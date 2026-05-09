800 साल का इतिहास, बुलडोजर से मलबे में तब्दील आस्था; प्राचीन शिव मंदिर पर एक्शन से मचा बवाल!

800 Year Old Shiv Temple: तेलंगाना के वारंगल में लगभग 800 साल पुराने काकतीय कालीन शिव मंदिर को इंटीग्रेटेड स्कूल प्रोजेक्ट के लिए जमीन समतल करते समय गिरा दिया गया, जिससे भारी विवाद खड़ा हो गया. गांववालों और राजनीतिक दलों ने प्रशासन पर ऐतिहासिक विरासत की अनदेखी का आरोप लगाया. अधिकारियों ने मंदिर के पुनर्निर्माण का आश्वासन दिया है, जबकि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है.
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Warangal Shiva Temple Demolition: तेलंगाना के वारंगल में लगभग 800 साल पुराने एक प्राचीन शिव मंदिर को गिराए जाने के बाद भारी विवाद खड़ा हो गया है. स्थानीय लोगों का दावा है कि ये मंदिर काकतीय काल का था और ऐतिहासिक मिट्टी के किले के भीतर स्थित था. मंदिर को गिराए जाने की खबर सामने आते ही गांववालों, श्रद्धालुओं और राजनीतिक दलों में गुस्सा फैल गया. लोगों ने प्रशासन पर ऐतिहासिक धरोहर की अनदेखी करने का आरोप लगाया है.
ये पूरा मामला वारंगल जिले के खानपुर मंडल के अशोक नगर गांव का है. यहां राज्य सरकार की इंटीग्रेटेड स्कूल योजना के तहत एक बड़े शैक्षणिक प्रोजेक्ट के लिए 30 एकड़ से ज्यादा जमीन चिन्हित की गई थी. स्थानीय लोगों के मुताबिक, जमीन समतल करने के दौरान बुलडोजर से उस प्राचीन शिव मंदिर को भी ढहा दिया गया, जो एक पुराने मिट्टी के किले के अंदर मौजूद था. माना जाता है कि यह किला गणपति देव के शासनकाल में बनवाया गया था.
ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर लंबे समय से जर्जर हालत में था और उन्होंने कई बार सरकार से इसकी मरम्मत कराने की मांग की थी. लोग चाहते थे कि मंदिर में फिर से पारंपरिक पूजा-पाठ शुरू हो और ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित किया जाए. लेकिन वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. अब मंदिर गिराए जाने के बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है.
स्थानीय निवासियों ने दावा किया कि यह मंदिर पहले भी असामाजिक तत्वों के निशाने पर रहा था. गांववालों के मुताबिक, कुछ अज्ञात लोग मंदिर परिसर में छिपे कथित खजाने की तलाश में कई बार खुदाई और विस्फोटक तक इस्तेमाल कर चुके थे. उनका आरोप है कि प्रशासन ने पहले भी इस ऐतिहासिक स्थल की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया.
मंदिर गिराए जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या इस कार्रवाई से पहले पुरातत्व विभाग की मंजूरी ली गई थी? स्थानीय लोगों और राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया कि इतनी ऐतिहासिक महत्व वाली संरचना को बिना उचित सर्वे और विशेषज्ञ जांच के तोड़ दिया गया. लोगों ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और जिम्मेदार अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.
विवाद बढ़ने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया. वारंगल की जिला कलेक्टर सत्या शारदा और नरसंपेट के विधायक डोंथी माधव रेड्डी ने घटनास्थल का दौरा किया. पत्रकारों से बातचीत में विधायक माधव रेड्डी ने कहा कि इंटीग्रेटेड स्कूल प्रोजेक्ट के लिए इस इलाके को इसलिए चुना गया था क्योंकि यहां खुली जमीन और हरियाली ज्यादा थी. उन्होंने माना कि सर्वे के दौरान अधिकारी प्राचीन मंदिर की पहचान नहीं कर सके.
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विधायक ने भरोसा दिलाया कि स्कूल प्रोजेक्ट जारी रहेगा, लेकिन उसी स्थान पर शिव मंदिर का पुनर्निर्माण भी कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि नए मंदिर में देवी सरस्वती की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी. जिला कलेक्टर सत्या शारदा ने भी कहा कि प्राचीन स्मारक राज्य की दुर्लभ विरासत हैं और उन्हें संरक्षित करना बेहद जरूरी है. उन्होंने बताया कि प्रशासन पुरातत्व विभाग से सलाह लेकर मंदिर के मूल डिजाइन का अध्ययन करेगा और उसी शैली में पुनर्निर्माण की कोशिश की जाएगी.
मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है. BJP के जिला महासचिव राणा प्रताप रेड्डी (Rana Pratap Reddy) ने मंदिर गिराए जाने की कड़ी आलोचना की. उन्होंने मांग की कि मंदिर का पुनर्निर्माण उसकी मूल स्थापत्य शैली में ही किया जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि पुरातत्व विभाग की मंजूरी के बिना मंदिर तोड़ा गया. वहीं BRS के पूर्व विधायक पेडी सुदर्शन रेड्डी (Peddi Sudarshan Reddy) ने भी सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं के नाम पर तेलंगाना की ऐतिहासिक विरासत को नजरअंदाज किया जा रहा है.
गांववालों और श्रद्धालुओं ने साफ कहा है कि अगर मंदिर तोड़े जाने के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. स्थानीय लोगों ने मांग कि
1. मंदिर का मूल स्वरूप में पुनर्निर्माण हो
2. जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई हो
3. पुरातात्विक धरोहरों की सुरक्षा के लिए स्थायी व्यवस्था बने
फिलहाल प्रशासन ने पुनर्निर्माण का आश्वासन दिया है, लेकिन लोगों का गुस्सा अभी शांत होता नहीं दिख रहा.
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