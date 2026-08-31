मुनीर की पॉर्न वाली चाल, WhatsApp-Telegram को टाटा, युवाओं के ब्रेनवॉश के लिए रची ये 'डिजिटल साजिश'

हाल में ही हुई जांच में सुरक्षा एजेंसियों ने पता लगाया था कि आतंकवादी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके बाद अब एक नई जानकारी सामने आई है, जिसने जांच एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है. भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने पाया कि आतंकियों ने बातचीत के लिए एक नया तरीका ढूंढा है.
दरअसल, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, आतंकवादी अब पोर्न वेबसाइटों और ऐप्स पर मौजूद चैट टूल के जरिए एक-दूसरे से बातचीत कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक अधिकारी ने कहा कि आतंकी संगठन गुप्त रूप से बातचीत करने के लिए खास एन्क्रिप्टेड एप्लिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं.
आंतकी संगठनों की ओर से किए जा रहे इस प्रकार के खास एन्क्रिप्टेड एप्लिकेशन का इस्तेमाल आतंकवादी और पाकिस्तान की ISI जम्मू-कश्मीर में भर्ती से जुड़ी जानकारी भेजने के लिए किया जा रहा है. अधिरायों ने माना है कि पोर्न वेबसाइटों और गेमिंग प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल का ट्रेंड यह दिखाता है कि आतंकवादी अब WhatsApp, Facebook Messenger और Signal जैसे आम सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं.
जानकारी दें कि भारत में ये सभी पोर्न साइटें और ऐप्स बैन हैं. बावजूद इसके लिए वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए इन वेबसाइट्स तक आसानी से पहुंचा जा सकता है. अधिकारियों का कहना है कि इन वेबसाइट्स पर रियल-टाइम चैट टूल होते हैं, जिसकी मदद से जो यूजर्स को आस-पास डेट ढूंढने में मदद करने के बहाने काम करते हैं. इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल आतंकी हैंडलर्स मैसेज भेजने के लिए और अन्य गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने के लिए करते हैं.
सबसे खास बात है कि इन वेबसाइट्स के माध्यम से बात करने वाले आतंकी अपनी पहचान छिपाने के लिए Tor-बेस्ड मैसेजिंग एप्लिकेशन जैसे Coatex और Conion का इस्तेमाल कर रहे हैं. बता दें कि Tor (The Onion Router) एक फ्री और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर नेटवर्क है, जिसे गुमना बातचीत और निजी ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है.
हालांकि, भारत में Conion के APK तक पहुंचने पर रोक है. इसके अलावा इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि आतंकवादी प्राइवेसी पर ध्यान देने वाले प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर रहे हैं. इसमें फ्रांस का एक ऐप शामिल है. ये ऐप बिना कीसी सिम या फोन नंबर के मैसेजिंग की सुविधा प्रदान करता है. ऐसे में यूजर का पता लगाना मुश्किल हो जाता है.