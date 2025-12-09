Advertisement
कश्मीर में मिला 'व्हाइट कॉलर मॉड्यूल' का टेस्टिंग सेंटर! NIA की रडार पर दिल्ली ब्लास्ट के गुनेहगार

Delhi blast Update: NIA नेटवर्क के हर सदस्य की पहचान करने और उन पर नजर रखने के लिए अलग-अलग राज्य पुलिस बलों के साथ काम कर रही है, जिनके बारे में माना जाता है कि उनके हैंडलर विदेश से काम कर रहे हैं. जिसके कारण जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 09, 2025, 02:16 PM IST
कश्मीर में मिला 'व्हाइट कॉलर मॉड्यूल' का टेस्टिंग सेंटर! NIA की रडार पर दिल्ली ब्लास्ट के गुनेहगार

Delhi blast NIA investigation: कश्मीर में घरों से लेकर जंगलों तक NIA लगातार पूरे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को खत्म करने के लिए अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए है. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सोमवार को लाल किले ब्लास्ट केस की चल रही जांच के तहत अनंतनाग के जंगल इलाके में तलाशी ली है. इस ऑपरेशन में दो गिरफ्तार आरोपियों को उस जगह पर लाया गया, जहां उन्होंने कथित तौर पर विस्फोटक का ट्रायल रन किया था. तलाशी खास तौर पर अनंतनाग जिले के मट्टन के जंगल इलाकों में की गई है. 

संदिग्ध जगह
NIA अधिकारियों की तरफ से स्थानीय पुलिस और CRPF की मदद से गिरफ्तार आरोपियों में डॉ. आदिल राथर और जसीर बिलाल वानी उर्फ ​​दानिश को जंगल इलाके में लाया गया है. इस ऑपरेशन का मकसद उन ठिकानों और खास जगहों का पता लगाना था, वहां पर आरोपियों ने कथित तौर पर दिल्ली में 10 नवंबर को किए गए सुसाइड कार बम धमाके की तैयारी करते समय विस्फोटकों का टेस्ट किया था. डॉ. राथर और जसीर वानी जो व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा हैं. उन्होंनें अपनी गतिविधियों के लिए अपने प्रोफेशनल और एजुकेशनल बैकग्राउंड का इस्तेमाल कवर के तौर पर किया. 

NIA का मकसद

10 नवंबर को दिल्ली में हुए कार बम धमाके में लाल किले के पास 15 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे. यह रेड 1 दिसंबर 2025 को पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग जिलों में आठ जगहों पर NIA की तरफ से की गई पहली बड़ी छापेमारी है. NIA नेटवर्क के हर सदस्य की पहचान करने और उन पर नजर रखने के लिए अलग-अलग राज्य पुलिस बलों के साथ काम कर रही है, जिनके बारे में माना जाता है कि उनके हैंडलर विदेश से काम कर रहे हैं. जिसके कारण जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है. क्योंकि, अधिकारी पूरे नेटवर्क को पूरी तरह से समझने और खत्म करने का लक्ष्य बना रहे हैं. दिल्ली ब्लास्ट के बाद एनआईए की टीम ने हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भी छापेमारी कर संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, जिसमें कही महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई थी और उनके तार घाटी से जुड़े थे.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

Delhi Blast 2025

