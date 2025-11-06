Advertisement
'शादी की रस्म, कत्ल की स्क्रिप्ट...', बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश, हसबैंड को 'फिल्मी स्टाइल' में उतारा मौत के घाट

Telangana News: तेलंगाना की एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया. हत्या करने के बाद उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए साजिश भी बनाई, हालांकि वो पुलिस जाल में फंस गई.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 06, 2025, 07:23 PM IST
Telangana News: कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जिसे सुनकर लोग दंग रह जाते हैं. एक बार फिर ऐसे ही रूह कंपाने वाला मामला सामने आया है. आपने सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के केस को सुना होगा, ये वारदात भी कुछ उसी से मिलती- जुलती है. तेलंगाना की एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया. इतना ही नहीं पति की हत्या के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, हालांकि पुलिस ने इस राज का पर्दाफाश किया है. जानिए क्या है पूरा मामला.

क्या है मामला 
तेलंगाना की महिला ने अपने प्रेमी के साथ पति की हत्या करके उसके शव को आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के श्रीशैलम जलाशय में फेंक दिया. इस खौफनाक वारदात के बाद अपराध छिपाने के लिए उसने झूठी कहानी बनाई और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. मामले को लेकर एसपी ने बताया कि इस जोड़े ने एक खौफनाक योजना बनाई. 25 अक्टूबर की रात को नागमणि और श्रीकांत ने कथित तौर पर कुरुमूर्ति को शराब पिलाई. फिर उन्होंने कूलर के तार से उसका गला घोंट दिया. शव को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने एक कार किराए पर ली और फिर लाश को लेकर श्रीशैलम परियोजना क्षेत्र गए और बांध के पास लाश को फेंक दिया. पुलिस को गुमराह करने और संदेह दूर करने के लिए नागमणि ने बाद में वानापर्थी टाउन पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

पुलिस ने किया खुलासा 
अपराध को छिपाने की यह पूरी कोशिश जल्द ही बेनकाब हो गई. नागमणि और श्रीकांत की गिरफ्तारी से उनके अवैध संबंधों से प्रेरित पूर्व नियोजित हत्या की पुष्टि हुई है. पुलिस ने इस हत्याकांड का 72 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया. तेलंगाना के वानापर्थी जिले के पुलिस अधीक्षक रावुला गिरिधर ने कहा कि तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण के साथ गहन जांच के बाद पुलिस सीधे अपराधियों तक पहुंच पाई है. पुलिस ने ये भी कहा कि अपराध चाहे कितनी भी चालाकी से किया जाए, सच्चाई हमेशा सामने आती है. कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं सकता. 

