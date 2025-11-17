DNA: Whatsapp ग्रुप से चलती थी आतंकियों की पाठशाला, शाहीन के VIDEO कॉल से शुरू होती थी क्लास

DNA: दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किला के पास हुए धमाके की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे साजिश की गंभीरता सामने आ रही है. एनआईए की जांच में पता चला है कि यह ब्लास्ट एक बड़े आतंकवादी नेटवर्क के ‘ऑपरेशन WOLF’ का हिस्सा था, जिसे डॉक्टरों और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम चला रही थी. जांच एजेंसियों के अनुसार, इस मॉड्यूल का संचालन डॉक्टर शाहीन कर रही थी, जिसे ग्रुप में 'मैडम अल्फा' के कोडनेम से जाना जाता था. शाहीन ने WhatsApp पर ‘Wolf Pack’ नाम से एक ग्रुप बनाया था, जिसमें देशभर के कट्टरपंथी सदस्य शामिल किए गए थे. इस ग्रुप में सभी सदस्यों के नाम कोडनेम की तरह रखे गए थे जैसे स्पाइरो, ग्रिफिथ, कॉर्नेलियस आदि.

जानें कैसे काम करता था ‘Wolf Pack’ मॉडल?

जांच में सामने आया है कि यह ग्रुप दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ‘Wolf Pattern’ की तर्ज पर काम कर रहा था. यह पैटर्न दो तरीकों से सक्रिय होता है:

Add Zee News as a Preferred Source

1. लोन वुल्फ मॉडल: अकेले व्यक्ति को हिंसक हमले के लिए प्रेरित किया जाता है. उमर-उन-नबी द्वारा अकेले बम बनाना और धमाका करना इसी मॉडल का हिस्सा था.

2. वुल्फ पैक मॉडल: छोटे-छोटे गुप्त समूह बनाए जाते हैं, जिनमें सदस्य एक-दूसरे को पहचानते भी नहीं. केवल कोडनेम से बातचीत होती है.

ग्रुप की डिजिटल गतिविधियां रात 11 बजे से सुबह 2 बजे के बीच वुल्फ आवर में होती थीं. बातचीत की शुरुआत हमेशा शाहीन के द्वारा भेजे गए कोड शब्द HOWL से होती थी, जो भेड़ियों की आवाज का प्रतीक है.

महिला आतंकी विंग भी सक्रिय

एनआईए को पता चला है कि शाहीन जैश-ए-मोहम्मद की महिला ब्रिगेड की भारत प्रमुख थी. वह दो महिला टीमें Aurora और Luna बना रही थी, जिनके नाम मादा भेड़ियों पर आधारित थे. कई महिलाओं को कट्टरपंथी बनाकर विशेष मिशनों पर तैयार किया जा रहा था. जांच में एक और बड़ा खुलासा जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश की गिरफ्तारी के बाद हुआ है. 25 वर्षीय जसीर को इस मॉड्यूल का ड्रोन एक्सपर्ट बताया जा रहा है. जसीर ड्रोन को मॉडिफाई कर उन्हें रॉकेट की तरह इस्तेमाल करने की तकनीक पर काम कर रहा था. उसने इंटरनेट के जरिए यह ट्रेनिंग हासिल की थी. वह दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य आरोपी उमर-उन-नबी के साथ लगातार संपर्क में था. साजिश का मकसद भारत में हमास की तरह ड्रोन बम हमले करना था. बता दें, जसीर को आत्मघाती हमलावर बनाने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन उसने इस्लाम में आत्महत्या हराम बताते हुए इनकार कर दिया था.

कौन है जसीर?

जसीर अनंतनाग के काजीगुंड का रहने वाला साइंस का छात्र था. साल 2023 में वो कट्टरपंथी नेटवर्क से जुड़ा था. जानकारी के अनुसार, जसीर फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास मॉड्यूल के ट्रेनिंग सेंटर में उमर के साथ ठहरा था. एनआईए के मुताबिक, जसीर दिल्ली धमाके की तैयारी और ड्रोन मॉडिफिकेशन दोनों में सक्रिय रूप से शामिल था. उसकी गिरफ्तारी के बाद मॉड्यूल के ड्रोन हथियारों को लेकर और भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने की उम्मीद है. जांच जारी है और एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि क्या आतंकियों ने ड्रोन बम की तकनीक को पूरी तरह विकसित कर लिया था या उनके पास ऐसे कोई हथियार मौजूद थे.