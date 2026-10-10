/सोपोर के जंगल में आतंकियों का हथियारों का ठिकाना ध्वस्त; AK-47 समेत IED और ग्रेनेड बरामद, 72 घंटे में तीसरी बड़ी सफलता

जम्मू-कश्मीर के सोपोर में सुरक्षाबलों ने आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान हथियारों और विस्फोटकों का बड़ा जखीरा बरामद किया है. सोपोर पुलिस से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने बोमाई पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मुकाम चेरहार के घने जंगलों में घेराबंदी और तलाशी अभियान (CASO) चलाया. तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद, ग्रेनेड और IED बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद हुई.
अभियान के दौरान सुरक्षाबलों को एक बड़े पत्थर के नीचे बेहद सावधानी से छिपाकर रखा गया नीले रंग का बैरल और एक बैग मिला. इसमें संदिग्ध विस्फोटक सामग्री होने की आशंका को देखते हुए मौके पर तुरंत बम निरोधक दस्ते (BDS) को बुलाया गया. दस्ते ने मौके पर पहुंचकर सामग्री की जांच की और उसे सुरक्षित तरीके से कब्जे में लिया.
सुरक्षाबलों के मुताबिक बरामद किए गए जखीरे में दो असॉल्ट राइफलें, एक AK-47 और एक AK-76 शामिल हैं. इनके साथ सात मैगजीन और गोला-बारूद भी बरामद किया गया. इसके अलावा चार पिस्तौल, चार मैगजीन और उनके कारतूस भी मिले हैं. तलाशी के दौरान एक मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर (MGL) और पांच राउंड, 11 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए. इसके अलावा रिमोट कंट्रोल से लैस तीन IED, आठ डेटोनेटर और दो टाइमर भी सुरक्षाबलों के हाथ लगे.
बरामदगी में सिर्फ तैयार हथियार और विस्फोटक ही नहीं, बल्कि IED तैयार करने में इस्तेमाल होने वाली कई अहम चीजें भी मिली हैं. इनमें Y-SMS सेट, प्राइमा कॉर्ड, तार, बैटरी सेल और IED से जुड़े विभिन्न पुर्जे शामिल हैं. सुरक्षा बलों ने सभी सामान को सुरक्षा मानकों और कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त कर लिया है.
इस मामले में बोमाई पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 66/2026 दर्ज की गई है. पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA की धारा 13, 18, 20 और 23 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 7/25 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस अब बरामद हथियारों और विस्फोटकों के स्रोत, इनके मालिकाना हक और इनके पीछे संभावित आतंकी नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है. मामले की आगे की जांच जारी है.
सोपोर में हुई यह बरामदगी पिछले 72 घंटों में कश्मीर में सुरक्षाबलों की तीसरी बड़ी कामयाबी मानी जा रही है. इससे पहले 7 अक्टूबर को कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के नगदा नार जंगल इलाके में सुरक्षाबलों ने आतंकियों के एक पुराने ठिकाने का पता लगाया था.
हंदवाड़ा में तलाशी के दौरान एक AK-47 राइफल, तीन ग्रेनेड, 857 AK राउंड, 192 PIKA राउंड, आठ AK मैगजीन और एक साइलेंसर बरामद किया गया था. इसके अलावा 83 पिस्टल राउंड और अन्य आपत्तिजनक सामान भी सुरक्षा बलों को मिला था.
इसी दिन कुलगाम के ख्रेवन चड्डर इलाके में भी सुरक्षाबलों ने एक संयुक्त अभियान चलाया था. इस कार्रवाई में पांच ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGW) को गिरफ्तार किया गया. उनके कब्जे से दो पिस्टल, तीन मैगजीन, 9mm के 40 राउंड और तीन ग्रेनेड बरामद किए गए. लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से साफ है कि सुरक्षा बल कश्मीर में आतंकी नेटवर्क के हथियारों और लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं.