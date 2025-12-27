नए साल से पहले कश्मीर को दहलाने की आतंकी साजिश फेल, सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग

Terror Attack Planing in Kashmir: जब इस बैग की तलाशी ली गई तो इस बैग में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ. सुरक्षा बलों ने बम स्कॉयड टीम को बुलाकर इस विस्फोटक को डिफ्यूज करवाया. वहीं इसके पहले शुक्रवार की दोपहर में भी जम्मू-कश्मीर के ऊधमपुर जिले के हेड पोस्ट ऑफिस के पास एक संदिग्ध बैग मिलने की सूचना मिली थी.
नए साल से पहले एक बार फिर से जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियां एक्टिव हो गई हैं. ताजा मामला जम्मू-कश्मीर के सोपोर जिले का मामला है जहां श्रीनगर-बारामुला रोड पर सुरक्षाबलों को एक संदिग्ध बैग मिला. जब इस बैग की तलाशी ली गई तो इस बैग में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ. सुरक्षा बलों ने बम स्कॉयड टीम को बुलाकर इस विस्फोटक को डिफ्यूज करवाया. वहीं इसके पहले शुक्रवार की दोपहर में भी जम्मू-कश्मीर के ऊधमपुर जिले के हेड पोस्ट ऑफिस के पास एक संदिग्ध बैग मिलने की सूचना मिली थी. हालांकि इस बैग में किसी भी तरह के विस्फोटक के बरामदगी की कोई खबर नहीं मिली है.
नए साल से पहले जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है. इस बीच सोपोर में श्रीनगर-बारामूला हाईवे पर संदिग्ध बैग से भारी मात्रा में बरामद किए गए विस्फोटक ने सुरक्षा एजेंसियां की नींद उड़ा दी है. इस घटना से ये पता चलता है कि घाटी में आतंकी अभी भी अपने नापाक इरादों के साथ देश में दहशत फैलाने के लिए सक्रिय हैं. इसके पहले जम्मू-कश्मीर के ही उधमपुर जिले में शुक्रवार की दोपहर में एक संदिग्ध बैग मिला था. यह बैग जिले के हेड पोस्ट ऑफिस के पास संदिग्ध हालत में पाया गया था. इस बैग के मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं थीं. पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया और पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया था.
ऊधमपुर में भी मिला था लावारिस बैग
हालांकि इस बैग को लेकर यहां के स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी थी कि पोस्ट ऑफिस के पास लावारिस हालत में एक बैग मिला है. पुलिस को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने एहतियातन पूरे इलाके को सील कर दिया. उस इलाके से आम लोगों की आवाजाही रोक लगा दी और सुरक्षा मानकों के तहत जांच शुरू की गई. जब पुलिस ने इस बैग की जांच की तो उसमें किसी भी तरह के विस्फोटक की बरामदगी नहीं हुई थी. लेकिन आज हाईवे पर मिले इस बैग में भारी मात्रा में बरामद किए गए विस्फोटक ने सुक्योरिटी एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं.
सुरक्षा एजेंसियों ने किया है बेहद सख्त इंतजाम
गौरतलब है कि महज चार दिनों के बाद ही नया साल शुरू होने वाला है ऐसे में आतंकी एक बार फिर से देश के सबसे संवेदनशील राज्य जम्मू-कश्मीर को दहलाने की कोशिश करेंगे. इस बैग के मिलने से इस बात की पुष्टि होती है कि इसके लिए आतंकी संगठनों ने भी जम्मू-कश्मीर में अशांति फैलाने की तैयारी कर रखी है. हालांकि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही बेहद सख्त है. पूरे सूबे में जगह-जगह सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और सीमा पर सिक्योरिटी ग्रिड को और मजबूत किया गया है.
