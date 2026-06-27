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कैसे करें मर्डर? ऑनलाइन वीडियो देखकर युवक ने 4 लोगों को उतारा मौत के घाट; कैसे आरोपी तक पहुंची पुलिस?

Telangana News: तेलंगाना में एक व्यक्ति ने ऑनलाइन वीडियो देखे, वीडियो देखने के बाद उसने चार लोगों को मौत के घाट उतार दिया है. जुर्म से कैसे बचा जाए, इसकी भी जानकारी उसने वीडियो के माध्यम से जुटाई है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 27, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 02:41 PM IST
कैसे करें मर्डर? ऑनलाइन वीडियो देखकर युवक ने 4 लोगों को उतारा मौत के घाट; कैसे आरोपी तक पहुंची पुलिस?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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