MEA On Masood Azhar: आतंकी मसूद अजहर ने उजागर किया पाकिस्तान का दोगलापन, भारत ने कहा- सख्त कार्रवाई हो

MEA Exposes The Duplicity Of Pakistan: 'अगर ग्लोबल टेररिस्ट मसूद अजहर के बारे में रिपोर्ट सही है तो यह पाकिस्तान के दोहरेपन को ही उजागर करती है.' हाल ही में कुख्यात आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के अचानक 21 साल बाद सामने आकर भारत और इजरायल के नेताओं के लिए धमकी जारी करने की रिपोर्ट से जुड़े सवाल पर विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दो टूक यही जवाब दिया.

भारत में सीमा पार से होने वाले आतंकी हमलों में शामिल रहा मसूद अजहर

रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेस में कहा, "वह संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी है. हम मांग करते हैं कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि उसे न्याय के कटघरे में लाया जा सके. इस बात से इनकार किया गया है कि वह पाकिस्तान में नहीं है. आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, अगर रिपोर्ट सही हैं तो इससे पाकिस्तान का दोहरा चरित्र उजागर होता है. मसूद अजहर भारत में सीमा पार से होने वाले आतंकवादी हमलों में शामिल है. हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए."

#WATCH | On Masood Azhar, MEA official spokesperson Randhir Jaiswal says, "He is an UN-designated terrorist. We demand that strong action be taken against him so that he is brought to justice. There has been a denial that he is not there in Pakistan. What you are referring to, if… pic.twitter.com/ceZPHuEUZp

