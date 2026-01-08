Advertisement
trendingNow13067462
Hindi Newsदेशतेलंगाना में भीषण हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 छात्रों की मौत

तेलंगाना में भीषण हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 छात्रों की मौत

Telangana Accident: तेलंगाना में एक भीषण हादसा हो गया, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक स्टूडेंट्स जिंदगी और मौत से जूझ रही है. इस हादसे की वजह से कोहराम मचा हुआ है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 08, 2026, 12:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तेलंगाना में भीषण हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 छात्रों की मौत

Telangana Accident: सर्दियों का मौसम चल रहा है, इस समय काफी ज्यादा कोहरा पड़ रहा है. कोहरे की वजह से हादसों में भी काफी बढ़ोतरी होने लगी है. तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले में एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसकी वजह से चार कॉलेज स्टूडेंट्स की मौत हो गई और एक स्टूडेंट्स जिंदगी और मौत से जूझ रही है. पीड़ित ज्यादातर ICFAI फाउंडेशन फॅार हायर एजुकेशन (IFHE) और महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (MGIT) के थे.

पेड़ से टकराई कार
रिपोर्ट के मुताबिक ये हादसा तड़के हुआ है. ये लोग फोर्ड इकोस्पोर्ट में सफर कर रहे थे. पुलिस के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन नंबर AP31 DT 4899 वाली एक इकोस्पोर्ट कार तेज रफ्तार से जा रही थी और चेवेल्ला में मिर्जागुडा गेट के पास उसका कंट्रोल खो गया, इसके बाद कार रोड डिवाइडर से टकराई और एक पेड़ से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी मेटल के टूटे-फूटे ढेर में बदल गई, जिससे उसमें सवार चार पुरुषों की कई गंभीर चोटों से मौके पर ही मौत हो गई.

कहां के रहने वाले थे मृतक
चारों स्टूडेंट्स की पहचान करगयाला सुमित के तौर पर हुई है, जो IBS में BBA फाइनल ईयर का 20 साल का स्टूडेंट है और कोकापेट का रहने वाला है, इसनें निखिल 20 साल का है और IBS में BBA फाइनल ईयर का स्टूडेंट है वह मंचिरेवुला का रहने वाला है, जबकि देवला सूर्या तेजा, जो IBS में BBA सेकंड ईयर का 20 साल का स्टूडेंट है और असल में मंचेरियल का रहने वाला है, इसके अलावा 18 साल का बालमुरी रोहित  MGIT में इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो कोकापेट में रहता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

एक को आई गंभीर चोटें
इसके अलावा एक लड़की की पहचान IBS में BBA फाइनल ईयर की स्टूडेंट 20 साल की सुंकारी नक्षत्र के तौर पर हुई है. हादसे में उसे गंभीर चोटें आईं और उसे हैदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया है जहां वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है. शुरुआती जांच के मुताबिक हादसा ओवरस्पीड की वजह से हुआ था.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

telangana accident

Trending news

सिख विरासत के सम्मान में भगवंत सिंह मान सरकार का ऐतिहासिक दौर, पुरानी मांगें पूरी
Punjab
सिख विरासत के सम्मान में भगवंत सिंह मान सरकार का ऐतिहासिक दौर, पुरानी मांगें पूरी
तेलंगाना में भीषण हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 छात्रों की मौत
telangana accident
तेलंगाना में भीषण हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 छात्रों की मौत
बेबस हो जाएगा मराठी मानुस...नतीजों से पहले राज ठाकरे को सताने लगी चिंता
Raj Thackeray
बेबस हो जाएगा मराठी मानुस...नतीजों से पहले राज ठाकरे को सताने लगी चिंता
...तो आज होगा वांगचुक के भविष्य का फैसला? SC में होगी याचिका पर सुनवाई
Supreme Court
...तो आज होगा वांगचुक के भविष्य का फैसला? SC में होगी याचिका पर सुनवाई
आवारा कुत्तों से काटने और हादसों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, गुरुवार को जारी रहेगी सुनवाई
Supreme Court
आवारा कुत्तों से काटने और हादसों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, गुरुवार को जारी रहेगी सुनवाई
अब कागज नहीं ऐप में दर्ज होगी आपकी पहचान, डिजिटल होने जा रही है देश की जनगणना
india census 2027
अब कागज नहीं ऐप में दर्ज होगी आपकी पहचान, डिजिटल होने जा रही है देश की जनगणना
AIMIM-BJP गठबंधन के बीच ओवैसी ने रखा दुखती रग पर हाथ, की ये बड़ी अपील
Asaduddin Owaisi
AIMIM-BJP गठबंधन के बीच ओवैसी ने रखा दुखती रग पर हाथ, की ये बड़ी अपील
SIR मामले पर अमर्त्य सेन को EC का नोटिस, TMC ने पूछा- बंगाली होने की मिल रही सजा?
election commission notice
SIR मामले पर अमर्त्य सेन को EC का नोटिस, TMC ने पूछा- बंगाली होने की मिल रही सजा?
पाकिस्तान का वो 'क्रैक हथियार' जिसे खरीदने वालों ने की तौबा, अब बांग्लादेश को मिलेगा
pakistan bangladesh news
पाकिस्तान का वो 'क्रैक हथियार' जिसे खरीदने वालों ने की तौबा, अब बांग्लादेश को मिलेगा
शादी भी फर्जी तलाक भी नकली! UK एंट्री का पूरा प्लान बेनकाब
Fake Marriage Visa Scam
शादी भी फर्जी तलाक भी नकली! UK एंट्री का पूरा प्लान बेनकाब