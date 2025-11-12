आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; राइसिन जहर से मचाने वाले थे तबाही, ATS की जांच में खुलासा

ATS: गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) द्वारा हाल ही में गिरफ्तार किए गए 3 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. यूपी एटीएस के सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों ने लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद में रेकी की थी और वे राइसिन नामक घातक जैविक जहर का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर जनसंहार की योजना बना रहे थे. 9 नवंबर को गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद के पास आदलज टोल प्लाजा के निकट तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया था. इनमें हैदराबाद निवासी डॉ. अहमद मोहिउद्दीन सैयद, यूपी के लखीमपुर खीरी निवासी मोहम्मद सुहेल सलीम खान और शामली निवासी आजाद सुलेमान शेख शामिल हैं.

डॉ. सैयद था आतंकी मॉड्यूल का मास्टरमाइंड

सूत्रों के अनुसार, डॉ. सैयद इस आतंकी मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है. उसने चीन से मेडिकल एजुकेशन प्राप्त की है और वह राइसिन जहर को साइलेंट वेपन के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था. जांच में यह भी सामने आया है कि बाकी दो आरोपियों ने राजस्थान के हनुमानगढ़ से हथियार मंगवाकर सैयद को उपलब्ध कराए थे. इस खुलासे के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस ने राज्यभर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और सुहेल के सहयोगियों की तलाश में कई स्थानों पर छापेमारी शुरू की है. लखनऊ समेत कई शहरों को संभावित निशाना मानते हुए संवेदनशील इलाकों की सूची तैयार की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

आतंकियों के पास से मिले एन्क्रिप्टेड मैसेज

एटीएस सूत्रों के मुताबिक, संदिग्धों के मोबाइल फोन और डिजिटल डिवाइस की जांच में विदेशी नंबरों और एन्क्रिप्टेड संदेशों का पता चला है, जो इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत (ISKP) या पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं. सुरक्षा एजेंसियां अब इस मॉड्यूल के अंतरराष्ट्रीय लिंक और इसके वित्तीय स्रोतों की भी गहन जांच में जुटी हैं.

इससे पहले आज आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार डॉ. शाहीन के मामले में प्रयागराज की स्थानीय एलआईयू ने जांच तेज कर दी है. बुधवार को एलआईयू की टीम गोपनीय तरीके से एमएलएन मेडिकल कॉलेज पहुंची और वहां से डॉ. शाहीन से जुड़ी जानकारी जुटाई. मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने जांच एजेंसी को आवश्यक रिकॉर्ड और जानकारी उपलब्ध कराई है. बताया जा रहा है कि डॉ. शाहीन ने वर्ष 1996 में एमएलएन मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की थी. एलआईयू अब डॉ. शाहीन की शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कॉलेज के दौरान के संपर्कों से जुड़ी जानकारियां एकत्र कर रही है.