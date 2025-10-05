Maharashtra News: ठाकरे ब्रदर्स की हंसी से गूंजा राउत का घर, सियासी गणित या परिवार का अपनापन? क्या हैं इसके मायने

Thackeray brothers laughing at Sanjay Raut function: महाराष्ट्र की राजनीकि हमेशा से दिलचस्प रही है. यहां पर कब कोई राजनीतिक विरोधी अपना सहयोगी बन जाए, कोई बता नहीं सकता. अब ताजी चर्चा के केंद्र में उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे हैं, जो एक लंबे अरसे बाद साथ-साथ नजर आए. मौका था संजय राउत की पोती के नामकरण का. राजनीति से ज्यादा यह पारिवारिक माहौल था, लेकिन यहां भी सियासी नजारे नजर आए.

हंसी-मजाक में डूबी शाम

बांद्रा के MCA क्लब में आयोजित इस पारिवारिक समारोह में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं ठाकरे भाइयों की हंसी ने. वीडियो में साफ दिख रहा था कि उद्धव और राज ठाकरे, संजय राउत के साथ बैठकर ठहाके लगा रहे थे. यह नजारा इतना दुर्लभ था कि लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर ‘रियलिटी शो’ तक करार दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

कार्यक्रम खत्म होने के बाद राज ठाकरे सीधे मातोश्री पहुंचे. यह वही जगह है जहां शिवसेना की राजनीति की सबसे बड़ी कहानियां लिखी जाती रही हैं. मातोश्री पर राज का पहुंचना अपने आप में एक बड़ा संदेश माना गया. इसके साथ ही लोगों को करीब 2 महीने पहले दिया गया संजय राउत का पुराना बयान याद आ गया.

BMC चुनाव साथ लड़ेंगे ठाकरे बंधु?

तब संजय राउत ने ऐलान किया था कि ठाकरे बंधु मिलकर अगला बीएमसी चुनाव लड़ सकते हैं. सिर्फ मुंबई ही नहीं, बल्कि नासिक, ठाणे और कल्याण-डोंबिवली में भी दोनों की संयुक्त ताकत दिखाई जाएगी. राउत का कहना था कि ठाकरे भाइयों की एकजुटता ही मराठी अस्मिता की असली ताकत है.

बीएमसी देश का सबसे बड़ा नगर निगम है, जिसका बजट पूर्वोत्तर के किसी राज्य से भी ज्यादा बड़ा होता है. इसका चुनाव सिर्फ एक नगर निगम का चुनाव नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल माना जाता है. खासतौर से लिये शिवसेना (UBT) के लिए इस चुनाव में जीत दर्ज करना करो या मरो जैसा हो गया है. उसने पिछले 25 सालों से मुंबई नगर निगम पर एकछत्र राज किया है. ऐसे में अगर बीएमसी चुनाव उद्धव के हाथ से फिसला तो इससे उनकी राजनीतिक जमीन भी खिसक सकती है.

राजनीतिक जमीन पाने के लिए जूझ रहे राज ठाकरे

वहीं उत्तर भारतीयों के खिलाफ अपने उग्र रवैये के लिए चर्चित राज ठाकरे आज भी राजनीतिक जमीन पाने के लिए जूझ रहे हैं. उनकी पार्टी यानी एमएनएस पिछले विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई. ऐसे में बीएमसी चुनाव उनके लिए भी अस्तित्व की लड़ाई बन गए हैं. अगर शिवसेना (UBT) के साथ उनका गठबंधन जीत हासिल कर लेता है तो दोनों भाइयों के लिए एक तरह से सियासी ऑक्सीजन साबित हो सकता है.

हालांकि ठाकरे भाइयों की जोड़ी का पहला टेस्ट अच्छा नहीं रहा. बेस्ट कर्मचारियों की कोऑपरेटिव सोसायटी चुनाव में उनकी संयुक्त ताकत नाकाम रही. यह चुनाव भले छोटा था, लेकिन इसे बीएमसी चुनाव का ट्रेलर माना जा रहा था. नतीजे ने दिखा दिया कि ठाकरे ब्रांड अब पहले जैसा अजेय नहीं रहा.

कब तक रहेगी रिश्तों की ये गर्माहट?

राजनीतिक सच्चाई समझ रहे राज ठाकरे ने पिछले कुछ महीनों में उद्धव के घर कई बार दस्तक दी है. चाहे जन्मदिन हो या गणेशोत्सव, दोनों भाई एक साथ नजर आए. इससे यह संकेत जरूर गया कि ठाकरे परिवार के भीतर रिश्ते फिर से सुधर रहे हैं. वहीं बीजेपी ने इन मुलाकातों पर तंज कसते हुए इसे दोनों भाइयों की राजनीतिक मजबूरी बताया है. पार्टी का कहना है कि यह सब सिर्फ वोट बैंक बचाने की कवायद है, इसमें असली भाईचारा कम और सियासी समीकरण ज्यादा है. शिंदे गुट भी इसे ‘डूबते को तिनके का सहारा’ करार दे रहा है.

वहीं आम जनता इस पूरे घटनाक्रम को हल्के-फुल्के अंदाज में देख रही है. सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अगर ठाकरे बंधु साथ बैठकर हंस सकते हैं, तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है. बीएमसी चुनाव की घोषणा कब होगी यह अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ठाकरे भाइयों का साथ आना राजनीति की बड़ी कहानी बनेगा. सवाल यही है कि यह हंसी-मजाक चुनाव तक चलेगा या फिर राजनीति में वर्चस्व की जंग दोनों भाइयों को एक बार फिर दूर कर देगी.