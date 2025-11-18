Advertisement
देश

3 साल से चल रही थी लाल किले पर हमले की तैयारी, भारत में ही पनप रहे थे ये आतंकवादी

Delhi Red Fort Attack: दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम विस्फोट ने सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह जरूरी कर दिया है कि वे पूरे देश में आतंकवादी मॉड्यूलों का पता लगाने और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने पर अपना ध्यान दें. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 18, 2025, 08:39 AM IST
Delhi Lal Quila Blast: दिल्ली में लाल किले के पास बाते दिनों हुए कार ब्लास्ट को लेकर आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर उन नबी के साथियों से पूछताछ की गई. इस दौरान पता चला कि पुलवामा-फरीदाबाद का सेल्फ रेडिक्लाइजेशन इस्लामी आतंकवाद मॉड्यूल कम से कम 3 सालों से भारत में हमले की प्लानिंग कर रहा था. बता दें कि नबी अपने साथी डॉक्टर मुजम्मिल शकील और अल अहमद राठेर के साथ टेलीग्राम के जरिए अबू आकाशा नाम के एक व्यक्ति के साथ संपर्क में था. 

पैन इस्लामिक मकसद को पूरा करना चाहते थे डॉक्टर 

'HT' की रिपोर्ट के मुताबिक शकील,अदील अहमद और नबी तुर्की में साल 2022 में मोहम्मद और उमर नाम के 2 इस्लामवादियों से मिले. पुलवामा के ये तीनों डॉक्टर मुस्लिम पीड़ित होने की अपनी काल्पनिक भावना को पूरा करने और पैन इस्लामिक मकसद को पूरा करने के लिए अफगानिस्तान जाना चाहते थे. अब इन तीनों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. बता दें कि जांज एजेंसियों ने इस आत्मघाती हमलों में अभी तक पाकिस्तान या जैश ए मोहम्मद का कोई संबंध होने की पुष्टि नहीं की है. 

ये भी पढ़ें- मंदिर में गायब हुए जूते, उलटे पैर थाने पहुंचा शख्स; दर्ज हुई FIR   

भारतीय खुफिया एजेंसियों की सबसे बड़ी चिंता

चिंता की बात ये है कि आतंकवादियों ने इस आतंकी मॉड्यूल की ओर से बनाए गए IED के  ज्वलनशील तापमान को कम करने वाले और आग लगाने वाले केमिकल और अमोनियम नाइट्रेट के मिक्सचर का पता लगा लिया है. शायद इसी वजह से जब्त किया गया विस्फोटक पुलिस स्टेशन में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की ओर से सैंपल लेने के दौरान फट गया. इस विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई थी. लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी सीमा पार की आतंकी गतिविधियों का संकेत तो दे सकती है, लेकिन स्थानीय आतंकी मॉड्यूलों और स्थानीय जिहादियों के पास इलेक्ट्रॉनिक जानकारी का कोई निशान नहीं होता, इसलिए उनका पता लगाना काफी मुश्किल होता है. 

ये भी पढ़ें- दिल्ली में धमाके का मना रहे थे जश्न, असम पुलिस ने 21 को किया गिरफ्तार; सीएम सरमा ने दी चेतावनी 

 

आतंकियों पर ध्यान देना बेहद जरूरी 

खुफिया और सुरक्षा प्रतिष्ठान के अधिकारी इस बात पर सहमत हैं कि लाल किले पर हुए बम विस्फोट ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह जरूरी बना दिया है कि वे देशभर में मौजूद आतंकी मॉड्यूलों का पता लगाने और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने पर ध्यान केंद्रित करें. इसमें फोकस कश्मीर घाटी पर ही रहेगा क्योंकि पाकिस्तान और उसके सहयोगियों की ओर से दशकों से चलाए जा रहे इस्लामी कट्टरपंथ ने कई लोगों को प्रभावित किया है, लेकिन अंदरूनी इलाकों पर भी नजर रखना बेहद जरूरी है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

