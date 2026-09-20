/दिल दहलाने वाला हादसा: चंद मिनटों में राख हुई कार, परिवार से मिलने जा रहे न्यूरोसर्जन की दर्दनाक मौत

तेलंगाना में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें जाने-माने न्यूरोसर्जन डॉ. के. जगदीश बाबू जिंदा जल गए. रविवार की सुबह वो खम्मम से अपने परिवार से मिलने हैदराबाद जा रहे थे, तभी उनकी कार नेशनल हाईवे पर डिवाइडर से टकराकर आग का गोला बन गई. जब तक कोई मदद के लिए आगे बढ़ता, आग की तेज लपटों ने डॉक्टर को गाड़ी के भीतर ही जिंदा निगल लिया. हादसा सूर्यापेट जिले के पिल्ललमरी के पास एनएच-365बीबी पर हुआ है. कार को एक न्यूरोसर्जन डॉ. के. जगदीश बाबू चला रहे थे, जो खम्मम के एक निजी मेडिकल कॉलेज में न्यूरोसर्जरी विभाग के हेड थे. उनका परिवार हैदराबाद में रहता है.
रविवार की सुबह वह अपनी ड्यूटी और काम निपटाकर खम्मम से हैदराबाद में मौजूद अपने परिवार से मिलने जा रहे थे. सुबह करीब 7:15 बजे जब उनकी कार नेशनल हाईवे-365BB पर सूर्यापेट जिले के पिल्ललमरी इलाके के पास पहुंची, तभी यह भयानक हादसा हो गया.
प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के मुताबिक, कार डिवाइडर से टकराते ही धू-धू कर जलने लगी. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि चंद मिनटों में पूरी गाड़ी जल गई. डॉ. जगदीश बाबू गाड़ी के भीतर ही बुरी तरह फंस गए और उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला.
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक डॉक्टर पूरी तरह झुलस चुके थे. शव इस कदर जल चुका था कि शुरुआती पलों में पुलिस के लिए उनकी पहचान करना भी बेहद मुश्किल हो गया था. बाद में गाड़ी के नंबर और दस्तावेजों के आधार पर उनकी शिनाख्त डॉ. जगदीश बाबू के तौर पर हुई.
खम्मम रूरल सर्किल इंस्पेक्टर (CI) जी. राजशेखर ने बताया कि शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर साहब को गाड़ी चलाते वक्त नींद की झपकी आ गई थी. लगातार काम और नींद पूरी न होने की वजह से उनका कार पर से कंट्रोल खो गया और गाड़ी सीधे डिवाइडर से टकरा गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सूर्यापेट के सरकारी जनरल अस्पताल भेज दिया है.