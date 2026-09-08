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तेलंगाना विधानसभा में अचानक गिरे IAS नवीन मित्तल के PS, CPR देते रह गए मंत्री श्रीहरि, लेकिन नहीं बची जान

तेलंगाना विधानसभा में ऊर्जा विभाग के मुख्य सचिव नवीन मित्तल के PS को अचानाक हार्ट अटैक आ गया. इस स्थिति में बिना समय गंवाए राज्य के पशुपालन मंत्री ने उन्हें सीपीआर देना शुरू किया. हालांकि, उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 08, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 02:16 PM IST
तेलंगाना विधानसभा में अचानक गिरे IAS नवीन मित्तल के PS, CPR देते रह गए मंत्री श्रीहरि, लेकिन नहीं बची जान
Image Credit: तेलंगाना की इस घटना ने चिंता बढ़ा दी है. (फोटो- स्क्रीनग्रैब)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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