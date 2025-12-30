नए साल से पहले कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की साजिश फेल, आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, मिले गोला-बारूद, प्रेशर कुकर

Baramulla Terror Camps: जम्मू-कश्मीर के बारामूला में आतंकी ठिकाने का बड़ा भंडाफोड़ हुआ है. यहां सुरक्षाबलों को तलाशी अभियान के दौरान बाइक की बैटरी लगी एक प्रेशर कुकर मिला.
Jammu-Kashmir Terrorism: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों की ओर से लगातार आतंकियों के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. इस दौरान सुरक्षा बलों ने बारामूला में आतंकवादी ठिकाना ध्वस्त किया. बता दें कि नॉर्थ कश्मीर के बारामूला जिले के खरपोरा गांव के जंगल वाले इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया. यह अभियान सुरक्षा बलों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया था.
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पुष्टि करते हुए बताया कि तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने एक प्रेशर कुकर बरामद किया, जिसमें बाइक की बैटरी लगी हुई थी. इसके अलावा AK47 के 53 राउंड गोला-बारूद भी बरामद किया गया. ठिकाने से बरामद अन्य वस्तुओं में कील काटने की मशीन, कंघी, प्लायर, चाकू, डायरी, बैटरी और तार शामिल थे. पुलिस ने बताया कि बरामद सभी वस्तुएं एक छोटे कूड़ेदान और प्रेशर कुकर के अंदर पैक की गई थीं. सीनियर ऑफिसर के मुताबिक प्रेशर कुकर नियंत्रित विस्फोट के जरिए सुरक्षित रूप से इनएक्टिव किया गया.
बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सुरक्षाबलों को घाटी के कई इलाकों में आतंक के खिलाफ अभियान के दौरान कई चीजें मिले हैं. बीते दिनों गश्त के दौरान पुलिस को बारामूला में ग्रेनेड मिला, जिसे बाद में सुरक्षित रूप से इनएक्टिव किया गया. इसके साथ ही उन्हें चूरा इलाके में IED भी मिला, जिसे भी नष्ट किया गया.सुरक्षाबलों को सोपोर में भीश्रीनगर-बारामूला नेशनल हाईवे पर एक बैग में विस्फोटक मिला. इसमें 6 ग्रेनेड, 200 कारतूस और लगभग 20-20 किलो के 2 कंटेनर मिले. इसमें TNT जैसे पदार्थ मिले.
बता दें कि जम्मू-कश्मीर में पिछले कुछ समय से कई आतंकियों के एक्टिव होने की खबर सामने आई है, हालांकि इनकी संख्या की कोई सटीक जानकारी नहीं है. जल्द इन आतंकियों को काबू न करने पर घाटी में इनकी संख्या काफी बढ़ सकती है. जम्मू के पर्वतीय इलाकों में पिछले 4 सालों से आतंकि सुरक्षाबलों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं. किश्तवाड़, डोडा, रियासी, पुंछ और रामबन में ये आतंकि कई बार सुरक्षाबलों पर हमला कर चुके हैं. सेना के जवान आतंकियों को पकड़ने के लिए जंगलों, बस्तियों और बर्फ से सटी पहाड़ियों पर अपना तलाशी अभियान चला रहे हैं.
