Hindi Newsदेश

बस से टकराया बजरी से भरा ट्रक, ड्राइवर समेत 20 की मौत, कटकर इधर-उधर बिखरे हाथ-पैर

Truck Collided With Bus: तेलंगाना में बजरी से भरा एक ट्रक उलटी दिशा से आ रही बस से टकरा गया, जिसके चलते ट्रक चालक और कई बस यात्रियों समेत कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 03, 2025, 10:19 AM IST
Telangana Bus Accident: तेलंगाना के विकाराबाद जिले में में आज सोमवार 3 नवंबर 2025 को एक भीषण सड़क हादसा हुआ. यहां के विकाराबाद जिले में चेवेल्ला के पास मिर्जागुडा में बजरी से भरे एक ट्रक की बस से टक्कर हो गई. बताया जा रहा है कि RTC बस विपरीत दिशा से आ रही थी. ट्रक से टकराने के कारण इसमें कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और 8 घायल हो गए. चेवेल्ला के SP बी किशन के मुताबिक RCT बस तंदूर से चली थी और उसे चेवेल्ला पहुंचना था. 

16 की मौत  

घटना को लेकर SP ने कहा,' ट्रक बजरी से भरा हुआ था. अभी तक हम पुष्टि कर सकते हैं कि दुर्घटना में ट्रक चालक और कई बस यात्रियों समेत 16 लोगों की मौत हो गई.' राजेंद्रनगर के DCP योगेश गौतम के मुताबिक ट्रक सही लेन में था, तभी उसकी बस से टक्कर हो गई.

DCP ने कहा,' हमें यह सत्यापित करना होगा कि दुर्घटना तब हुई जब ट्रक चालक ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था या वह गलत दिशा में गाड़ी चला रहा था.' 

ये भी पढ़ें- देश में शुरू होने वाली है R&D क्रांति,  पीएम मोदी लॉन्च करेंगे 1 लाख करोड़ की स्कीम, किन्हें मिलेगा फायदा?  

 

सीएम ने ली जानकारी  

घटना को लेकर DCP ने कहा,' दुर्घटना बीजापुर हाईवे पर हुई. हम बस से शवों और घायलों को निकालकर अस्पतालों में पहुंचा रहे हैं. दोनों तरफ से यातायात को डायवर्ट किया जा रहा है.' तेलंगाना CMO ने घटना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट किया,' मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के चेवेल्ला मंडल में हुई सड़क दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया.' सीएम ने  आधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर जरूरी राहत उपाय करने के आदेश दिए और घटना का पूरा विवरण मांगा. इसके अलावा घायलों को तुरंत हैदराबाद पहुंचाकर बेहतर इलाज उपलब्ध करवाने का आदेश दिया. मंत्रियों को भी तुरंत घटनास्थल पहुंचने के लिए कहा गया है.  

ये भी पढ़ें- इस राज्य में बन रहा देश का पहला ज्यूडीशियल सिटी, एक ही छत के नीचे आएगी न्याय व्यवस्था  

 

घायलों का निगरानी में हो रहा इलाज  

तेलंगाना के IT और उद्दोग मंत्री दुदिल्ला श्रीधर बाबू ने घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत जिला कलेक्टर , पुलिस अधिकारियों और संबंधित विभागों के सीनियर ऑफिसर्स से इसकी वर्तमान सथिति पर डीटेल्ड रिपोर्ट मांगी.  इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों से बिना देरी के हॉस्पिटल पहुंचने और बचाव कार्यों की व्यक्तिगत निगरानी करने का आदेश दिया. इसके लिए उन्होंने टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी की. मंत्री ने बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे अधिकारियों को पीड़ितों के के परिवारों को आश्वासन दिलाने का आदेश दिया है कि सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है.  

Telangana NEWS

