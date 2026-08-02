/जम्मू-कश्मीर के बारामुला में आतंकियों का हमदर्द OGW गिरफ्तार, असलहा और संदिग्ध सामान बरामद

Kulgam Attack lates: भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर पुलिस, CRPF और BSF के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन में बारामूला के नरवाव इलाके की जंडफरान-गोरीवान क्रॉसिंग पर एक 'ओवर ग्राउंड वर्कर' को पकड़ा और उसके पास से अवैध हथियार और गोला-बारूद बरामद किया. सुरक्षा के कड़े इंतजामों के तहत, भारतीय सेना की 46 नेशनल राइफल्स, एसओजी बारामूला, सीआरपीएफ की 53वीं बटालियन और बीएसएफ की 112वीं बटालियन के सामूहिक टेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान, गोरीवान की तरफ से आ रहे संदिग्ध आतंकी ने नाका पार्टी देखकर वहां से भागने की कोशिश की. सेना और सुरक्षाबलों के सतर्क जवानों ने फौरन उसका पीछा करके पकड़ लिया.
- एक कैमोफ़्लाज्ड MP-5 टाइप पिस्तौल.
- एक मैगज़ीन जिसमें 10 ज़िंदा 9mm राउंड थे.
- एक मोबाइल फोन
- एक काला बैकपैक.
गिरफ्तार हुआ संदिग्ध आतंकी नंबलन, शीरी का रहने वाला है. उसकी पहचान एजाज अहमद गनी वल्द मोहम्मद सुल्तान गनी है.
शीरी पुलिस स्टेशन में कानून की संबंधित धाराओं के तहत FIR (नंबर 37/2026) दर्ज की गई है और आगे की जांच चल रही है.
भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर इलाके में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और देश-विरोधी तत्वों और उनके सपोर्ट नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती रहेगी.
सेना और सुरक्षाबलों से आई ताजा जानकारी के मुताबिक कुलगाम हमले के बाद, जम्मू-कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, अर्धसैनिक बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त नाकेबंदी लगाकर अपना सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है.
कुलगाम हमले के बाद गुलमर्ग सब-डिविजन में संयुक्त चेकिंग और तलाशी अभियान तेज किया गया है. इसमें टंगमर्ग, कुंजर, पट्टन बारामूला और बाबा रेशी इलाके शामिल हैं.
पिछले महीने ही बारामुला पुलिस ने 178 OGW को हिरासत में लेकर आतंकवाद की जड़ों पर मट्ठा डालने का काम किया. पुलिस सूत्रों के मुताबिक ओजीडब्ल्यू की नकेल कसने के लिए ये अभियान चलाया गया. इस एक्शन का मकसद लंबे समय से आतंकी संगठनों को पीछे से मदद पहुंचाने वाले नेटवर्क को ध्वस्त करना है.. हिरासत में लिए गए सभी 178 संदिग्धों से लगातार पूछताछ और उनके सत्यापन की प्रक्रिया जारी है. पुलिस का कहना है कि यही लोग आतंकवादियों की आंख और कान बनकर काम करते हैं.
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर पहलगाम हमले के जख्म उस समय हरे कर दिए थे, जब बीते शुक्रवार को आतंकियों ने दूसरे राज्यों से आए दीपक और भूपेंद्र से नाम और धर्म पूछकर गोली मार दी. उसके बाद से प्रवासी मजदूर अपनी सुरक्षा को लेकर बुरी तरह से डरे हुए हैं.