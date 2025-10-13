हाथ पर टैटू; 20 मिनट का Video, आखिर क्या है इस नेता के ड्राइवर की मौत का कारण

जन सेना पार्टी की नेता विनुथा कोटा के पूर्व ड्राइवर और निजी सहायक श्रीनिवासुलु उर्फ रायडू की हत्या का मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है. रायडू का शव 8 जुलाई को चेन्नई की कूम नदी में मिला था, जिसमें गला घोंटने और यातना देने के निशान थे.
Vinutha Kota: आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी की नेता विनुथा कोटा के पूर्व ड्राइवर और निजी सहायक श्रीनिवासुलु उर्फ रायडू की हत्या का मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है. जानकारी के अनुसार, रायडू का शव 8 जुलाई को चेन्नई की कूम नदी में मिला था जिसमें गला घोंटने और यातना देने के निशान थे.
रायडू ने वीडियो में लगाए थे गंभीर आरोप
बता दें, हत्या के मामले में एक नया मोड़ तब आया था जब रायडू का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने तेलुगू देशम पार्टी (TDP) के विधायक बोज्जला सुधीर रेड्डी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे. वीडियो में रायडू ने दावा किया था कि विधायक के सहयोगियों ने उन्हें विनुथा और उनके पति के निजी और आपत्तिजनक वीडियो फुटेज प्राप्त करने या दंपति पर हमला करने के लिए मुआवजे के रूप में लगभग 30 लाख रुपये की बड़ी रकम देने का वादा किया था. इस बीच आपको बता दें कि विधायक सुधीर रेड्डी ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि यह एक राजनीतिक साजिश है. उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर और अपने बच्चों की कसम खाता हूं, रायुडू की हत्या से मेरा कोई लेना-देना नहीं है.
इस बीच, विनुथा कोटा ने भी एक वीडियो बयान जारी कर हत्या में शामिल होने से इनकार किया तथा पूरी घटना को प्रतिद्वंद्वियों द्वारा रची गई राजनीतिक साजिश बताया. उन्होंने कहा कि अदालत ने उन्हें जमानत इसलिए दी क्योंकि उन्हें रायडू की हत्या में उनकी संलिप्तता का कोई सबूत नहीं मिला.
