सीमा पार से दोगुनी हुई ‘आतंकी सप्लाई’, 131 में से 122 पाकिस्तानी; रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

Jammu-Kashmir Terrorism: जम्मू-कश्मीर में इन दिनों आतंकवादी एक्टिविटी बढ़ती हुई देखी जा रही है. सामने आई रिपोर्ट में संकेत मिलता है कि घाटी में आतंकवादी नेटवर्क में इजाफा देखने को मिला है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 22, 2025, 11:48 AM IST
सीमा पार से दोगुनी हुई ‘आतंकी सप्लाई’, 131 में से 122 पाकिस्तानी; रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

Kashmir Terrorism: जम्मू-कश्मीर में इस समय 131 आतंकवादी एक्टिव हैं, जिनमें 122 पाकिस्तानी नागरिक हैं और केवल 9 स्थानीय लोग शामिल हैं. सामने आई नवंबर 2025 की खूफिया रिपोर्टों से इसका साफ संकेत मिला है. यह आंकड़ा साल के पहले के आंकड़ों की तुलना में एक्टिव पाकिस्तानी आतंकवादियों की संख्या में बढ़ोत्तरी को दर्शाता है. बता दें कि यह रिपोर्ट ऐसे समय पर सामने आई है जब बीते दिनों दिल्ली लाल किले के पास हुए धमाके के बाद कई आतंकी नेटवर्क को लेकर जांच चल रही है.  

कश्मीर में बढ़ते आतंकी 

रिपोर्ट के मुताबिक घाटी में कुल 131 आतंकवादी एक्टिव हैं. वहीं 9 स्थानीय लोगों को आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है. पाकिस्तानी आतंकवादियों का यह आंकड़ा 14 मार्च 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से 59 से बढ़कर 122 हो गया है. कश्मीर आतंकियों की बढ़ती संख्या सीमा पार से लगातार हो रही घुसपैठ की ओर इशारा कर रही है. इसके अलावा इस साल सुरक्षाबलों की ओर से घाटी में चलाए जा रहे अभियान में अबतक 45 आतंकवादी मारे जा चुके हैं. 

ये भी पढ़ें- 'मुझे गले में जलन, आंखों में पानी और सिरदर्द होने लगा...,' प्रदूषण के चलते दिल्ली छोड़ भागे शाओमी इंडिया के पूर्व प्रमुख, सुनाई आपबीती   

सांबा में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन

रिपोर्ट के बीच जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानी ड्रोन दिखा है. ड्रोन यहां के रिगाल इलाके में दिखा है. इसको लेकर सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया है.  यह ड्रोन 2-3 मिनट तक भारतीय क्षेत्र में रहा, जिसके बाद वह वापस पाकिस्तान की ओर लौट गया. घटना को लेकर BSF और SOG की टीम इलाके में तलाशी अभियान चला रही है और पता लगा रही है कि  इलाके में ड्रोन ने कोई नार्कोटिक या हथियार तो नहीं गिराए हैं.  

ये भी पढ़ें- क्या था जस्टिस गवई का सबसे अहम फैसला? विदेशों तक में हुआ जिक्र; जाते-जाते खुद किया खुलासा 

 

जम्मू-कश्मीर में छापेमारी 

बता दें कि दिल्ली में ब्लास्ट के बाद पिछले कुछ दिनों से जम्मू-कश्मीर समेत देश के कई इलाकों में छापेमारी की कार्रवाई चल रही है. इस आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा एजेंसियां अधिक सतर्क हो गई हैं और जम्मू-कश्मीर में कई जगहों पर रेड हुई है. इससे पहले हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी से कई डॉक्टरों के पास तकरीबन 200 किलो का विस्फोटक बरामद किया गया था. मामले को लेकर जांच जारी है. वहीं इसके तार भी जम्मू-कश्मीर से जुड़े हैं. यहां से कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. 

 

 

 

 

 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

Terrorism

