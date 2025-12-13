'कफन चोर...' के नारे लग रहे थे और मौत दस्तक दे रही थी! 13 दिसंबर की बरसी; क्या अधूरी है 24 साल पहले की लड़ाई?

December 13 Parliament Attack: आज से ठीक 24 साल पहले देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद भवन लहूलुहान हो गया था. यह न सिर्फ इमारत पर हमला था बल्कि देश की आत्मा पर सीधा वार हुआ था. उस दिन सदन में ताबूत घोटाले को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार विपक्ष के आरोपों का सामना कर रही थी. और नारे लग रहे थे 'कफन चोर, गद्दी छोड़'. इन नारों की गूंज के बीच संसद चल रही थी. पूरा माहौल तनावपूर्ण था विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों को स्थगित कर दिया गया था. जिसके कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी और सोनिया गांधी संसद से घर के लिए निकल गई थीं. उस समय सोनिया कांग्रेस की अध्यक्ष थीं हालांकि, उपप्रधानमंत्री आडवाणी समेत लगभग 200 सांसद सदन और लाइब्रेरी और दूसरी जगह पर मौजूद थे. लेकिन किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में संसद भवन मौत का तांडव शुरू हो जाएगा.

ठीक 11 बजकर 30 मिनट पर बंदूकें गूंजी और मौत ने संसद के गलियारों में दस्तक दे दी. देश के सबसे बड़े नेताओं को बचाने के लिए हमारे बहादुर सुरक्षाकर्मियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी. आज 24 साल बाद भी जब हम देश के उन वीर शहीदों को नमन करते हैं तो एक सवाल जेहन में जरूर आता है कि क्या आखिर 24 साल पहले जो घाव मिले थे वो आज भर गए या अधूरे ही हैं?

सफेद एंबेसडर की एंट्री और....

13 दिसंबर की सुबह करीब 11:30 बजे संसद भवन के गेट नंबर 12 से एक सफेद रंग की एंबेसडर कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर DL-3CJ-1527 था, एंट्री करती है. कार पर गृह मंत्रालय और संसद के फर्जी स्टिकर लगे थे. लेकिन कार की रफ्तार और तरीके शक पैदा कर रहे थे, जिससे सुरक्षाकर्मियों को शक हुआ और वे कार को रोकने के लिए पीछे दौड़े. जिसके बाद हड़बड़ाहट में आतंकियों की कार वहां खड़ी उपराष्ट्रपति की कार से जाकर टकरा गई. जैसे ही कार की टक्कर हुई 5 आतंकी बाहर निकले और एके-47 राइफलों से अंधाधुंध फायरिंग करने लगे. पल भर में ही पूरा कैंपस गोलियों की तड़तड़ाहट से कांप उठा.

शौर्य जागा और आतंकियों का हुआ खात्मा

गोलियों की गूंज सुनते ही संसद भवन के सारे गेट को आनन फानन में बंद कर दिया गया. सदन में मौजूद सांसदों और मंत्रियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया. सुरक्षाबलों ने मोर्चा संभाल लिया. गोलियों की बरसात करने के बाद एक आतंकी गेट नंबर 1 से सदन में घुसने की कोशिश किए लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने वहीं मार गिराया. वहीं 4 आतंकी गेट नंबर 4 से सदन में एंट्री लेने के लिए आगे बढ़े. वहां भी मुस्तैद जवानों में लोहा लेते हुए तीन आतंकियों को मार गिराया. साथी आतंकियों की हालत देखने के बाद बचा हुआ 1 आतंकी गेट नंबर 5 की ओर भागा लेकिन वहां भी वह जवानों की गोलियों से नहीं बच पाया. यह खूनी खेल सुबह 11:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चला.

9 जवान शहीद

आतंकियों के इस मुठभेड़ में देश के 9 वीर जवान शहीर हो गए. इनमें उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के 4 जवान रामपाल, नानक चंद, ओम प्रकाश और घनश्याम शामिल थे. अन्य लोग जो शहीद हुए, उनमें सीआरपीएफ की महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी, वॉच एंड वार्ड स्टाफ के सुरक्षा सहायक मतबर सिंह और बिजेंद्र सिंह, संसद भवन के वॉच एंड वार्ड स्टाफ के सुरक्षा सहायक जगदीश प्रसाद यादव और सीपीडब्लू के एक नागरिक कर्मचारी देश राज शामिल हैं. वहीं, मारे गए आतंकियों में हैदर उर्फ तुफैल, मोहम्मर राना, रणविजय, हमजा शामिल थे.

