/तेलंगाना विधानसभा में अचानक गिरे IAS नवीन मित्तल के PS, CPR देते रह गए मंत्री श्रीहरि, लेकिन नहीं बची जान

हैदराबाद से एक दुखद खबर सामने आई है. तेलंगाना विधानसभा परिसर में मंगलवार (08 सितंबर) को ऊर्जा विभाग के मुख्य सचिव नवीन मित्तल के PS राजू को अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिससे वह वहीं पर गिर गए. मौके पर मौजूद तेलंगाना के पशुपालन मंत्री वाकिति श्रीहरि ने तुरंत उन्हें सीपीआर देना शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.
अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे हॉल में राजू लेटे हुए हैं और पशुपालन मंत्री घुटनों के बल बैठकर उन्हें सीपीआर दे रहे हैं. आसपास कई अधिकारी और कर्मचारी भी खड़े हैं.
सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है वहां पर मौजूद कुछ लोग राजू का हाथ और सिर संभाल रहे हैं. वहीं, कुछ मेडिकल स्टाफ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ समय बाद वहां पर चिकित्सक भी पहुंच गए. बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. अस्पताल में चिकित्सकों ने बताया कि राजू की मौत यहां पहुंचने से पहले ही हो गई थी, उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था.
नवीन मित्तल के PS की अचानक मौत से राजनीतिक और प्रशासनिक जगत में शोक की लहर है. नवीन मित्तल ने भी राजू की मौत पर दुख व्यक्त किया है. वीडियो सामने आने के बाद लोग मंत्री श्रीहरि की जमकर तारीफ कर रहे हैं. उन्होंने बिना समय गंवाएं राजू की जाम बचाने की कोशिश की.
जानकारी दें कि श्रीहरि मक्थल विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और रेवंत रेड्डी सरकार में पशुपालन, डेयरी विकास, मत्स्य पालन तथा खेल और युवा सेवा विभाग की जिम्मेदारी संभालते हैं. बता दें कि पूरी घटना विधानसभा परिसर के भीतर हुई, इसकी जानकारी वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल बशीर ने दी है.