Ex PMs से लेकर RSS तक, तिहाड़ में बंद आतंकी यासीन मलिक का चौंकाने वाला खुलासा

Yasin Malik Revelations: तिहाड़ जेल में बंद आतंकी यासीन मलिक ने भारत के बड़े राजनेताओं के साथ मीटिंग का खुलासा किया है. 10 नवंबर को दिल्ली हार्ट कोर्ट में फांसी की सजा की मांग को लेकर सुनवाई होने वाली है.
Trending Photos
जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख और आतंकी यासीन मलिक ने अपने हलफनामे में चौंकाने वाले दावे किए है. मलिक तिहाड़ जेल में अपनी उम्रकैद की सजा काट रहा है. दिल्ली हाईकोर्ट में 25 अगस्त को दायर हलफनामे में मलिक ने बताया कि उसके साथ पूर्व प्रधानमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, धार्मिक नेताओं, विदेशी राजनयिकों और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकों में शामिल रहे. उसने यह भी कहा कि दो शंकराचार्य कई बार उसके श्रीनगर वाले घर भी आए थे.
इन खुलासों के बीच, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मलिक को टेरर फंडिंग केस में फांसी की सजा देने की मांग की है. दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय दिया है और अगली सुनवाई 10 नवंबर को होनी है. सरकार का आरोप है कि यासीन मलिक ने भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ काम किया और आतंकियों से गहरे संबंध रखे.
इसे भी पढे़ं- पुतिन की चाल, ट्रंप की चेतावनी... NATO देशों को बना रहा निशाना, पोलैंड लातविया के बाद अब इस देश पर मंडराया रूसी फाइटर जेट
RSS से कनेक्शन
मलिक ने दावा किया कि RSS से जुड़े कई बड़े नेताओं ने उसे अपने घर बुलाया और उससे बात की. उसने विशेष रूप से विवेकानंद इंस्टीट्यूट के चेयरपर्सन एडमिरल के.के. नायर का नाम लिया, जिन्होंने उसे दिल्ली स्थित अपने निवास पर दोपहर के भोजन के लिए कई बार आमंत्रित किया. मलिक ने लिखा “जिस व्यक्ति पर इतने गंभीर आरोप हैं, उससे जुड़ने का निर्णय आखिर क्यों लिया गया? क्या यह सोचने वाली बात नहीं है?”
अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात
मलिक ने कहा कि वर्ष 2000-01 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा घोषित रमजान एकतरफा संघर्षविराम के समय उसने शांति प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई थी. उसने बताया कि वह अजीत डोभाल, आईबी प्रमुख श्यामल दत्ता और एनएसए ब्रजेश मिश्रा से दिल्ली में मिला था. मलिक ने दावा किया कि वाजपेयी के करीबी आर.के. मिश्रा ने उसे अपने वसंत विहार स्थित आवास पर बुलाया और ब्रजेश मिश्रा के साथ नाश्ते की बैठक करवाई. उसके अनुसार, उसने यूजेसी प्रमुख सैयद सलाउद्दीन से बात की और हुर्रियत नेताओं से एक संयुक्त बयान के लिए सहमति बनवाई.
पासपोर्ट और विदेश यात्रा का दावा
मलिक ने यह भी कहा कि उसे 2001 में पहला पासपोर्ट मिला, जिससे वह अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और पाकिस्तान गया और वहां "गैर-हिंसक लोकतांत्रिक संघर्ष" पर बात की. यह पासपोर्ट उसे केंद्र सरकार की सहमति से मिला था.
इसे भी पढ़ें- एक दिन की चाहिए थी छुट्टी, बॉस को मैसेज करने के 10 मिनट बाद चली गयी जान
मनमोहन सिंह से मुलाकात
हलफनामे में मलिक ने दावा किया कि फरवरी 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उसे दिल्ली में औपचारिक बातचीत के लिए आमंत्रित किया. उन्होंने कहा कि उस बैठक में मनमोहन सिंह ने कश्मीर मुद्दे को हल करने की गंभीर इच्छा जताई थी.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.