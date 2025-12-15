Advertisement
trendingNow13041621
Hindi Newsदेशसरपंच चुनाव का सबसे बड़ा ड्रामा! बहू को जिताने के लिए अमेरिका से फ्लाइट लेकर आया ससुर, सिर्फ 1 वोट से पलट गया पूरा चुनाव

सरपंच चुनाव का सबसे बड़ा ड्रामा! बहू को जिताने के लिए अमेरिका से 'फ्लाइट' लेकर आया ससुर, सिर्फ 1 वोट से पलट गया पूरा चुनाव

Sarpanch election or one vote: तेलंगाना के निर्मल जिले में, सरपंच पद की उम्मीदवार मुत्याला श्रीवेधा ने अपने ससुर के अमेरिका से आकर डाले गए वोट की बदौलत, सिर्फ एक वोट के अंतर से जीत हासिल कर ली है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 15, 2025, 02:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सरपंच चुनाव का सबसे बड़ा ड्रामा! बहू को जिताने के लिए अमेरिका से 'फ्लाइट' लेकर आया ससुर, सिर्फ 1 वोट से पलट गया पूरा चुनाव

Sarpanch election or one vote: तेलंगाना के निर्मल जिले से एक ऐसी खबर आई है, जिसने साबित कर दिया कि हर एक वोट कितना जरूरी होता है. यहां के एक छोटे से गांव में, सरपंच पद की उम्मीदवार सिर्फ एक वोट के अंतर से जीत गई हैं.

यह मजेदार कहानी निर्मल जिले के लोकेश्वरम मंडल की बागापुर ग्राम पंचायत की है. गांव की बहू मुत्याला श्रीवेधा ने सरपंच का चुनाव जीता है. लेकिन उनकी जीत तब और भी ज्यादा चर्चा में आ गई, जब पता चला कि उनके ससुर मुत्याला इंद्रकरण रेड्डी खास तौर पर अमेरिका से अपने पैतृक गांव वोट डालने के लिए आए थे. दरअसल मुत्याला श्रीवेधा के ससुर अमेरिका में काम करते हैं, जब उनको पता चला की उनकी बहू चुनाव में खड़ी है तो वो बिना सोचें अपनी बहू को जीताने के लिए अमेरिका से वापस अपने गांव वोट डालने चले आए थे.

एक वोट का अंतर
चुनाव अधिकारियों के मुताबिक, बागापुर गांव में कुल 426 रजिस्टर वोटर थे, जिनमें से 378 लोगों ने अपने वोट डाले हैं. जिसके बाद वोटिंग की गिनती के बाद पता चला कि मुत्याला श्रीवेधा जीत गई हैं, रिपोर्ट के मुताबिक इनको 189 वोट मिले हैं. साथ ही दुसरे नंबर के उम्मीदवार को 188 वोट मिले हैं. इस तरह, श्रीवेधा ने सिर्फ एक वोट के फर्क से यह चुनाव जीत लिया है. इस गिनती में एक वोट को खराब मानकर गिना नहीं गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

यह घटना दिखाती है कि अगर श्रीवेधा के ससुर अमेरिका से आकर वोट नहीं डालते, तो शायद नतीजा कुछ और होता और चुनाव टाई भी हो सकता था. इस जीत ने पूरे गांव और जिले में इस बात की मिसाल कायम कर दी है कि चुनाव में किसी भी नागरिक का एक वोट कितना बड़ा बदलाव ला सकता है. श्रीवेधा की जीत में उनके परिवार के इस खास समर्थन की भूमिका को सब याद कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: सिर्फ 6 घंटे, एक बूंद खून! IVRI के वैज्ञानिकों ने 7 साल में बनाई देसी 'चमत्कारी किट'! तुरंत होगी ब्लड कैंसर की पहचान

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

telangana sarpanch election

Trending news

भगवान के आराम में दखल क्यों', SC ने बांके बिहारी मंदिर की सुनवाई में ये क्यों बोला?
Banke Bihari Temple
भगवान के आराम में दखल क्यों', SC ने बांके बिहारी मंदिर की सुनवाई में ये क्यों बोला?
तमिलनाडु के आसमान में दिखा दुर्लभ नजारा; कहां से आया गुलाबी पक्षियों का ग्रुप?
Tamil Nadu news
तमिलनाडु के आसमान में दिखा दुर्लभ नजारा; कहां से आया गुलाबी पक्षियों का ग्रुप?
'खरगे की उम्र नहीं, राहुल लायक नहीं', पार्टी से निकाले जानें पर मोकिम का आया बयान
Mohammed Moquim
'खरगे की उम्र नहीं, राहुल लायक नहीं', पार्टी से निकाले जानें पर मोकिम का आया बयान
बैजयंत पांडा-पीयूष गोयल को BJP ने दी बड़ी जिम्मेदारी, PM मोदी-अमित शाह सभी की नजरें
#BJP
बैजयंत पांडा-पीयूष गोयल को BJP ने दी बड़ी जिम्मेदारी, PM मोदी-अमित शाह सभी की नजरें
नहीं सुधर रही व्यवस्था, सरकारी स्कूल में परोसे जा रहे कीड़े वाले चावल
Karnataka News
नहीं सुधर रही व्यवस्था, सरकारी स्कूल में परोसे जा रहे कीड़े वाले चावल
अभी तो चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ और, इस पार्टी ने बांटने शुरू कर दिए पर्चे
Tamil Nadu news
अभी तो चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ और, इस पार्टी ने बांटने शुरू कर दिए पर्चे
60 दिन की छंटनी... कांग्रेस की मनरेगा बंद, 'राम जी' बिल में 5 बड़े बदलाव करेगी सरकार
MNERGA
60 दिन की छंटनी... कांग्रेस की मनरेगा बंद, 'राम जी' बिल में 5 बड़े बदलाव करेगी सरकार
'कब्र...' वाली बात पर भड़के नड्डा, सदनों में हुआ हंगामा; कांग्रेस से माफी की मांग
Winter Session
'कब्र...' वाली बात पर भड़के नड्डा, सदनों में हुआ हंगामा; कांग्रेस से माफी की मांग
पहलगाम हमले का सच सामने आने वाला है... NIA आज चार्जशीट दाखिल करेगी, खुलेगी PAK की पो
Pahalgam
पहलगाम हमले का सच सामने आने वाला है... NIA आज चार्जशीट दाखिल करेगी, खुलेगी PAK की पो
कोविड वैक्सीन से युवाओं की हो रही अचानक मौतें? AIIMS और ICMR ने कही ये बात
covid-19
कोविड वैक्सीन से युवाओं की हो रही अचानक मौतें? AIIMS और ICMR ने कही ये बात