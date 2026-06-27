/कैसे करें मर्डर? ऑनलाइन वीडियो देखकर युवक ने 4 लोगों को उतारा मौत के घाट; कैसे आरोपी तक पहुंची पुलिस?

SP ने कहा जब हसीना ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से मना कर दिया और एक और लोन रिक्वेस्ट भी मना कर दी, तो आरोपी ने कथित तौर पर पूरे परिवार को खत्म करने का फैसला किया. असलम की पत्नी तबस्सुम भी हसीना से रंजिश रखती थी, क्योंकि उसके पहले पति ने पहले तबस्सुम की मां के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने असलम को हसीना के घर में चोरी करने के लिए उकसाया था.