जुए की लत ने निगल ली जिंदगी, ऑनलाइन बेटिंग में गंवाए 1 लाख, रुपये हारने के बाद युवक ने किया सुसाइड

Telangana News: तेलंगाना में ऑनलाइन बेटिंग में एक युवक ने 1 लाख रुपये गंवा दिया, रुपये हारने के बाद वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और सुसाइड कर लिया, उसके इस कदम से परिजनों रो-रोकर बुरा हाल है.
Telangana News: देशभर में ऑनलाइन बेटिंग पूरी तरह से बैन है, इसके चक्कर में पड़कर कई लोग अपनी जमीन-जायदाद खो देते हैं. कई बार बेटिंग के चक्कर में ऐसे मामले सामने आते हैं जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ जाते हैं. तेलंगाना से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, यहां पर एक 18 साल का लड़का बेटिंग ऐप में 1 लाख रुपये हार गया, रुपये हारने का गम वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और सुसाइड कर लिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई.
युवक ने तोड़ा दम
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विक्रम ने कीटनाशक खाकर सुसाइड करने की कोशिश की, जिसके बाद उसे आनन-फानन में परिजन हॉस्पिटल लेकर गए, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, मामले को लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, इससे पहले हैदराबाद में एक टैक्सी ड्राइवर के आत्महत्या कर ली थी. ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स की वजह से उसपर काफी ज्यादा कर्ज बढ़ गया था.
पहले भी सामने आए हैं मामले
पुलिस ने बताया कि यदाद्री-भुवनागरी जिले का रहने वाला चौबीस साल का पलाडुगु साई पिछले दो सालों से ऑनलाइन बेटिंग का आदी था, सट्टेबाजी के लिए उसने दोस्तों और रिश्तेदारों से बहुत सारा पैसा उधार लिया था, साथ ही साथ वह कई बैकों से पर्सनल लोन भी लिया था. जिस समय उसकी मौत हुई, उसपर करीब 15 लाख रुपये का कर्ज था, पैसा चुकाने के दबाव की वजह से उसने कीटनाशक पी लिया, जिसके बाद उसे आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसने दम तोड़ दिया.
यह कोई पहला मामला नहीं है सख्ती के बावजूद भी लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे हैं. मध्य के भोपाल से भी ऐसा मामला सामने आया था, इसके अलावा हरियाणा और अन्य राज्यों में भी ये आलम देखा गया है.
Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.
