Advertisement
trendingNow13008036
Hindi Newsदेश

DNA: Whatsapp ग्रुप से चलती थी आतंकियों की पाठशाला, शाहीन के VIDEO कॉल से शुरू होती थी क्लास

दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किला के पास हुए धमाके की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे साजिश की गंभीरता सामने आ रही है. एनआईए की जांच में पता चला है कि यह ब्लास्ट एक बड़े आतंकवादी नेटवर्क के ‘ऑपरेशन WOLF’ का हिस्सा था, जिसे डॉक्टरों और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम चला रही थी. जांच एजेंसियों के अनुसार, इस मॉड्यूल का संचालन डॉक्टर शाहीन कर रही थी, जिसे ग्रुप में 'मैडम अल्फा' के कोडनेम से जाना जाता था.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 17, 2025, 11:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

DNA: दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किला के पास हुए धमाके की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे साजिश की गंभीरता सामने आ रही है. एनआईए की जांच में पता चला है कि यह ब्लास्ट एक बड़े आतंकवादी नेटवर्क के ‘ऑपरेशन WOLF’ का हिस्सा था, जिसे डॉक्टरों और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम चला रही थी. जांच एजेंसियों के अनुसार, इस मॉड्यूल का संचालन डॉक्टर शाहीन कर रही थी, जिसे ग्रुप में 'मैडम अल्फा' के कोडनेम से जाना जाता था. शाहीन ने WhatsApp पर ‘Wolf Pack’ नाम से एक ग्रुप बनाया था, जिसमें देशभर के कट्टरपंथी सदस्य शामिल किए गए थे. इस ग्रुप में सभी सदस्यों के नाम कोडनेम की तरह रखे गए थे जैसे स्पाइरो, ग्रिफिथ, कॉर्नेलियस आदि.

जानें कैसे काम करता था ‘Wolf Pack’ मॉडल?

जांच में सामने आया है कि यह ग्रुप दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ‘Wolf Pattern’ की तर्ज पर काम कर रहा था. यह पैटर्न दो तरीकों से सक्रिय होता है:

Add Zee News as a Preferred Source

1. लोन वुल्फ मॉडल: अकेले व्यक्ति को हिंसक हमले के लिए प्रेरित किया जाता है. उमर-उन-नबी द्वारा अकेले बम बनाना और धमाका करना इसी मॉडल का हिस्सा था.

2. वुल्फ पैक मॉडल: छोटे-छोटे गुप्त समूह बनाए जाते हैं, जिनमें सदस्य एक-दूसरे को पहचानते भी नहीं. केवल कोडनेम से बातचीत होती है.

ग्रुप की डिजिटल गतिविधियां रात 11 बजे से सुबह 2 बजे के बीच वुल्फ आवर में होती थीं. बातचीत की शुरुआत हमेशा शाहीन के द्वारा भेजे गए कोड शब्द HOWL से होती थी, जो भेड़ियों की आवाज का प्रतीक है.

महिला आतंकी विंग भी सक्रिय

एनआईए को पता चला है कि शाहीन जैश-ए-मोहम्मद की महिला ब्रिगेड की भारत प्रमुख थी. वह दो महिला टीमें Aurora और Luna बना रही थी, जिनके नाम मादा भेड़ियों पर आधारित थे. कई महिलाओं को कट्टरपंथी बनाकर विशेष मिशनों पर तैयार किया जा रहा था. जांच में एक और बड़ा खुलासा जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश की गिरफ्तारी के बाद हुआ है. 25 वर्षीय जसीर को इस मॉड्यूल का ड्रोन एक्सपर्ट बताया जा रहा है. जसीर ड्रोन को मॉडिफाई कर उन्हें रॉकेट की तरह इस्तेमाल करने की तकनीक पर काम कर रहा था. उसने इंटरनेट के जरिए यह ट्रेनिंग हासिल की थी. वह दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य आरोपी उमर-उन-नबी के साथ लगातार संपर्क में था. साजिश का मकसद भारत में हमास की तरह ड्रोन बम हमले करना था. बता दें, जसीर को आत्मघाती हमलावर बनाने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन उसने इस्लाम में आत्महत्या हराम बताते हुए इनकार कर दिया था.

