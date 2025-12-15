सरपंच चुनाव का सबसे बड़ा ड्रामा! बहू को जिताने के लिए अमेरिका से 'फ्लाइट' लेकर आया ससुर, सिर्फ 1 वोट से पलट गया पूरा चुनाव

Sarpanch election or one vote: तेलंगाना के निर्मल जिले में, सरपंच पद की उम्मीदवार मुत्याला श्रीवेधा ने अपने ससुर के अमेरिका से आकर डाले गए वोट की बदौलत, सिर्फ एक वोट के अंतर से जीत हासिल कर ली है.
Sarpanch election or one vote: तेलंगाना के निर्मल जिले से एक ऐसी खबर आई है, जिसने साबित कर दिया कि हर एक वोट कितना जरूरी होता है. यहां के एक छोटे से गांव में, सरपंच पद की उम्मीदवार सिर्फ एक वोट के अंतर से जीत गई हैं.
यह मजेदार कहानी निर्मल जिले के लोकेश्वरम मंडल की बागापुर ग्राम पंचायत की है. गांव की बहू मुत्याला श्रीवेधा ने सरपंच का चुनाव जीता है. लेकिन उनकी जीत तब और भी ज्यादा चर्चा में आ गई, जब पता चला कि उनके ससुर मुत्याला इंद्रकरण रेड्डी खास तौर पर अमेरिका से अपने पैतृक गांव वोट डालने के लिए आए थे. दरअसल मुत्याला श्रीवेधा के ससुर अमेरिका में काम करते हैं, जब उनको पता चला की उनकी बहू चुनाव में खड़ी है तो वो बिना सोचें अपनी बहू को जीताने के लिए अमेरिका से वापस अपने गांव वोट डालने चले आए थे.
एक वोट का अंतर
चुनाव अधिकारियों के मुताबिक, बागापुर गांव में कुल 426 रजिस्टर वोटर थे, जिनमें से 378 लोगों ने अपने वोट डाले हैं. जिसके बाद वोटिंग की गिनती के बाद पता चला कि मुत्याला श्रीवेधा जीत गई हैं, रिपोर्ट के मुताबिक इनको 189 वोट मिले हैं. साथ ही दुसरे नंबर के उम्मीदवार को 188 वोट मिले हैं. इस तरह, श्रीवेधा ने सिर्फ एक वोट के फर्क से यह चुनाव जीत लिया है. इस गिनती में एक वोट को खराब मानकर गिना नहीं गया था.
यह घटना दिखाती है कि अगर श्रीवेधा के ससुर अमेरिका से आकर वोट नहीं डालते, तो शायद नतीजा कुछ और होता और चुनाव टाई भी हो सकता था. इस जीत ने पूरे गांव और जिले में इस बात की मिसाल कायम कर दी है कि चुनाव में किसी भी नागरिक का एक वोट कितना बड़ा बदलाव ला सकता है. श्रीवेधा की जीत में उनके परिवार के इस खास समर्थन की भूमिका को सब याद कर रहे हैं.
