जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा, कोर्ट में सुनवाई के दौरान हो गया था फरार

Terrorist Rafiq Sheikh Arrested: जम्मू में पुलिस की एक खास टीम, जिसे काउंटर इंटेलिजेंस कहते हैं, ने एक बड़ी सफलता पाई है. उन्होंने एक ऐसे आतंकवादी को गिरफ्तार किया है जो काफी समय से पुलिस की पकड़ से दूर था. इस फरार आरोपी का नाम मोहम्मद रफीक शेख है और वह डोडा जिले के चक्रभाटी, भद्रवाह का रहने वाला है. वह एक बड़े आतंकवादी मामले में आरोपी था, जो जम्मू में दर्ज किया गया था. आपको जानकर हैरानी होगी कि रफीक शेख उस समय फरार हो गया था जब उसे कोर्ट में पेश किया गया था. वह कोर्ट से भागने में कामयाब रहा और उसके बाद से ही पुलिस उसे ढूंढ रही थी. पिछले काफी समय से पुलिस की टीम उसकी तलाश में लगी हुई थी.

बस स्टैंड से दबोचा

कई सालों से पुलिस की गिरफ्त से फरार आतंकवादी मोहम्मद रफीक शेख आखिरकार फिर से पुलिस ने पकड़ लिया है. दरअसल पुलिस को रफीक शेख के बारे में खुफिया जानकारी मिली कि जम्मू बस स्टैंड पर है. इस जानकारी के आधार पर, काउंटर इंटेलिजेंस की एक विशेष टीम ने तुरंत कार्रवाई की. टीम ने बिना देरी किए एक ऑपरेशन चलाया और रफीक शेख को बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया.

जेल भेजा गया आरोपी

गिरफ्तारी के बाद रफीक शेख को तुरंत कोर्ट में पेश किया गया. जहां कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. यानी अब वह पुलिस की बजाय जेल में रहेगा, जहां उससे आगे की पूछताछ की जाएगी. हालांकि यह गिरफ्तारी सिर्फ एक अपराधी को पकड़ना नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि जम्मू-कश्मीर की पुलिस कितनी सतर्क है. यह ऑपरेशन दिखाता है कि पुलिस अपनी पूरी ताकत लगा रही है ताकि कोई भी अपराधी कानून की गिरफ्त से बच न सके, खासकर वे लोग जो आतंकवाद जैसे गंभीर अपराधों में शामिल हैं.

बता दें कि यह ऑपरेशन खुफिया जानकारी पर आधारित था, जिससे यह भी साबित होता है कि खुफिया एजेंसियां और पुलिस मिलकर कैसे काम कर रही हैं. इस तरह के ऑपरेशन से देश की सुरक्षा को और मजबूत करने में मदद मिलती है. पुलिस का यह कदम उन भगोड़ों के लिए एक साफ संदेश है कि वे चाहे जितने भी समय तक छिपे रहें, कानून उन्हें पकड़ ही लेगा.