Advertisement
trendingNow12999595
Hindi Newsदेश

आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; राइसिन जहर से मचाने वाले थे तबाही, ATS की जांच में खुलासा

Gujarat ATS: गुजरात एटीएस द्वारा हाल ही में गिरफ्तार किए गए 3 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. यूपी एटीएस के सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों ने लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद में रेकी की थी और वे राइसिन नामक घातक जैविक जहर का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर जनसंहार की योजना बना रहे थे.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 12, 2025, 11:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

ATS: गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) द्वारा हाल ही में गिरफ्तार किए गए 3 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. यूपी एटीएस के सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों ने लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद में रेकी की थी और वे राइसिन नामक घातक जैविक जहर का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर जनसंहार की योजना बना रहे थे. 9 नवंबर को गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद के पास आदलज टोल प्लाजा के निकट तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया था. इनमें हैदराबाद निवासी डॉ. अहमद मोहिउद्दीन सैयद, यूपी के लखीमपुर खीरी निवासी मोहम्मद सुहेल सलीम खान और शामली निवासी आजाद सुलेमान शेख शामिल हैं.

डॉ. सैयद था आतंकी मॉड्यूल का मास्टरमाइंड 

सूत्रों के अनुसार, डॉ. सैयद इस आतंकी मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है. उसने चीन से मेडिकल एजुकेशन प्राप्त की है और वह राइसिन जहर को साइलेंट वेपन के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था. जांच में यह भी सामने आया है कि बाकी दो आरोपियों ने राजस्थान के हनुमानगढ़ से हथियार मंगवाकर सैयद को उपलब्ध कराए थे. इस खुलासे के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस ने राज्यभर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और सुहेल के सहयोगियों की तलाश में कई स्थानों पर छापेमारी शुरू की है. लखनऊ समेत कई शहरों को संभावित निशाना मानते हुए संवेदनशील इलाकों की सूची तैयार की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

आतंकियों के पास से मिले एन्क्रिप्टेड मैसेज

एटीएस सूत्रों के मुताबिक, संदिग्धों के मोबाइल फोन और डिजिटल डिवाइस की जांच में विदेशी नंबरों और एन्क्रिप्टेड संदेशों का पता चला है, जो इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत (ISKP) या पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं. सुरक्षा एजेंसियां अब इस मॉड्यूल के अंतरराष्ट्रीय लिंक और इसके वित्तीय स्रोतों की भी गहन जांच में जुटी हैं. 

इससे पहले आज आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार डॉ. शाहीन के मामले में प्रयागराज की स्थानीय एलआईयू ने जांच तेज कर दी है. बुधवार को एलआईयू की टीम गोपनीय तरीके से एमएलएन मेडिकल कॉलेज पहुंची और वहां से डॉ. शाहीन से जुड़ी जानकारी जुटाई. मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने जांच एजेंसी को आवश्यक रिकॉर्ड और जानकारी उपलब्ध कराई है. बताया जा रहा है कि डॉ. शाहीन ने वर्ष 1996 में एमएलएन मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की थी. एलआईयू अब डॉ. शाहीन की शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कॉलेज के दौरान के संपर्कों से जुड़ी जानकारियां एकत्र कर रही है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

ATS

Trending news

‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
Delhi blast
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
Sheikh Hasina
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
पहला इंतकाम 15 दिन में, अब दूसरे की बारी... Act of War के ऐलान से सहमा पाकिस्तान!
India Pakistan News in Hindi
पहला इंतकाम 15 दिन में, अब दूसरे की बारी... Act of War के ऐलान से सहमा पाकिस्तान!
दोस्ती की पिच पर फिर जमेगा रंग, 5 दिसंबर को भारत आएंगे पुतिन, US को लगेगी मिर्च!
putin india visit
दोस्ती की पिच पर फिर जमेगा रंग, 5 दिसंबर को भारत आएंगे पुतिन, US को लगेगी मिर्च!
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के 48 घंटे बाद मोदी सरकार ने माना- ये आतंकी हमला है
red fort blast
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के 48 घंटे बाद मोदी सरकार ने माना- ये आतंकी हमला है
2 लोग कार लेने आए, पेमेंट दी और...जिस गाड़ी से हुआ ब्लास्ट, उसे बेचने वाला क्या बोला
red for blast
2 लोग कार लेने आए, पेमेंट दी और...जिस गाड़ी से हुआ ब्लास्ट, उसे बेचने वाला क्या बोला
दिल्ली धमाके के 48 घंटे बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर कहां तक पहुंचीं एजेंसियां
delhi bomb blast news
दिल्ली धमाके के 48 घंटे बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर कहां तक पहुंचीं एजेंसियां
6 दिसंबर को बड़ा धमाका करना चाहते थे आतंकी, घबराहट में 26 दिन पहले कर बैठे ब्लास्ट
lal qila blast
6 दिसंबर को बड़ा धमाका करना चाहते थे आतंकी, घबराहट में 26 दिन पहले कर बैठे ब्लास्ट
दिल्ली धमाके के संदिग्ध उमर पर बड़ा खुलासा, 2023 में अस्पताल से हो चुका है बर्खास्त
Delhi blast
दिल्ली धमाके के संदिग्ध उमर पर बड़ा खुलासा, 2023 में अस्पताल से हो चुका है बर्खास्त
दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश में धधक रही गुस्से की ज्वाला, अब शुरू होगा सिंदूर-पार्ट 2?
delhi bomb blast news
दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश में धधक रही गुस्से की ज्वाला, अब शुरू होगा सिंदूर-पार्ट 2?