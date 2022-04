Terror Attack in J&K: एक और कश्मीरी हिंदू की हत्या, आतंकियों ने चिपकाए धमकी भरे पोस्टर

Terror Attack in J&K: आतंकियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी में रहने वाले अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है. दहशतगर्दों ने बुधवार शाम एक कश्मीरी हिंदू को गोली मार दी. उसे घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई.

कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम सतीश कुमार सिंह (Satish Kumar Singh) है और वह कुलगाम जिले के काकरान गांव का रहने वाला था. सतीश कुमार सिंह ड्राइवरी करके परिवार का गुजारा चलाता था.

#KulgamTerrorIncidentUpdate: Civilian Satesh Kumar Singh, a resident of Kulgam, #succumbed to his injuries at hospital. #Terrorists involved in this #gruesome terror crime will be neutralised soon. Search to track the involved #terrorists in progress.@JmuKmrPolice https://t.co/0iweZeQnmB

— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) April 13, 2022