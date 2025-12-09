LOC पर आग की आड़ में घुसपैठ को तैयार बैठे पाकिस्तानी आतंकी ! सेना ने संभाला मोर्चा

LoC forest fires: जम्मू-कश्मीर के पूंछ इलाके में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास पिछले कुछ दिन से आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. इस आग की घटना के कारण पिछले चार दिनों में लगभग एक दर्जन से ज्यादा बारूदी सुरंगों में धमाके हुए हैं. इसको पाकिस्तानी आतंकियों की साजिश माना जा रहा है.
Terrorists infiltrate: बॉर्डर के उस पार बैठे आतंकवाद के आका फिर से भारत में दहशत फैलाने की साजिश रच रहे हैं. हालांकि, बॉर्डर पर भारतीय जवानों की तैनाती और जांच एजेंसियों की कड़ी नजर के कारण वो सफल नहीं हो पा रहे हैं. लेकिन अब LOC पर पाकिस्तानी सीमा के जंगलों में लगी आग धीर-धीरे भारत के हिस्से को भी अपनी चपेट में ले रही है, जिसके चलते पाकिस्तानी आतंकवादियों के भारत में घुसने की आशंका जताई जा रही है, घुसपैठ के खतरे को देखते हुए भारतीय सेना ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है.
सेना ने संभाला मोर्चा
दरअसल, जम्मू-कश्मीर के पूंछ इलाके में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास पिछले कुछ दिन से आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. इस आग की घटना के कारण पिछले चार दिनों में लगभग एक दर्जन से ज्यादा बारूदी सुरंगों में धमाके हुए हैं. इसको पाकिस्तानी आतंकियों की साजिश माना जा रहा है. इस आग और बारूदी सुरंगों में धमाके की आड़ में वो भारत के अंदर दाखिल होना चाहते हैं. जिसके चलते सुरक्षा बलों ने इसे पाक की इस नापाक हरकत मानते हुए जांच और निगरानी का दायरा बढ़ा दिया है. वहीं सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट मोड पर ताकि किसी भी तरह के खतरे को समय से पहले खत्म किया जा सके.
घाटी में कड़ी नजर
इससे पहले सोमवार को घाटी में भारतीय सेना के इनपुट पर जांच एजेंसी ने चीन के नागरिक को गिरफ्तार किया था, जिसका वीजा काफी समय पहले खत्म होने के बावजूद वो भारत के संवेदनशील इलाके में घूम रहा था. जांच एजेंसियों को उसके फोन की सर्च हिस्ट्री से कुछ चौंकाने वाली जानकारियां मिली थी. इसमें सुरक्षा बलों की तैनाती और धारा 370 को लेकर कुछ अहम सर्च हिस्ट्री भी शामिल है. दिल्ली धमाके के तार कश्मीर और प्रतिबंधित संगठन जैश से जुड़ने के बाद सुरक्षा एजेंसियां लगातार घाटी में कड़ी नजर बनाए हुए हैं. वहीं अब भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर बार-बार लग रही आग और सुरंगों में हो रहे धमाकों ने सुरक्षा एजेंसियों को सचेत कर दिया है.
