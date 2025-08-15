किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही: 46 की मौत, 160 घायल, दर्द और आंसुओं का बह रहा सैलाब

J&K Flash Floods: उत्तराखंड के धराली, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली के बाद अब जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चोसिटी गांव में बादल फटने से तबाही मच गई है. इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 46 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 160 लोग घायल हुए हैं और 220 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं. मृतकों में दो सीआईएसएफ जवान भी शामिल हैं. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को स्थिति की जानकारी दी है. राहतकर्मी घंटों से लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि मलबे में फंसी हर एक जान को बचाया जा सके. हालांकि, बारिश और कीचड़ राहत और बचाव कार्य में बड़ी बाधा बन रहे हैं.

बादल फटने की घटना उस समय हुई जब सैकड़ों भक्त अंतिम 8.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू करने से पहले चोसिटी गांव में इकट्ठा थे. पुलिस महानिरीक्षक बीएस टुटी ने कहा कि मृतकों में कई तीर्थयात्री और दो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवान भी शामिल हैं. राहतकर्मी और सुरक्षाकर्मी कठिन परिस्थितियों के बावजूद लगातार मलबे के नीचे फंसी जिंदगी को बचाने की कोशिश में जुटे हैं.

Just now spoke to DC Kishtwar Sh Pankaj Kumar Sharma after receiving an urgent message from LoP #JammuAndKashmir and local MLA Sh Sunil Kumar Sharma. Massive cloud burst in Chositi area, which could result in substantial casualty. Administration has immediately swung into… — Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) August 14, 2025

राहत कार्य में बाधाएं

भारी बारिश और कीचड़ राहत कार्य को मुश्किल बना रहे हैं. अब तक 65 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है. एक CISF अधिकारी की लाश मिली है, जबकि तीन अन्य अभी भी लापता हैं. इलाके में 'लंगर' (समुदायिक भोजन) भी प्रभावित हुआ है. केंद्र और राज्य सरकार ने तुरंत राहत और बचाव के लिए संसाधन भेजे हैं. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्थिति की जानकारी लेने के बाद राहत कार्य को तेज करने के आदेश दिए.

Deeply distressed to learn about the devastating cloudburst in the Chositi area of Padder, which may lead to significant loss of life.I have just spoken with LG @manojsinha_ Ji and @DrJitendraSingh Ji to assess the situation. NDRF teams and helicopters are being mobilized to the… pic.twitter.com/dGtOk1yWlM — Sunil Sharma (@Sunil_SharmaBJP) August 14, 2025

सरकार और प्रशासन की प्रतिक्रिया

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रशासन, पुलिस, सेना और NDRF/SDRF की टीमों को बचाव कार्य मजबूत करने के लिए निर्देशित किया गया है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को स्थिति से अवगत कराया और कहा कि सभी आवश्यक संसाधन मंगाए जा रहे हैं.