सभी को टिकट मिल जाता है, लेकिन कतार को देखकर ऐसा लगता है कि यह अंतहीन है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इसके अलावा आगे कहा कि घंटों इंतजार करने से अक्सर निराशा होती है, लाइन में 1000 लोगों की भीड़ होती है ऐसे में आखिरी व्यक्ति को 8 घंटे का इंतजार करा पड़ता है. इतनी देर तक बिना धैर्य के खड़े रहने से, वह निराश हो जाता है और यूरिया न होने का दावा करता है, फिर सड़क पर विरोध प्रदर्शन के लिए बैठ जाता है. 

लोगों ने की थी पत्थरबाजी
सोशल मीडिया पर एक और वीडियो सामने आया था. जिसमें देखा गया था कि यूरिया न मिलने की वजह से किसान काफी ज्यादा परेशान थे और महबूबाबाद जिले में खाद सेंटर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. इस दौरान किसानों ने खाद सेंटर पर पत्थर भी फेंके, वहां पर आगजनी भी की.

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Telangana NEWS

Trending news

कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत?आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है...
Army chief
कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत?आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है...
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
Jammu Kasmir News
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर करने पर क्या सजा है?
Ashoka Emblem
राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर करने पर क्या सजा है?
'ये आतंकवादी हमला है...', दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़ने को लेकर बरसीं दरख्शां अंद्राबी
Hazratbal Dargah
'ये आतंकवादी हमला है...', दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़ने को लेकर बरसीं दरख्शां अंद्राबी
पंजाब की बाढ़ में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार में 1 को नौकरी देंगे; AAP
Punjab Floods
पंजाब की बाढ़ में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार में 1 को नौकरी देंगे; AAP
खालिस्तानियों के लिए धड़का ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री का दिल, करने लगे आजादी की बातें
khalistan news
खालिस्तानियों के लिए धड़का ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री का दिल, करने लगे आजादी की बातें
खतरनाक बर्फीली चोटियां, तेज हवाएं और...17,000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने दिखाया शौर्य
Kongmarula Pass
खतरनाक बर्फीली चोटियां, तेज हवाएं और...17,000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने दिखाया शौर्य
कश्मीर की हजरतबल दरगाह में नहीं थम रहा बवाल, भीड़ ने फिर किया अशोक चिन्ह पर हमला
Srinagar
कश्मीर की हजरतबल दरगाह में नहीं थम रहा बवाल, भीड़ ने फिर किया अशोक चिन्ह पर हमला
माता-पिता के साथ वक्त बिताने के लिए मिलेगी 2 स्पेशल छुट्टियां, इस सरकार की खास पहल
Assam
माता-पिता के साथ वक्त बिताने के लिए मिलेगी 2 स्पेशल छुट्टियां, इस सरकार की खास पहल
जल, थल और वायु...दुश्मनों के छूटेंगे पसीने, AI हथियार, युद्धपोत से लैस होगी सेना
armed forces
जल, थल और वायु...दुश्मनों के छूटेंगे पसीने, AI हथियार, युद्धपोत से लैस होगी सेना
;