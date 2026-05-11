Terrorist communication: पंजाब और हरियाणा में हाल ही में पकड़े गए दो पाकिस्तानी आतंकियों समेत पांच लश्कर-ए-तैयबा आतंकियों से पूछताछ में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ा डिजिटल नेटवर्क मिलने के संकेत मिले हैं. जांच में सामने आया है कि आतंकी अब आम मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स की बजाय हाई सिक्योरिटी और एन्क्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनकी बातचीत और गतिविधियों को ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है.

सूत्रों के मुताबिक आतंकी BlackBerry Messenger यानी BBM, Swiss encrypted app Threema, Element और Dust जैसी ऐप्स के जरिए अपने हैंडलर्स से संपर्क में थे. सुरक्षा एजेंसियां अब इन ऐप्स के डेटा और इनके जरिए इस्तेमाल किए गए नेटवर्क को खंगालकर आतंकियों के पूरे मॉड्यूल और पाकिस्तान से जुड़े लिंक को decode करने में जुटी हैं.

जांच एजेंसियों के मुताबिक BlackBerry Messenger यानी BBM को कनाडा की कंपनी Research In Motion ने विकसित किया था. यह ऐप पहले भी सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर रह चुका है क्योंकि इसकी encrypted messaging system को ट्रैक करना आसान नहीं माना जाता था. भारत सरकार के दबाव के बाद कंपनी ने भारत में सर्वर लगाए थे, लेकिन अब BBM Enterprise वर्जन का इस्तेमाल हाई सिक्योरिटी कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है.

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वहीं Threema नाम की Swiss messaging app एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है. इस ऐप की खासियत यह है कि इसमें मोबाइल नंबर या ईमेल ID की जरूरत नहीं होती. यूजर को केवल एक यूनिक कोड दिया जाता है और पूरा communication end-to-end encrypted रहता है. इतना ही नहीं, मैसेज डिलीवर होने के बाद सर्वर से हट जाते हैं और बहुत कम metadata स्टोर होता है, जिससे यूजर्स की पहचान ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है.

सूत्रों के मुताबिक आतंकी इस ऐप के जरिए maps, लोकेशन, टास्क और दस्तावेज शेयर कर रहे थे. इसके अलावा Element और Dust जैसी ऐप्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा था. Element एक encrypted collaboration platform है, जबकि Dust में मैसेज पढ़ने के कुछ समय बाद अपने आप गायब हो जाते हैं.

सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में Over Ground Workers यानी OGW का बड़ा नेटवर्क तैयार करने की कोशिश कर रही है. एजेंसियों का मानना है कि इन encrypted apps के जरिए आतंकियों और उनके handlers के बीच संपर्क बनाए रखा जा रहा था.

हाल ही में जालंधर और अमृतसर में हुए धमाकों के बाद सुरक्षा एजेंसियां पहले से हाई अलर्ट पर हैं. सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए आतंकियों से हुए खुलासों के आधार पर पाकिस्तान समर्थित इस नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और कई डिजिटल लिंक एजेंसियों के रडार पर आ चुके हैं.

सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक आतंकवाद अब सिर्फ हथियारों और घुसपैठ तक सीमित नहीं है, बल्कि encrypted communication और cyber coordination इसके सबसे बड़े हथियार बनते जा रहे हैं. ऐसे में एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन डिजिटल नेटवर्क्स को समय रहते decode करना है.