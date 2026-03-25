30 साल पढ़ाने के बाद भी ‘अवैध’ शिक्षक? हाई कोर्ट बोला - अब और अन्याय नहीं, टीचर को तुरंत करो स्थायी

Calcutta High Court Hindi News: कलकत्ता हाई कोर्ट ने बिना औपचारिक मंजूरी के हाई स्कूल में पढ़ा रहे दर्शनशास्त्र के शिक्षक को नियमित करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि उस व्यक्ति ने सुंदरबन जैसे खतरे वाले इलाके में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी के 30 साल कुर्बान कर दिए. अब उसकी सेवाओं को नियमित करने के आवेदन को तकनीकी आधार पर मंजूरी नहीं दी जा रही है, यह उस शिक्षक के साथ घोर अन्याय होगा. याचिकाकर्ता टीचर मोहम्मद जहांगीर लस्कर की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राय चट्टोपाध्याय ने उनकी सेवाओं को स्थायी करने का आदेश दिया.

1996 में हुई अस्थायी पद पर नियुक्ति

याचिकाकर्ता के वकील मिलन भट्टाचार्य ने कहा कि दक्षिण 24 परगना जिले के सुंदरबन में एक स्कूल है. वर्ष 1996 में स्कूल हाई स्कूल स्तर पर अपग्रेड हो रहा था और उसे दर्शनशास्त्र विषय शुरू करने की अनुमति मिल चुकी थी. इसके बावजूद, वहां पर योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं था. लस्कर के पास आवश्यक योग्यताएं थीं. उन्होंने अप्लाई किया, जिसके बाद स्कूल की प्रबंध समिति ने नवंबर 1996 में उन्हें अस्थायी शिक्षक के रूप में नियुक्त कर लिया.

वकील ने कोर्ट में कहा कि बाकी टीचर्स की तरह, जहांगीर को रूटीन कक्षाएं दी गईं, जहां पर वे पिछले 30 सालों तक नियमित रूप से पढ़ाते रहे. जब उन्होंने सरकार से अपनी सेवाओं को नियमित करने का आग्रह किया तो उसे खारिज कर दिया गया. सरकार ने कहा कि यह नियुक्ति अवैध थी, क्योंकि इसमें खुली विज्ञप्ति और औपचारिक रिक्ति जैसी वैधानिक भर्ती प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ था.

Add Zee News as a Preferred Source

30 सालों तक स्कूल में लगातार पढ़ाया

वकील मिलन भट्टाचार्य ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को अन्य स्थायी स्वीकृत शिक्षकों की तरह कक्षा रूटीन दी गई और वे नियमित रूप से कक्षाएं लेते रहे. उन्होंने 30 वर्ष तक स्थायी पद की प्रकृति में निरंतर सेवा दी, जो स्थायी शिक्षकों के समान है. प्रबंध समिति ने छात्रों के शैक्षणिक हित में तत्काल आवश्यकता को देखते हुए उन्हें नियुक्त किया था.

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद हाई कोर्ट के जस्टिस राय चट्टोपाध्याय ने इस पर अपना फैसला सुनाया. उन्होंने कहा कि सुंदरबन जैसे दुरूह क्षेत्र में लगभग 30 वर्षों की लंबी और निरंतर सेवा को नजरअंदाज करना स्पष्ट रूप से अन्याय होगा.

हाई कोर्ट ने परमानेंट करने का दिया आदेश

अदालत ने कहा कि संबंधित पद के लिए अब सैंक्शन मिल चुकी है और वहां स्थाई शिक्षक की जरूरत भी बनी हुई है. इन सब बातों को देखते हुए जहांगीर लस्कर के आवेदन को मंजूरी से इनकार करना न केवल अन्यायपूर्ण होगा, बल्कि दूरस्थ क्षेत्र के स्कूल में पढ़ाई को भी प्रभावित कर देगा, जहां पर योग्य शिक्षक आसानी से उपलब्ध नहीं होते.

अदालत ने कहा कि यह बैकडोर एंट्री या गुप्त नियुक्ति नहीं थी, बल्कि शैक्षणिक जरूरत को पूरा करने का प्रयास था. इसलिए अब मौजूदा हालात को देखते हुए जहांगीर लस्कर को नियमित किया जाना चाहिए.