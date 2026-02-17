Advertisement
trendingNow13112968
Hindi Newsदेशचुराने आए थे सोना, टाइम कम था तो चोर उठाकर ले गए अलमारी, लोग भी रह गए हैरान

चुराने आए थे सोना, टाइम कम था तो चोर उठाकर ले गए अलमारी, लोग भी रह गए हैरान

Telangana Robbery Case: तेलंगाना से एक अनोखी चोरी का मामला सामने आ रहा है. ये चोरी का तरीका लोगों को ध्यान अपने ओर खींच रहा है. कीमती सामान और नकदी को ढूंढने में समय बर्बाद करने के बजाय चोरों ने चोरी के लिए चौंकाने वाला तरीका अपनाया...

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 17, 2026, 05:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चुराने आए थे सोना, टाइम कम था तो चोर उठाकर ले गए अलमारी, लोग भी रह गए हैरान

Telangana News: तेलंगाना की एक अनोखी चोरी की घटना सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है. कामारेड्डी जिले से चोरी का एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है, जो सभी को चौंकाने के साथ-साथ हंसा भी रहा है. आमतौर पर चोर घर पर चोरी के लिए कीमती सामान और नकदी की तलाश करते हैं. लेकिन यहां चोर ने चोरी के लिए कुछ अलग ही रास्ता अपनाया. एक घर में चोरी करते समय, जब चोरों को लगा कि उनके पास कम समय है, तो उन्होंने घर में रखी भारी-भरकम स्टील की अलमारी ही उठा ली. 

चोरी का अनोखा तरीका 
16 फरवरी की ये घटना कामारेड्डी कस्बे के ओल्ड एसपीआर स्कूल के पास हुई. चोरी के समय घर पर कोई नहीं थी, घर लॉक करके घर की मालकिन शमीमुन्निसा बेगम बाहर गईं थी. ऐसे में घर पर ताला देखकर, सन्नाटा का फायदा उठाते हुए चोर ताला तोड़कर, मेन गेट से घर में घुस गए. घर पर गए सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, घर के अंदर गहने और नकदी खोजने में उन्हें मुश्किल हो रही है. ऐसे में चोरों ने कीमती सामान ढूंढने में समय बर्बाद करने के बयान पूरी स्टील की अलमारी ही चोरी करने का फैसला किया और उसे अपने वाहन पर लादकर रफू-चक्कर हो गए. 

अलमारी में 20 ग्राम सोने के गहने
पीड़ित परिवार के अनुसार, उस स्टील की अलमारी में लगभग 20 ग्राम सोने के गहने और कुछ नकदी भी रखी हुई थी. चोरों को शायद ये अंदाजा था कि कीमती सामान अलमारी के अंदर ही होगी. ऐसे में उन्होंने इसे खोलने में समय बर्बाद करने के बयान इसे साथ ले जाने का फैसला किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस की जांच जारी 
पुलिस चोरी की जांच और सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में लग गई है. चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगी, जिससे चोरों और उनकी गाड़ी को अच्छे से पहचाना जा सके. पुलिस ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि वे जल्द ही आरोपियों को पकड़ लेंगे और चोरी हुए सामानों को बरामद कर लेंगे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Telangana robbery

Trending news

'याचिकाओं में ऐसे फैसले जो SC ने कभी दिए ही नहीं', AI मिसयूज पर SC भी 'परेशान'
Supreme Court
'याचिकाओं में ऐसे फैसले जो SC ने कभी दिए ही नहीं', AI मिसयूज पर SC भी 'परेशान'
चुराने आए थे सोना, टाइम कम था तो चोर उठाकर ले गए अलमारी, लोग भी रह गए हैरान
Telangana robbery
चुराने आए थे सोना, टाइम कम था तो चोर उठाकर ले गए अलमारी, लोग भी रह गए हैरान
मुस्लिमों के खिलाफ CM और मंत्रियों की हेट स्पीच पर सुनवाई से SC का इनकार
hate speech petition
मुस्लिमों के खिलाफ CM और मंत्रियों की हेट स्पीच पर सुनवाई से SC का इनकार
गुजरात की 6 अदालतों को बम से उड़ाने धमकी, E-mail के बाद मचा हड़कंप
Gujarat news
गुजरात की 6 अदालतों को बम से उड़ाने धमकी, E-mail के बाद मचा हड़कंप
126 सीटों का कौन जीतेगा रण? अप्रैल में हो सकते हैं असम में विधानसभा चुनाव
Assam elections
126 सीटों का कौन जीतेगा रण? अप्रैल में हो सकते हैं असम में विधानसभा चुनाव
क्या है 80,000 करोड़ का विवादित ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट? आखिरकार कहां फंसा था पेंच?
Great Nicobar project okays
क्या है 80,000 करोड़ का विवादित ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट? आखिरकार कहां फंसा था पेंच?
'स्क्रीन खराब, सीटें टूटी ', AIR India विमान की स्थिति पर फूटा कांग्रेस MP का गुस्सा
Gurjeet Singh Aujla
'स्क्रीन खराब, सीटें टूटी ', AIR India विमान की स्थिति पर फूटा कांग्रेस MP का गुस्सा
कपिल देव, सुनील गावस्कर और...14 पूर्व कप्तानों ने लिखी शहबाज शरीफ को चिट्ठी
Imran Khan
कपिल देव, सुनील गावस्कर और...14 पूर्व कप्तानों ने लिखी शहबाज शरीफ को चिट्ठी
हेल्थकेयर में 'SAHI' और 'BODH' का धमाका! जेपी नड्डा ने लॉन्च की वो टेक्नोलॉजी, जो...
Union Health Minister
हेल्थकेयर में 'SAHI' और 'BODH' का धमाका! जेपी नड्डा ने लॉन्च की वो टेक्नोलॉजी, जो...
कमल हासन की पार्टी को मिला टॉर्च लाइट चिन्ह, तमिलनाडु में गठबंधन को लेकर घमासान जारी
Tamil Nadu Elections
कमल हासन की पार्टी को मिला टॉर्च लाइट चिन्ह, तमिलनाडु में गठबंधन को लेकर घमासान जारी