पुलिसवाले ने ठेलागाड़ी पर आधा किलोमीटर तक खींचा शव, मजबूरी जानकर छलक गई लोगों की आंखें

Telangana News: तेलंगाना के नारायणपेट जिले में एक परेशान करने वाले घटनाक्रम में एक पुलिस अधिकारी को एक शव को ठेले पर ढोने के लिए मजबूर होना पड़ा. मामला कोसगी कस्बे के शिवाजी चौक का है जहां एक टिपर लॉरी ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी. उस हादसे में 26 साल के मोगुलैया नाम के युवक की मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया. हालांकि शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई थी, लेकिन वह समय पर नहीं पहुंच पाई.

नींबू बेचने वाले ठेले पर गई डेडबॉडी

जिसके बाद मजबूरी मे पुलिस ने शव को एक ठेले पर रखा, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर नींबू बेचने के लिए किया जाता है और उसे आधा किलोमीटर दूर स्थित सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया.

ये भी पढ़ें- वायरल हुआ था पत्नी का शव बाइक पर ले जाने का वीडियो, पुलिस ने 32 घंटे में सुलझाया केस

FAQ

सवाल- ऐसे ह्रदय विदारक मामले क्यों सामने आते हैं?

जवाब- ऐसे मामले सिस्टम की लापरवाही की वजह से सामने आते हैं.

सवाल- एंबुलेंस चालकों पर अक्सर कौन सा आरोप लगता है?

जवाब- एंबुलेंस चालक किसी मरीज की मृत्यु हो जाने पर शव ले जाने के लिए मुंहमागे पैसे मांगते हैं. कुछ मामलों में प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए शुल्क से ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं. अपने परिजन की मृत्यु से दुखी परिवार वाले खासकर वो जिनके पास किसी वजह से कम रुपये होते हैं यानी गरीब तबके को ऐसी अमानवीय परिष्थितियों का सामान कुछ ज्यादा करना पड़ता है.

सवाल- इससे पहले शव को इस तरह ले जाने का मामला कहां सामने आया था?

जवाब- ठेले में शव ले जाने के मामले देशभर में कई शहरों में सामने आ चुके हैं. एक अन्य ह्रदय विदारक मामले में रक्षा बंधन के दिन एक युवक अपनी पत्नी के शव को बाइक में ले जाने का दुखद मामला सामने आया था.