दो दिन बाद अफजल गुरू समेत तीन लोगों की गिरफ्तारी

इस हमले ने सुरक्षा एजेसियों के कान खड़े कर दिए. घटना की जांच शुरू हुई. उसमें पता चला कि ये आतंकी लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे. उन्होंने आतंकी मसूद अजहर के इशारे पर इस हमले को अंजाम दिया. मामले में जांच के तार अफजल गुरु, उसके भाई शौकत हुसैन गुरू और प्रोफेसर एस.ए.आर. गिलानी से जुड़े. हमले के दो दिन बाद ही तीनों को गिरफ्तार किया गया. उन पर पोटा (Prevention of Terrorism Act) के तहत मामला चलाया गया.

हमले के बाद क्या-क्या हुआ

25 दिसंबर 2001 को जांच में खुलासा हुआ कि हमले की योजना मसूद अजहर से जुड़ी हुई थी. इसके बाद पाकिस्तान ने उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया.

ट्रायल कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

नई दिल्ली में ट्रायल कोर्ट ने साजिश रचने आतंकियों को हथियार उपलब्ध कराने और साथ देने के आरोप में अफजल गुरु उनके भाई शौकत हुसैन और प्रोफेसर एस ए आर गिलानी को मौत की सजा सुनाई. इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में तीनों ने मौत की सजा को चुनौती दी. दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाइयों के बाद हाईकोर्ट गिलानी को बरी कर दिया. लेकिन अफजल गुरू और शौकत की सजा को बरकरार रखा. दिल्ली हाईकोर्ट के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है. यहां शौकत की सजा घटाकर 10 साल कर दी गई. लेकिन अफजल गुरु की फांसी बरकरार रखी गई.



रिव्यू पिटीशन भी खारिज

सुप्रीम कोर्ट से भी राहत न मिलने के बाद अफजल गुरु ने अपनी मौत की सजा के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करता है. लेकिन 12 जनवरी 2007 को इसे भी खारिज कर दिया जाता है.

रिव्यू पिटीशन से भी छूट न मिलने बाद अफजल गुरु की पत्नी तबस्सुम गुरु ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दर्ज की. जिसमें कहा गया था कि अफजल गुरु को मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है. लेकिन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने तीन फरवरी 2013 में उसकी दया याचिका खारिज कर दी.

और हो गई फांसी

जिसके बाद अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई.

13 दिसंबर 2023

इस हमले के 22 साल बाद 13 दिसंबर 2023 को एक बार कुछ ऐसा हुआ कि देश को डरा दिया. संसद का शीतकालीन सत्र का अधिवेशन चल रहा था और संसद की कार्यवाही के दौरान 2 लोग सुरक्षा घेरा तोड़ कर लोकसभा में एंट्री ले लेते हैं जिससे अफरातफरी मच गई. ऐसा होते ही सुरक्षा कर्मी फौरन सक्रिय हो गए और उन्होंने दौड़ कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया.

क्या अधूरी है 24 साल पहले की लड़ाई?

13 दिसंबर 2001 संसद हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर आज भी पाकिस्तान में आजाद है. ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि क्या उस हमले के दोषियों को सही मायने में सजा मिल पाई या फिर 24 साल पहले की लड़ाई अधूरी है? इस आतंकी हमले के 24 साल बाद आज भी देश आतंकवाद की उसी चुनौती का सामना कर रहा है. हमले के 24 साल बाद भी दिल्ली आतंकी हमले से दहल उठती है. दिल्ली के लालकिले के पास 10 नवंबर 2025 की शाम बम धमाका होता है जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी और 24 से अधिक लोग घायल हुए थे. ऐसे हमलों के बाद यह सवाल जरूर उठता है कि क्या आज भी भारत आतंकी हमलों से सुरक्षित हैं?

