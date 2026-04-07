जम्मू-कश्मीर में LeT मॉड्यूल का भंडाफोड़, 16 सालों बाद हत्थे चढ़े 2 पाकिस्तानी आतंकी; छापेमारी में 5 गिरफ्तार

Jammu-Kashmir Terrorism: जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर पुलिस ने 16 साल पुराने लश्कर ए तैयबा (LeT) आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया. बड़े पैमाने पर हुई इस कार्रवाई में 5 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें टॉप पाकिस्तानी कमांडर भी शामिल था. इस विदेशी आतंकवादी ने पिछले 15 सालों में कश्मीर में 40 विदेशी आतंकवादियों को कमांड किया था. अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर पुलिस के मुताबिक इस ऑपरेशन में कई मुख्य गुर्गों को गिरफ्तार किया गया और एक बड़े अंतर-राज्यीय नेटवर्क का खुलासा हुआ.

आतंक के खिलाफ अभियान

यह ऑपरेशन जम्मू-कश्मीर पुलिस को मिली एक गुप्त सूचना के बाद शुरू किया गया था, जिसमें पंजाब पुलिस का भी सहयोग मिला. 27 मार्च 2026 को पंजाब के मलेरकोटला गांव से दो टॉप पाकिस्तानी आतंकवादियों अब्दुल्ला उर्फ ​​अबू हुरैरा और अबू उस्मान उर्फ ​​खुबैब को गिरफ्तार किया गया. इसके बाद इन दोनों को आगे की पूछताछ के लिए श्रीनगर लाया गया. जांच में पता चला कि ये दोनों पाकिस्तानी आतंकवादी लगभग 16 साल पहले भारत में घुसपैठ करके आए थे. कश्मीर घाटी में अपनी सक्रियता के दौरान इन्होंने लगभग 40 विदेशी आतंकवादियों को संभाला या उन्हें कमांड किया था. पूछताछ के दौरान, अधिकारियों ने एक ऐसे आतंकी नेटवर्क का खुलासा किया जो जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और नई दिल्ली सहित कई राज्यों में सक्रिय था. पुलिस ने बताया कि ये दोनों आतंकवादी 15 साल से भी ज्यादा समय से सक्रिय थे. ये मुख्य रूप से स्थानीय युवाओं की भर्ती करने, उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग देने, हथियार और गोला-बारूद सप्लाई करने और आतंकी हमलों में मदद करने जैसे कामों में शामिल थे.

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हिरासत में 24 लोग

गिरफ्तार आतंकवादियों से मिली जानकारी के आधार पर लगभग 24 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया. इनमें से पुलिस ने औपचारिक रूप से पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. इन पांच लोगों में दो विदेशी आतंकवादी अबू हुरैरा और अबू उस्मान और तीन स्थानीय लोग नकीब भट, गुलाम मोहम्मद मीर और आदिल राशिद भट शामिल हैं. इन तीनों स्थानीय लोगों में से दो श्रीनगर के बाहरी इलाके जकुरा के रहने वाले हैं. श्रीनगर के इन गिरफ्तार निवासियों पर आतंकवादियों को जरूरी मदद देने का आरोप है, जिसमें उन्हें पनाह देना, खाना देना और जाली दस्तावेज उपलब्ध कराना शामिल है. अधिकारियों ने यह भी पुष्टि की कि जांच के दौरान पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए लोगों में एक महिला भी शामिल थी.

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फरार हुआ विदेशी आतंकवादी

पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस नेटवर्क से जुड़ा एक विदेशी आतंकवादी अभी भी फरार है. सुरक्षा एजेंसियों ने उसे ढूंढकर पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया, जिसमें चार AK-47 राइफलें और 3 पिस्तौलें शामिल हैं. इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर और राजस्थान व हरियाणा जैसे अन्य राज्यों में 19 जगहों पर तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप आतंकी गतिविधियों से जुड़ा आपत्तिजनक सामान जब्त किया गया. तलाशी में बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री मिली, जिससे इस मॉड्यूल के लंबे समय से चल रहे ऑपरेशंस का खुलासा हुआ.

पाकिस्तान-बांग्लादेश के हैंडलर्स से था कॉन्टैक्ट

हथियारों और गोला-बारूद के अलावा, नकली पहचान पत्र और दस्तावेज भी बरामद किए गए, जिनका इस्तेमाल विदेशी आतंकवादी भारत के भीतर और विदेश दोनों जगह यात्रा करने के लिए करते थे. साथ ही, कुछ लैपटॉप और मोबाइल फोन भी मिले, जिनमें पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे अपने हैंडलर्स के साथ हुई बातचीत के सबूत मौजूद थे. बरामद SIM कार्ड और डिजिटल इंटरसेप्ट से एक सीमा-पार चैट नेटवर्क का भी पता चला. पिछले 16 सालों से इस समूह की गतिविधियों को आर्थिक मदद देने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे गहरे वित्तीय सहायता तंत्र के सबूतों का भी भंडाफोड़ किया गया है. अधिकारियों ने इस कार्रवाई को आतंकी ढांचे को तोड़ने और इस क्षेत्र में संभावित हमलों को रोकने की दिशा में एक बड़ी सफलता बताया है. यह ऑपरेशन पाकिस्तान में बैठे आकाओं के नेटवर्क को खत्म करने के तेज प्रयासों का एक हिस्सा है. पुलिस ने कसम खाई है कि इस क्षेत्र में अशांति फैलाने में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.