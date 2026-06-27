/कैसे करें मर्डर? ऑनलाइन वीडियो देखकर युवक ने 4 लोगों को उतारा मौत के घाट; कैसे आरोपी तक पहुंची पुलिस?

Telangana News: कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जो अंदर तक लोगों को झकझोर देते हैं. तेलंगाना से कुछ ऐसा ही केस सामने आया है. यहां पर एक आदमी ने हत्या करने के तरीके का का वीडियो देखा उसके बाद चार लोगों को मौत के घाट उतार दिया. इतना ही नहीं जुर्म से कैसे बचा जाए, इसके भी वीडियो उसने देखे थे.
नलगोंडा पुलिस ने कहा कि 22 जून को एक घर से सड़ी-गली लाशें मिलने के चार दिन के अंदर ही केस सुलझा लिया. पांच स्पेशल टीमें बनाई गईं और फोरेंसिक सबूत, CCTV फुटेज, मोबाइल फोन ट्रैकिंग और करीब 20 संदिग्धों से पूछताछ की.
पुलिस ने कहा कि ये हत्याएं लाशें मिलने से करीब चार दिन पहले हुई थीं. पीड़ित, मोहम्मद सुल्तान, उनकी पत्नी हसीना, बेटा मुजम्मिल और बेटी अफसरा की हत्या के बाद इसकी बदबू पड़ोसियों को आई और फिर उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की. जिसके बाद लाशों को चादरों में लपेटा गया था और घर को बाहर से बंद कर दिया गया था.
मामले को लेकर जिला SP शरत चंद्र पवार ने कहा कि साजिश 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी, बकाया लोन और पारिवारिक झगड़ों की वजह से हुई है. मुख्य आरोपी, सैयद असलम हैदराबाद का एक कार ड्राइवर है, अपनी लाइफस्टाइल और लोन की वजह से पैसे की तंगी से जूझ रहा था.
उसने पहले अपनी पत्नी की आंटी हसीना से 1 लाख रुपये उधार लिए थे. बाद में उसने नई कार खरीदने के लिए 1 लाख रुपये का और लोन मांगा, लेकिन उसने मना कर दिया और कथित तौर पर पहले के लोन पर ब्याज न देने के लिए उसका मजाक उड़ाया. आरोपी ने पहले हसीना के घर से जमीन के कागजात चुराने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम रहा.
SP ने कहा जब हसीना ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से मना कर दिया और एक और लोन रिक्वेस्ट भी मना कर दी, तो आरोपी ने कथित तौर पर पूरे परिवार को खत्म करने का फैसला किया. असलम की पत्नी तबस्सुम भी हसीना से रंजिश रखती थी, क्योंकि उसके पहले पति ने पहले तबस्सुम की मां के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने असलम को हसीना के घर में चोरी करने के लिए उकसाया था.
पैसे के दबाव और आपसी दुश्मनी की वजह से, असलम ने क्राइम करने का तरीका सीखने के लिए ऑनलाइन वीडियो देखे. पुलिस के मुताबिक असलम 19 जून की सुबह हसीना के घर पहुंचा और पहले उसे चाकू मारकर मार डाला, फिर उसने उसके पति और उनके दो बच्चों पर हमला करके मौत के घाट उतार दिया.
एसपी पवार ने ये भी कहा कि साइंटिफिक सबूत, CCTV फुटेज, टेक्निकल एनालिसिस और लगातार जांच से हमें सभी आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने में मदद मिली. पुलिस ने 3 लाख रुपये कैश, सोना, हत्या के हथियार, खून से सने कपड़े, मोबाइल फोन और जुर्म में इस्तेमाल की गई गाड़ी बरामद की है.