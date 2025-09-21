LOC पर तनाव! ऑपरेशन सिंदूर से डरे पाकिस्तान ने फिर उठाई बंदूक, जम्मू-कश्मीर में भारतीय पोस्ट पर की फायरिंग

Pakistan firing on LoC: पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के लीपा घाटी के हंदवाड़ा कुपवाड़ा में सीजफायर का उल्लंघन किया. शनिवार को बिना किसी कारण भारतीय चौकियों पर फायरिंग हुई, जिसका सेना ने करारा जवाब दिया.
पड़ोसी देश पाकिस्तान आए दिन सीजफायर का उल्लंघन करता रहता है. लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से उम्मीद लगाई जा रही थी कि पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा. पर शनिवार को कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में पाक सेना की तरफ से भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की गयी. ये सीजफायर बिना किसी बहकावे के किया गया है. भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया. गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ है. हालांकि इस बारे में अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
पाकिस्तान का ड्रोन मूवमेंट
अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास शनिवार को पाकिस्तानी ड्रोन की गतिविधि देखी गई है. आरएसपुरा सेक्टर के जजोवाल गांव के पास भारतीय क्षेत्र में ड्रोन घुसने की सूचना मिलने पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान तुरंत हरकत में आए और इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया.
घुसपैठ पर हुई समीक्षा
दूसरी ओर, उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने शनिवार को उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर सुरक्षा स्थिति और घुसपैठ रोधी ग्रिड की समीक्षा की. उत्तरी कमान ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, आर्मी कमांडर एनसी ने उत्तरी कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और घुसपैठ रोधी ग्रिड की समीक्षा की. अपने दौरे के दौरान, उन्होंने एक युद्ध-सक्षम प्रदर्शन देखा और समकालीन खतरों का मुकाबला करने के लिए विशिष्ट तकनीकों को अपनाने और नवाचार के लिए सभी रैंकों की सराहना की.”
इसमें आगे कहा गया, “दौरे के दौरान, उन्होंने सैनिकों की रचनात्मकता को प्रदर्शित करने वाला एक प्रभावशाली नवाचार प्रदर्शन भी देखा. उन्होंने सभी रैंकों से दृढ़ संकल्पित रहने और इसी प्रतिबद्धता के साथ सेवा जारी रखने का आग्रह किया.”
Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.