कौन है जसीर?

जसीर अनंतनाग के काजीगुंड का रहने वाला साइंस का छात्र था. साल 2023 में वो कट्टरपंथी नेटवर्क से जुड़ा था. जानकारी के अनुसार, जसीर फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास मॉड्यूल के ट्रेनिंग सेंटर में उमर के साथ ठहरा था. एनआईए के मुताबिक, जसीर दिल्ली धमाके की तैयारी और ड्रोन मॉडिफिकेशन दोनों में सक्रिय रूप से शामिल था. उसकी गिरफ्तारी के बाद मॉड्यूल के ड्रोन हथियारों को लेकर और भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने की उम्मीद है. जांच जारी है और एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि क्या आतंकियों ने ड्रोन बम की तकनीक को पूरी तरह विकसित कर लिया था या उनके पास ऐसे कोई हथियार मौजूद थे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

Delhi: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से क्यों मिले असदुद्दीन ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
Delhi: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से क्यों मिले असदुद्दीन ओवैसी?
किसने किया बटर चिकन और दाल मखनी का आविष्कार...भिड़ गए दिल्ली के दो रेस्तरां
Moti Mahal
किसने किया बटर चिकन और दाल मखनी का आविष्कार...भिड़ गए दिल्ली के दो रेस्तरां
गिरफ्तार दानिश के 'आत्महत्या हराम' तर्क ने कैसे बदल दी थी दिल्ली ब्लास्ट की साजिश?
Delhi blast
गिरफ्तार दानिश के 'आत्महत्या हराम' तर्क ने कैसे बदल दी थी दिल्ली ब्लास्ट की साजिश?
'ये तो बिल्कुल जूस जैसा है...' ट्रेटा पैक में शराब देख सुप्रीम कोर्ट चौंका
Supreme Court
'ये तो बिल्कुल जूस जैसा है...' ट्रेटा पैक में शराब देख सुप्रीम कोर्ट चौंका
Nowgam Blast: सांसद रूहुल्लाह ने पुलिस की चूक पर सवाल उठाए, निष्पक्ष जांच की मांग
Nowgam Blast
Nowgam Blast: सांसद रूहुल्लाह ने पुलिस की चूक पर सवाल उठाए, निष्पक्ष जांच की मांग
2013 की प्रत्यर्पण संधि के बावजूद शेख हसीना को बांग्लादेश नहीं भेजेगा भारत!
Sheikh Hasina
2013 की प्रत्यर्पण संधि के बावजूद शेख हसीना को बांग्लादेश नहीं भेजेगा भारत!
'दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगारों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे', आतंकवाद पर गरजे शाह
Delhi blast
'दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगारों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे', आतंकवाद पर गरजे शाह
अब पनाह देना शत्रुतापूर्ण कृत्य होगा, बांग्लादेश की चिट्ठी पर भारत ने दिया ये जवाब
Sheikh Hasina
अब पनाह देना शत्रुतापूर्ण कृत्य होगा, बांग्लादेश की चिट्ठी पर भारत ने दिया ये जवाब
धमाके तक नहीं थी साजिश, रॉकेट से भी हमले की थी तैयारी! एक और आरोपी को NIA ने दबोचा
Delhi blast
धमाके तक नहीं थी साजिश, रॉकेट से भी हमले की थी तैयारी! एक और आरोपी को NIA ने दबोचा
नौकरी छूटने पर घूम गया दिमाग, रास्ते में कैब की छत पर मचाया तांडव और फिर...
Cab driver
नौकरी छूटने पर घूम गया दिमाग, रास्ते में कैब की छत पर मचाया तांडव और फिर...